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 Политика Украины
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Все про:ВР (21616) депутат (2499)

 Час вопросов Кабмину, "Гройсман идет в президенты" и "Viktoria" депутата "Оппоблока" Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля. ФОТОрепортаж

Работа ВР традиционно в пятницу началась с часа вопросов Кабмину. Также депутаты продолжили рассматривать поправки к закон о пограничной безопасности. Некоторые из депутатов также были замечены на вражеских сайтах знакомств.

Парламентский день в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 01

Лидеры "Оппоблока" - Юрий Бойко и Вадим Новинский 


Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 02

Игорь Шурма заглядывает в телефон Вадиму Новинскому.


Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 03

Замглавы "Народного фронта" Андрей Иванчук и Нина Южанина из "БПП"

Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 04


Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 05

Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 06

"- Читал. Это удар по Тарусе или А ? В официальную версию не верю. Кредиты были под залог доли М и Т. Могли просто залоги забрать. - Я думаю это за краснодарский край. - ок! Гройсман идет в президенты ?!" - оппоблоковец" Воропаев  перписывается с коллегой Геллером о том, что Гройсман идет в президенты, а также  смотрит новости про Путина,

Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 07

Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 08

Ветеран ВР, Ефим Звягильский посещает заседания Рады


Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 09

Внефракционный Владимир Литвин с коллегой


Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 10

Ложа Кабмина  во  время часа правительства в ВР 


Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 11

Президиум ВР - Ирина Геращенко, Сергей Евтушок, Андрий Парубий и Максим БУрбак

Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 12

Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 13

По пятницам депутаты всегда подходят к ложе Кабмина для решения своих вопросов


Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 14

Татьяна Бахтеева "Оппоблок", Вадим Ивченко "Батькивщина"  и внефракционный Михаил Головко

Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 15

Рабочий момент


Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 16

Андрей Тетерук и Юрий Береза "Народный фронт"

Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 17

Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 18

Поборник двуязычия оппоблоковец Александр Долженков на российском сайте пикантных знакомств "Mамbа"

 Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 19

Юрий Мирошниченко "Оппоблок" и Игорь Попов "Радикальная партия"


Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 20

Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе


Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 21

Мария Ионова "БПП" и Алена Бабак "Самопомич"


Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 22

Депутат Виктор Остпачук из "Видродження" читает Цензор.НЕТ

 Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 23

Игорь Гузь из "Народного фронта" и  Сергей Матвиенков из "Оппоблока" после перепалки о языковом вопросе. 

Час вопросов Кабмину, Гройсман идет в президенты и Viktoria депутата Оппоблока Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля 24

Масксим Бурбак "Народный фронт" и Игорь Шурма "Оппоблок"

Источник: https://censor.net.ua/p3049646
 
 
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Детский сад.
Девушка, у вас есть опыт переговоров и достижения соглашений с ведущими европейскими государствами ? Или вы не в курсе что государственный долг Украины, без финансовой поддержки международных партнёров, может в одночасье обратить гривну в пыль ?
"Радикальные действия", блин. У тебя во дворе зарыт клад ? Ты можешь вытащить из кармана единомоментно 90 миллиардов долларов ? Сделай это, ради Украины. Тебе при жизни памятник поставят.
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К ПРАВИТЕЛЬСТВУ ДВА ВОПРОСА
1-когда вы нажретесь?
2 когда вы сдохнете наконец?
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Біда українців,що вони замість того,щоб не допускати виродків до влади,чи в крайньому випадку не давати пригріватись на владних місцях,просто ставлять владі вказані вами питання...
А там же очевидна відповідь - "ніколи",або "не дочекаєтесь", чи інші варіанти...А від самого фатку поставленого запитання ні українцям, ні Україні не легше...
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Устройся на работу. Или хотя бы вымой лифт в своём подъезде, чтобы там кошками не пахло.
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Депутат Виктор Остпачук из "Видродження" читает Цензор.НЕТ

Это хорошо, что читает. Немножко узнаёт о себе и своих коллегах.
Источник:https://censor.net.ua/p3049646
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як би всі читали....їх би розірвало на шматки від правильної енергетики слова людського...
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Врагов Украинцам не нужно.Своих с головой.
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Я бы даже сказал: "Украинцам, с их мозгами..."
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На нации перелючаются только те ,которым делать не..й
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Да пусть бы были хоть папуасами, лишь бы работали на благо Украины, а не растягивали ее по карманам.
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Умеют же люди подходящие слова находить для комментариев:

Час вопросов Кабмину, "Гройсман идет в президенты" и "Viktoria" депутата "Оппоблока" Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля - Цензор.НЕТ 6241
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Ёма-ё.. Гройсман в президенты, а Петушенко, небось, в премьеры? А потом рокировка? Как у старших товарищей?
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Гройсман идёт лесом, мягко говоря. А Порошенко ещё дальше.
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То скорее всего винницкий равин был пьян и посоветовал такую хрень агентам гнойному и лолите.
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Блин, кто все эти люди? Какое отношение они имеют к Украине? Хоть один приличный там есть?
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А разве это люди? Это организмы с одним только хватательным рефлексом, даже рефлекс самосохранения уже атрофировался.
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хряк на планшеті Цензор.нет переглядав, під яким він тут логіном троллить? Час вопросов Кабмину, "Гройсман идет в президенты" и "Viktoria" депутата "Оппоблока" Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля - Цензор.НЕТ 8541
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В Киеве есть два здания - на Грушевского и на Банковой. Две клиники для недоразвитых.
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Ляшко пикетирует...за повышение зарплат и пенсий? за снижение комммуналки? а может за наказание судей и олигархов за коррупцию? не угадали!

Депутаты Верховной Рады из «Радикальной партии» устроили пикет под стенами Сената Республики Польша в Варшаве с требованием отменить принятый недавно там закон...

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пусть расходы на содержание органов власти и чиновников вычитают только с тех кто поддерживает власть!
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Господи, когда это блядство уже закончится?! Что же мы за народ такой, что всё это терпим?!
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UA 4Liberty UA
Господи, когда это блядство уже закончится?! Что же мы за народ такой, что всё это терпим?!
- А ты на выборы ходи и выбирай может перестанешь быть терпилой ,или из кацапёрдовки далеко ездить?
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Дустом посыпать этот клоповник, а лучше напалмом!
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Ниспровергатели местные - это особая разновидность простейших.
Вы хоть имя-фамилию своего депутата Рады знаете ? Когда вы просили его в последний раз провести встречу с избирателями и ответить на их вопросы ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧас вопросов Кабмину, "Гройсман идет в президенты" и "Viktoria" депутата "Оппоблока" Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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