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 Из-за проблем с мобильной связью в оккупированном Донецке растут протестные настроения, - LIGA.net. ФОТО

Жители оккупированного Донецка уже месяц живут без мобильной связи Vodafone, в результате чего среди местного населения растут протестные настроения.

Об этом пишет издание LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

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"Конечно, плохо. Недовольны. Растут протестные настроения у большинства. Но они это обсуждают в узком кругу, с теми, кому доверяют. Выезжают на окраины города и ловят сигнал, хотя бы смс-ки пытаются отправить в районе микрорайона Текстильщик", – рассказал дончанин.

Вместе с тем, местный житель замечает, что несмотря на протестные настроения дончане не готовы выйти против боевиков с автоматами.

"Кто пойдет против тех, у кого автоматы в руках?! Как вы себе это представляете? Люди боятся и приспосабливаются", - сказал он.

В ОБСЕ подтвердили факт недовольства местных жителей возникшей ситуацией. "Мобильная связь практически отсутствует", - отметил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге.

Он добавил, что наблюдатели видели несколько десятков людей, которые пытались поймать сигнал на окраине Донецка.

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Из-за проблем с мобильной связью в оккупированном Донецке растут протестные настроения, - LIGA.net 01

Источник: https://censor.net.ua/p3049782
 
 
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"Кто пойдет против тех, у кого автоматы в руках?!"
Майдан вспомнился и наши пацаны с деревянными щитами...Но им не понять.
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Цензор.НЕТФотоОбществоИз-за проблем с мобильной связью в оккупированном Донецке растут протестные настроения, - LIGA.net. ФОТО
 
 
 
 
 
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