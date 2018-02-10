 Украинские миротворцы возвращаются домой после 14-летней миссии в Либерии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинский 56 отдельный вертолетный отряд Миссии ООН в Либерии, который выполнял задачи в этой африканской стране с января 2004 года, возвращается домой. В соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН в апреле этого года завершается действие мандата миссии ООН в Либерии, поэтому все военные и полицейские подразделения будут выведены из страны", - информирует Генштаб.
Отмечается, что 24 января 2018 года украинский экипаж вертолета Ми-8 выполнил крайней полет над городом Монровия. Так завершилась одна из самых длительных миротворческих миссий Вооруженных Сил Украины. Почти четырнадцать лет отечественные авиаторы обеспечивали сопровождение наземных колонн, транспортные и пассажирские перевозки, проводили воздушное патрулирование границ, медицинскую эвакуацию и поисково-спасательные операции.
В Генштабе подчеркнули, что украинские ударные и военно-транспортные вертолеты всегда расценивались ООН, как важный фактор мирного урегулирования и восстановления стабильности в Республике Либерия.
За 14 лет миротворческой Миссии состоялось 23 ротации украинского контингента. За это время экипажи совершили более 55 тысяч вылетов, проведя в африканском небе почти 60 тысяч часов. В целом, более 5,5 тысячи военных прошли службу в 56 отдельном вертолетном отряде.
если бы мы отозвали их раньше положенного срока- то свободное место могла бы занять другая страна, а с нами потом не работали бы- а потом были бы крики по зраду.
В миротворческих миссиях ООН- не работает принцип "сегодня хочу- а завтра уже извините, не хочу".
Если Израильский , то мстя их будет ужасна и этой же ночью..
командуя - трави помалу
я мысли допустить не мог
что не матросы подчинятся -
а кок