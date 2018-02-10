 Памятный знак погибшим в результате обстрелов на Донетчине открыли в Краматорске. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

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Мемориал представляет из себя прилетевший в тот день снаряд и стеклянный куб с надписью "Сколько еще людей должны погибнуть?" и именами жертв обстрелов.

Открытие памятного знака состоялось при участии общественных организаций: "Информационная безопасность", "Донецкий институт информации", Антикризисного Медиа Центра, центра "Действуй Краматорск", "Восток-SOS", городской власти Краматорска и других организаций.

10 февраля 2015 года в результате обстрела Краматорска погибло 17 человек, 64 были ранены, среди них - пятеро детей. Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору в окрестностях города.

По данным Министерства иностранных дел Украины тогда Краматорск был обстрелян из РСЗО "Торнадо" российского происхождения.

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