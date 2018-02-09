EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  473  3
Все про:военнослужащие (3455) Антитеррористическая операция (15471) реабилитация (155)

 Центр реабилитации бойцов АТО "Творча Криївка" проведет творческий вечер. ФОТО

Завтра, 10 февраля, центр реабилитации бойцов АТО "Творча Криївка" приглашает всех желающих на творческий вечер, по адресу: Днепровская набережная, 26 с 16 – 19 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу центра в Facebook.

Читайте: В 2017 году было принято решение о приостановлении программы психологической реабилитации воинов АТО, - Тарасова

"Приглашаем всех друзей проектов "Творчої Криївки", бойцов, которые побывали на наших заездах, волонтеров наших проектов и всех, кто хочет с нами познакомиться!" - говорится в сообщении.

Также будет возможность увидеть "вживую" картины с 40 и 41 заездов творческой реабилитации для участников войны на Востоке. И поиграть в новую для украинцев увлекательную игру "Петанк".

Проект "Творча Криївка" существует с 2014 года. Сначала волонтерами проекта проводилась работа по комплексной реабилитации участников боевых действий на Майдане, а с 18 октября 2014 года - с участниками АТО и членами их семей. Основная задача - помощь людям, которые прошли сквозь военные действия, овладеть собой и изменениями в себе: психологическая, социальная и биографическая реабилитация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала АТО 724 воина прошли реабилитацию в 17 странах НАТО и 3 странах-партнерах, - Ирина Геращенко

Виды деятельности: художественное творчество, оздоровление, общение, пребывание и деятельность на природе, поиск новых возможностей самореализации. Работа ведется с теми, кто ожидает на протезирование, выписался из госпиталя после ранения и контузий, освобожденными из плена бойцами.

Центр реабилитации бойцов АТО Творча Криївка проведет творческий вечер 01

Центр "Творча Криївка" приглашает работников, волонтеров и меценатов к сотрудничеству.
Сайт: site.tk.kl.com.ua
Страница в Facebook.
Сбор средств на "Спільнокошті"

Источник: https://censor.net.ua/p3049649
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоОбществоЦентр реабилитации бойцов АТО "Творча Криївка" проведет творческий вечер. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх