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Все про:Краматорск (1817) памятник (1724) Донецкая область (3829)

 Памятный знак погибшим в результате обстрелов на Донетчине открыли в Краматорске. ФОТО

В Краматорске открыли памятный знак погибшим в результате обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса"

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Мемориал представляет из себя прилетевший в тот день снаряд и стеклянный куб с надписью "Сколько еще людей должны погибнуть?" и именами жертв обстрелов.

Открытие памятного знака состоялось при участии общественных организаций: "Информационная безопасность", "Донецкий институт информации", Антикризисного Медиа Центра, центра "Действуй Краматорск", "Восток-SOS", городской власти Краматорска и других организаций.

10 февраля 2015 года в результате обстрела Краматорска погибло 17 человек, 64 были ранены, среди них - пятеро детей. Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору в окрестностях города.

По данным Министерства иностранных дел Украины тогда Краматорск был обстрелян из РСЗО "Торнадо" российского происхождения.

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Памятный знак погибшим в результате обстрелов на Донетчине открыли в Краматорске 01
Памятный знак погибшим в результате обстрелов на Донетчине открыли в Краматорске 02

Источник: https://censor.net.ua/p3049707
 
 
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А народу то скоко собралось!
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А при чем здесь "то скоко собралось!" Ты этого не видел живьем. Помолчи.
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это называется - чтобы понинили что приносит с собой русский мир......

те кто рядом в домах живет поставте вэбку из окна - через пару дней сепарская нечисть прийдет паскудить памятник....
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Пилять, а почему опять всё замалчивают и подыгрывают рашистам...
Надпись - сколько людей ещё должно погибнуть?
Это, что такая за нейтральная надпись?
Почему не написать, - сколько людей ещё должно погибнуть от русской агрессии... или от русской оккупации?
Специально не уточняют от кого погибли люди при обстрелах!
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Потому.что там пол населения в сепарах ходит.
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мальчик пойди помойся - это не я на тебя навалил...)))\честное слово...\
ты хоть сфоткал ту жопу что на тебя насрала...? - бигом в полицию с заявлением...)
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Рад тебя слышать . Веслоухий . Ну шо на помойку .? Винторогое .
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ты уже отмылся от поноса\ну ты и шустрый...\ - и кто это на тебя наложил...?
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ну ты если не помылся, не отчаивайся - на тебе обсохнет, и отвалится...)\может быть...\
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Якийсь надзвичайно підозрілий знак, бо там чомусь не зазначено, що мирне населення загинуло внаслідок військового злочину, скоєного московськими окупантами. І зовсім не ясно, до кого спрямовано вкрай сумнівне питання, відповідь на яке знаходиться в Москві, а не в прозорому повітрі за скляними панелями споруди.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПамятный знак погибшим в результате обстрелов на Донетчине открыли в Краматорске. ФОТО
 
 
 
 
 
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