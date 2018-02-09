 Час вопросов Кабмину, "Гройсман идет в президенты" и "Viktoria" депутата "Оппоблока" Долженкова на русском сайте пикантных знакомств, - работа ВР 9 февраля. ФОТОрепортаж

Парламентский день в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Лидеры "Оппоблока" - Юрий Бойко и Вадим Новинский
Игорь Шурма заглядывает в телефон Вадиму Новинскому.
Замглавы "Народного фронта" Андрей Иванчук и Нина Южанина из "БПП"
"- Читал. Это удар по Тарусе или А ? В официальную версию не верю. Кредиты были под залог доли М и Т. Могли просто залоги забрать. - Я думаю это за краснодарский край. - ок! Гройсман идет в президенты ?!" - оппоблоковец" Воропаев перписывается с коллегой Геллером о том, что Гройсман идет в президенты, а также смотрит новости про Путина,
Ветеран ВР, Ефим Звягильский посещает заседания Рады
Внефракционный Владимир Литвин с коллегой
Ложа Кабмина во время часа правительства в ВР
Президиум ВР - Ирина Геращенко, Сергей Евтушок, Андрий Парубий и Максим БУрбак
По пятницам депутаты всегда подходят к ложе Кабмина для решения своих вопросов
Татьяна Бахтеева "Оппоблок", Вадим Ивченко "Батькивщина" и внефракционный Михаил Головко
Рабочий момент
Андрей Тетерук и Юрий Береза "Народный фронт"
Поборник двуязычия оппоблоковец Александр Долженков на российском сайте пикантных знакомств "Mамbа"
Юрий Мирошниченко "Оппоблок" и Игорь Попов "Радикальная партия"
Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе
Мария Ионова "БПП" и Алена Бабак "Самопомич"
Депутат Виктор Остпачук из "Видродження" читает Цензор.НЕТ
Игорь Гузь из "Народного фронта" и Сергей Матвиенков из "Оппоблока" после перепалки о языковом вопросе.
Масксим Бурбак "Народный фронт" и Игорь Шурма "Оппоблок"
Девушка, у вас есть опыт переговоров и достижения соглашений с ведущими европейскими государствами ? Или вы не в курсе что государственный долг Украины, без финансовой поддержки международных партнёров, может в одночасье обратить гривну в пыль ?
"Радикальные действия", блин. У тебя во дворе зарыт клад ? Ты можешь вытащить из кармана единомоментно 90 миллиардов долларов ? Сделай это, ради Украины. Тебе при жизни памятник поставят.
1-когда вы нажретесь?
2 когда вы сдохнете наконец?
А там же очевидна відповідь - "ніколи",або "не дочекаєтесь", чи інші варіанти...А від самого фатку поставленого запитання ні українцям, ні Україні не легше...
Это хорошо, что читает. Немножко узнаёт о себе и своих коллегах.
Источник:https://censor.net.ua/p3049646
Депутаты Верховной Рады из «Радикальной партии» устроили пикет под стенами Сената Республики Польша в Варшаве с требованием отменить принятый недавно там закон...
Господи, когда это блядство уже закончится?! Что же мы за народ такой, что всё это терпим?!
- А ты на выборы ходи и выбирай может перестанешь быть терпилой ,или из кацапёрдовки далеко ездить?
Вы хоть имя-фамилию своего депутата Рады знаете ? Когда вы просили его в последний раз провести встречу с избирателями и ответить на их вопросы ?