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Все про:Либерия (23) миротворцы (584) ООН (2376)

 Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии. ФОТОрепортаж

В Украину после почти четырнадцати лет выполнения миротворческой миссии в Либерии возвращаются украинские вертолетчики.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Украинский 56 отдельный вертолетный отряд Миссии ООН в Либерии, который выполнял задачи в этой африканской стране с января 2004 года, возвращается домой. В соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН в апреле этого года завершается действие мандата миссии ООН в Либерии, поэтому все военные и полицейские подразделения будут выведены из страны", - информирует Генштаб.

Отмечается, что 24 января 2018 года украинский экипаж вертолета Ми-8 выполнил крайней полет над городом Монровия. Так завершилась одна из самых длительных миротворческих миссий Вооруженных Сил Украины. Почти четырнадцать лет отечественные авиаторы обеспечивали сопровождение наземных колонн, транспортные и пассажирские перевозки, проводили воздушное патрулирование границ, медицинскую эвакуацию и поисково-спасательные операции.

В Генштабе подчеркнули, что украинские ударные и военно-транспортные вертолеты всегда расценивались ООН, как важный фактор мирного урегулирования и восстановления стабильности в Республике Либерия.

За 14 лет миротворческой Миссии состоялось 23 ротации украинского контингента. За это время экипажи совершили более 55 тысяч вылетов, проведя в африканском небе почти 60 тысяч часов. В целом, более 5,5 тысячи военных прошли службу в 56 отдельном вертолетном отряде.

Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии 01
Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии 02
Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии 03
Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии 04
Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии 05
Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии 06
Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии 07
Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии 08

Источник: https://censor.net.ua/p3049696
 
 
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а почему они не из нашего востока ( дамбаса - бамбаса) возвращаются? а из африки?
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Читать дальше заголовка пробовал ?
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потому что нельзя
если бы мы отозвали их раньше положенного срока- то свободное место могла бы занять другая страна, а с нами потом не работали бы- а потом были бы крики по зраду.
В миротворческих миссиях ООН- не работает принцип "сегодня хочу- а завтра уже извините, не хочу".
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Сегодня одна из гнид с кликухой Igor L....выходное....Так ты его вышел подменить?
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теперь будут лет 14 на Востоке миротворить.....
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Да. Из южной Африки в северную перебросили.
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Во-Во - вас папуасов казламордых будут теперь миротворить грузом двести...)
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Из Либерии возвращаются в Европейский Гондурас (Украину) !!!
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Да, грузины с Габоном обычно сравнивают.
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Ти краще розкажи шо то біженці на відкритті Олімпіади у куфайках без прапору вешталися. Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии - Цензор.НЕТ 5692
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то что ты мудак шароварный - я это знаю давно . лишний раз можешь это не подтверждать
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Министр иностранных дел россии назвал террористическую группировку "луганская народная республика" "лаосской".ЛАОССКОЙ
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Ну и за что жить теперь будут.Там платили зарплаты по 3000 баксов на месяц.Чтобы туда попась нужно было отвалить деньжат целую кучу .Некоторые по два три были.
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Говорили , що одну місячну зарплату віддавали начальникам, хто їх туди оформлював, щоб потрапити туди. У вбитих єнотах. Інакше не було. Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии - Цензор.НЕТ 3158
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Амерский или Израильский ? Если Израильский то не вечно же тамошним пилотам летать без потерь ..
Если Израильский , то мстя их будет ужасна и этой же ночью.. Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии - Цензор.НЕТ 2370
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Сирийское ТВ заявляет..что сбили целую эскадрилью.. Кацапские клоуны и их сирийскые последователи не мелочатся... Українські миротворці повертаються додому після 14-річної місії в Ліберії - Цензор.НЕТ 5495 .. Вы тупорылые кацапы ..как и сирийцы никак не поймёте...что Израиль в ближайшее время разотрёт в пыль остатки сирийских баз...и вы...кацапня тихонько будете сидеть на своей базе в Хмеймиме ...откуда три раза вас вывели....и поскуливать. Как тихо сидели всегда...Даже тогда..когда израильские ВВС уничтожали склады сирийских корабельных ракет в Тартусе....Завтра утром кацапоидное напишешь....что израильтяне вам этой ночью приподнесут. А если ещё подтвердится..что вы уроды приложили к этому руку....то с Хмеймима и выводить уже ничего не нужно будет....
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слыш...кацапский выкидыш под белорусским флагом... Ошибся я..... Не дождались израильтяне вечера...уже мочат ваших союзников по полной на сирийской территории непосредственно у Дамаска. И в Хмеймиме тишина...Никто не взлетает.... С-400 тихо сцуться...
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Либерия... Заходим в порт... справа, от ворот порта, на левом борту, практически, лежит рыбак, типа "Тропик", в правом борту- огромная дыра. Лоцман говорит: на мине подорвался... Подходим к причалу. На причале картинка: куча баб, с детишками, два автобуса и 4 грузовика. И куча вояк-миротворцев, из Ганы. А также расстелены 4 брезента, а на них какой-то хлам железный. Построение вояк... какие-то команды звучат... строй рассыпается и бросается к железякам. Где-то через минут 30-40 этот хлам превращается в 4 французских горных орудия, которые цепляют к грузовикам, солдаты- в них прыгают, баб с детишками- в автобусы... и- убывают. Оказалось, что деревуху этих баб сожгли день назад, какие-то плохие негры. А хорошие негры их куда-то повезли. Куда??? А в джунгли.
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От ти набачився на своєму віку... Додому скоро?
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Бачу, що скучив, якщо години лікуєш. А в нас зима- сніг йде.
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А у нас- повар-поляк нажрался в хлам, а кондиционер не работает... Адские условия, ещё на дня 4-5... Короче- нельзя на жаре бухать. Домой поедет. А классный профи! Жаль.
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***(пардон что влазю)
командуя - трави помалу
я мысли допустить не мог
что не матросы подчинятся -
а кок
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Меньше хвастайся ))) Могут позавидовать твоим путешествиям тот же Петрусь может обзавидоваться , послать нах это перзиденство и пойти в моряки Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии - Цензор.НЕТ 2061
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как куда повезли? на обед конечно, они обедом и будут.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУкраинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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