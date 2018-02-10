 СБУ поймала на взятке в $6тыс. адвоката в Черновцах. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник требовал у матери обвиняемого за торговлю наркотиками шесть тысяч долларов США, пообещав повлиять на принятие судом решения о назначении ее сыну более мягкого наказания. Женщине он объяснил, что деньги якобы пойдут стороне обвинения за непредставление апелляционной жалобы на решение суда.

Оперативники спецслужбы задержали адвоката по месту жительства после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

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