 Центр реабилитации бойцов АТО "Творча Криївка" проведет творческий вечер. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу центра в Facebook.
"Приглашаем всех друзей проектов "Творчої Криївки", бойцов, которые побывали на наших заездах, волонтеров наших проектов и всех, кто хочет с нами познакомиться!" - говорится в сообщении.
Также будет возможность увидеть "вживую" картины с 40 и 41 заездов творческой реабилитации для участников войны на Востоке. И поиграть в новую для украинцев увлекательную игру "Петанк".
Проект "Творча Криївка" существует с 2014 года. Сначала волонтерами проекта проводилась работа по комплексной реабилитации участников боевых действий на Майдане, а с 18 октября 2014 года - с участниками АТО и членами их семей. Основная задача - помощь людям, которые прошли сквозь военные действия, овладеть собой и изменениями в себе: психологическая, социальная и биографическая реабилитация.
Виды деятельности: художественное творчество, оздоровление, общение, пребывание и деятельность на природе, поиск новых возможностей самореализации. Работа ведется с теми, кто ожидает на протезирование, выписался из госпиталя после ранения и контузий, освобожденными из плена бойцами.
Центр "Творча Криївка" приглашает работников, волонтеров и меценатов к сотрудничеству.
Сайт: site.tk.kl.com.ua
Страница в Facebook.
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