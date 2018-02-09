 Час вопросов Кабмину, "Гройсман идет в президенты" и "Viktoria" депутата "Оппоблока" Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля. ФОТОрепортаж

Парламентский день в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Лидеры "Оппоблока" - Юрий Бойко и Вадим Новинский





Игорь Шурма заглядывает в телефон Вадиму Новинскому.





Замглавы "Народного фронта" Андрей Иванчук и Нина Южанина из "БПП"









"- Читал. Это удар по Тарусе или А ? В официальную версию не верю. Кредиты были под залог доли М и Т. Могли просто залоги забрать. - Я думаю это за краснодарский край. - ок! Гройсман идет в президенты ?!" - оппоблоковец" Воропаев перписывается с коллегой Геллером о том, что Гройсман идет в президенты, а также смотрит новости про Путина,

Ветеран ВР, Ефим Звягильский посещает заседания Рады





Внефракционный Владимир Литвин с коллегой





Ложа Кабмина во время часа правительства в ВР





Президиум ВР - Ирина Геращенко, Сергей Евтушок, Андрий Парубий и Максим БУрбак

По пятницам депутаты всегда подходят к ложе Кабмина для решения своих вопросов





Татьяна Бахтеева "Оппоблок", Вадим Ивченко "Батькивщина" и внефракционный Михаил Головко

Рабочий момент





Андрей Тетерук и Юрий Береза "Народный фронт"

Поборник двуязычия оппоблоковец Александр Долженков на российском сайте пикантных знакомств "Mамbа"

Юрий Мирошниченко "Оппоблок" и Игорь Попов "Радикальная партия"





Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе





Мария Ионова "БПП" и Алена Бабак "Самопомич"





Депутат Виктор Остпачук из "Видродження" читает Цензор.НЕТ

Игорь Гузь из "Народного фронта" и Сергей Матвиенков из "Оппоблока" после перепалки о языковом вопросе.





Масксим Бурбак "Народный фронт" и Игорь Шурма "Оппоблок"