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Все про:Канада (1023) медицина (1530) Минздрав (1456) сотрудничество (608) Супрун Ульяна (216)

 Минздрав и Правительство провинции Онтарио подписали меморандум о трехлетней программе сотрудничества, - Супрун. ФОТОрепортаж

Министерство здравоохранения Украины и Правительство провинции Онтарио подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере здравоохранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

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"Медицинская реформа имеет сильную поддержку канадских партнеров! Сегодня между Минздравом и Правительством Онтарио подписали Меморандум, который открывает для нас большие возможности. Начинаем трехлетнюю программу сотрудничества. Наши медики будут перенимать лучший мировой опыт и будут внедрять его в украинских больницах. Будем работать в направлениях профилактики, неотложной помощи, психического здоровья, сельской медицины и телемедицины, образования медицинских работников", - написала она.

"Для врачей будем делать обучающие программы, совместные исследовательские проекты, обмены делегациями и специалистами. Мы рады, что Канада с самой большой в мире украинской диаспорой поможет открыть окно в мир для украинских врачей. Спасибо Правительству Онтарио и лично министру здравоохранения Онтарио Eric Hoskins! Уверена, что наше сотрудничество поможет Украине сделать свою систему здравоохранения качественнее и доступнее", - резюмировала Супрун.

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Минздрав и Правительство провинции Онтарио подписали меморандум о трехлетней программе сотрудничества, - Супрун 01
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Минздрав и Правительство провинции Онтарио подписали меморандум о трехлетней программе сотрудничества, - Супрун 02
Минздрав и Правительство провинции Онтарио подписали меморандум о трехлетней программе сотрудничества, - Супрун 03

Минздрав и Правительство провинции Онтарио подписали меморандум о трехлетней программе сотрудничества, - Супрун 04

Источник: https://censor.net.ua/p3049738
 
 
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Це дуже похвально. Але мені все ж дуже б хотілося, аби такий самий меморандум Мінздоров'я уклало з населенням України - це куди важливіше.
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І населення буде вчити лікарів лікувати?
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Ото яке... Але всі знають що найкраща медицина в світі- то радянська! Чому з провінцією Онтаріо, а не з Ростовською областю? Допоки буде продовжуватися цей геноцид українського народу?
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Гречка это вчерашний день,в бепепе новая фишка

Минздрав и Правительство провинции Онтарио подписали меморандум о трехлетней программе сотрудничества, - Супрун - Цензор.НЕТ 6350
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То дорого,ванночками с ромашкой обойдутся
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выборы скоро, надо что-то делать. Надо оставаться у корыта.
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Ну наскоко я понял это типа наши медики поедут в Канаду интересно скоко наших после этого вернется!! Очень так сказать замечательный меморандум. Хотя честно скажу я лично двумя руками ЗА пусть едут наши медики и не возвращаются на такую ЗП на такую материальную базу (как в Украине) НЕХЕР ВОЗВРАЩАТЬСЯ! Раз неззя спасти страну пусть хоть некоторые граждане спасутся!!
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Надеемся с жителями Онтарио ничего плохого не случится
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Я за последнего из могикан переживаю...
Вдруг он от кори не привит... Минздрав и Правительство провинции Онтарио подписали меморандум о трехлетней программе сотрудничества, - Супрун - Цензор.НЕТ 7322
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Сирийская пресса: израильские ВВС бомбят Дамаск
Согласно сообщению сирийского государственного новостного агентства "Сана", израильская авиация наносит удары по объектам в пригородах Дамаска.
"Наше ПВО предпринимает усилия по отражению новой воздушной атаки в предместьях столицы", - сказано в сообщении агентства.
Жители Дамаска сообщают о звуках разрывов.
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в Израиле объявлена первая волна мобилизации
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И это сбили только один самолет Израильских ВВС!
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Она похожа на какую-то знахарку. Лечит заговорами, разговорами, отсутствием лекарств и видеоконференциями с невидимыми целителями. Тьфу на тебя, нечистая сила!
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Нічого доброго в медицині Онтаріо нема.
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ну это смотря с чем сравнивать, и кому как повезло
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а на самом деле либералы в онтарио не развивают мед обслуживание и программу страховки, и подписывать с эти правительством документы о помощи вобщем то бесполезно, это популисты
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМинздрав и Правительство провинции Онтарио подписали меморандум о трехлетней программе сотрудничества, - Супрун. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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