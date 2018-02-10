 СБУ поймала на взятке в $6тыс. адвоката в Черновцах. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленник требовал у матери обвиняемого за торговлю наркотиками шесть тысяч долларов США, пообещав повлиять на принятие судом решения о назначении ее сыну более мягкого наказания. Женщине он объяснил, что деньги якобы пойдут стороне обвинения за непредставление апелляционной жалобы на решение суда.
Оперативники спецслужбы задержали адвоката по месту жительства после получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
И тут Бац! СБУ!!!.. и карьера закончиласть на взлете... Еще и на расходы по уг делу попал
А в такому вигляді - це правовий нігілізм
Навіть собачої будки у своєму житті він точно не побудував.
Курочку купив - мозок не купив.
Краще б суддів хапали, а адвокатів разом, а так фактично виходить, що суддю покриливали який ці гроші дійно вимагав.
-товарищ милицинер,у меня украли новенький Ламборджини,помогите.
-так девочка успокоилис,не плачьте,выпейте вот водички ,найдем вашу Брычку.
-де работаете,замужем,размер оклада?
-не замужем,не работаю,отца,мамы нет,дедушки бабушки нет.
-девочка,а откуда капуста на Ламборджини?
-олегарх подарил за хорошее поведение в постели..
ничего личного - только бизнес - сбу бизнесом нини - что вы чтто вы))))
а этот слишком не по чину взял)))