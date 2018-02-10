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Все про:адвокат (978) взятка (3538) СБУ (12131) Черновцы (338)

 СБУ поймала на взятке в $6тыс. адвоката в Черновцах. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке адвоката Совета адвокатов Черновицкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник требовал у матери обвиняемого за торговлю наркотиками шесть тысяч долларов США, пообещав повлиять на принятие судом решения о назначении ее сыну более мягкого наказания. Женщине он объяснил, что деньги якобы пойдут стороне обвинения за непредставление апелляционной жалобы на решение суда.

Оперативники спецслужбы задержали адвоката по месту жительства после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На взятке в $3 тыс. поймали майора СБУ на Волыни, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

СБУ поймала на взятке в $6тыс. адвоката в Черновцах 01
СБУ поймала на взятке в $6тыс. адвоката в Черновцах 02
СБУ поймала на взятке в $6тыс. адвоката в Черновцах 03

Источник: https://censor.net.ua/p3049714
 
 
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вот так вот.. пацан шел к успеху.. гордился своими костюмами на 1,5 штуки баксов.. планировал поменять старую Хонду на нового Джипа... и не хватало всего 6 штукарей...
И тут Бац! СБУ!!!.. и карьера закончиласть на взлете... Еще и на расходы по уг делу попал
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то ето не взтка а чистейей воды мошенничество.дать взятку адвокату..бред
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якось по дибільному це все.... адвокат має право брати гроші в підзахисного, чи в його родичів, за свої послуги....а куди він діває ці гроші, - це вже його проблеми..... ловити треба було тоді, коли б адвокат спробував дати гроші судді, щоб вплинути на рішення суду...
А в такому вигляді - це правовий нігілізм
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Адвокат поставил кассовый аппарат и платил налоги в бюджет Украины с КАЖДОГО клиента....Новый Анихдот... СБУ спіймала на хабарі в $ 6тис. адвоката в Чернівцях - Цензор.НЕТ 3909
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анекдот в том, что адвоката привлекают за то, что он за деньги обещал воздействовать... (не денег им дать, а именно воздействовать на орган следствия для защиты интересов клиента
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вернее воздействовать даже не на прокурора и следака, а на СУД)))
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если не задокументировали его связь со стороной обвинения, то этно никакая ни 369-2 УК, а обычное мошенничество ст.190
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В цьому теж нинішня влада винна? Ти диви... СБУ спіймала на хабарі в $ 6 тис. адвоката в Чернівцях - Цензор.НЕТ 3626
Навіть собачої будки у своєму житті він точно не побудував.
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за такие бабки можно собачий замок замутить)))
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Зараз всі ломонулися отримувати адвокатські корочки бо з 2019 року в усіх судах тільки адвокати можуть бути представниками.

Курочку купив - мозок не купив.
Краще б суддів хапали, а адвокатів разом, а так фактично виходить, що суддю покриливали який ці гроші дійно вимагав.
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Молодая дама 22 лет заходит к следаку :
-товарищ милицинер,у меня украли новенький Ламборджини,помогите.
-так девочка успокоилис,не плачьте,выпейте вот водички ,найдем вашу Брычку.
-де работаете,замужем,размер оклада?
-не замужем,не работаю,отца,мамы нет,дедушки бабушки нет.
-девочка,а откуда капуста на Ламборджини?
-олегарх подарил за хорошее поведение в постели..
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вообще то вменяют не взятку, а зловжывання вплывом. Это когда особа предлагает за неправомерное вознаграждения воздействовать на другое служебное лицо (ему не подчиненное) что бы оно приняло нужное решение...При этом деньги берутся только для себя, а не для другого лица. Но, именно эту статью абсурдно вменять адвокату. Так он может быть соучастником во взятке, НО воздействовать на прокурора следователя, используя все возможные и не возможные законные методы ...это и есть его работа))
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Адвокак Вихтар Ведмедчук и защитник поэта Василя Стуса в Суде советском в 1980 году: каждый преступник должен понести наказание за свои преступления.По сути Ведмедчук не защищал Стуса ,а обвинял
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витюня до сиз поржив и торгует хавлом))) СБУ спіймала на хабарі в $ 6 тис. адвоката в Чернівцях - Цензор.НЕТ 2101
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а они не спасали они помогали все сливать в кацапстан)))
ничего личного - только бизнес - сбу бизнесом нини - что вы чтто вы)))) СБУ спіймала на хабарі в $ 6 тис. адвоката в Чернівцях - Цензор.НЕТ 4947
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Ну, по идее, это не взятка, а мошенничество.
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похоже на общий сговор - все берут баки и все довольны
а этот слишком не по чину взял))) СБУ спіймала на хабарі в $ 6 тис. адвоката в Чернівцях - Цензор.НЕТ 5289
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Ерунда в общем. Лолита с Югиком-генлокулолом 1,5 млрд слямзила, и ничего.....
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Адвокат тут лише "почтальон Печкин". Посередник у передачі грошей прокурору та судді.
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Не мог взятку включить в сумму гонорара?
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Часть денег шла и правоохранителям включая судью, так как хороший приговор он уже считал фактом, а надо было оплачивать отказ прокуратуры от обжалования, но отдуваться будет этот знаток права. Желаю, чтобы его защищал такой же.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ поймала на взятке в $6тыс. адвоката в Черновцах. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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