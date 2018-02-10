 Минздрав и Правительство провинции Онтарио подписали меморандум о трехлетней программе сотрудничества, - Супрун. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.
"Медицинская реформа имеет сильную поддержку канадских партнеров! Сегодня между Минздравом и Правительством Онтарио подписали Меморандум, который открывает для нас большие возможности. Начинаем трехлетнюю программу сотрудничества. Наши медики будут перенимать лучший мировой опыт и будут внедрять его в украинских больницах. Будем работать в направлениях профилактики, неотложной помощи, психического здоровья, сельской медицины и телемедицины, образования медицинских работников", - написала она.
"Для врачей будем делать обучающие программы, совместные исследовательские проекты, обмены делегациями и специалистами. Мы рады, что Канада с самой большой в мире украинской диаспорой поможет открыть окно в мир для украинских врачей. Спасибо Правительству Онтарио и лично министру здравоохранения Онтарио Eric Hoskins! Уверена, что наше сотрудничество поможет Украине сделать свою систему здравоохранения качественнее и доступнее", - резюмировала Супрун.
Вдруг он от кори не привит...
Согласно сообщению сирийского государственного новостного агентства "Сана", израильская авиация наносит удары по объектам в пригородах Дамаска.
"Наше ПВО предпринимает усилия по отражению новой воздушной атаки в предместьях столицы", - сказано в сообщении агентства.
Жители Дамаска сообщают о звуках разрывов.
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