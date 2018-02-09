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 При получении 109 тысяч отката на Луганщине задержаны чиновник ОГА и директор интерната, - Нацполиция. ФОТО

Директор одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и руководитель одного из интернатов получили 109 000 гривен неправомерной выгоды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Работники Управления защиты экономики в Луганской области Национальной полиции Украины и военной прокуратуры сил антитеррористической операции прекратили систему получения должностными лицами "откатов" от субъектов хозяйствования.

Правоохранители собрали материалы, доказывающие причастность к данному преступлению директора одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и руководителя одного из интернатов. За беспрепятственное подписание актов о выполнении строительным работам и дальнейшее перечисление бюджетных средств последние требовали неправомерную выгоду в размере 10 процентов стоимости этих работ.

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В рамках производства оперативники и военные прокуроры задокументировали факты вымогательства и получения должностными лицами взятки.

Сегодня, 9 февраля, сотрудники Управления защиты экономики в Луганской области Национальной полиции Украины и военной прокуратуры сил антитеррористической операции задержали обоих фигурантов при получении очередного "отката".

В общем директор одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и руководитель интерната получили 109 000 гривен взятки.

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В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия. В дальнейшем будет решаться вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.

Санкция части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

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При получении 109 тысяч отката на Луганщине задержаны чиновник ОГА и директор интерната, - Нацполиция 01
При получении 109 тысяч отката на Луганщине задержаны чиновник ОГА и директор интерната, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3049638
 
 
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Бувають в житті миті......а бувають і не миті. Сучий потрох....
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Потому что за 5 гр под залог их отпускают. И не строй дурака ,с понтом не в УКраине живешь и не доганяешь.
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а чудак думал что правомерная.. согласно посаде
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Тільки но прочитав на фб що люди які приїхали затримувати Саакашвілі приїхали з росії. Працббть вони спільно з сбу та мвд. Класно?
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так нема в АП речника. Хіба що сам пан Президент.
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чувак я балдею от того как задушевно поют, незнаю сколько тебе лет но поверь 40 плюс срочники захуярили бы саакашвили получили лычки и поехали в отпуск, теперь что касаемо саакашвавили дам пизды мне тут еще грузинов нехватало, разберемся за пару дней
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Сколько не виляй а ВСЕ равно придеться создать АКС и ловить рыбу главного калибра При получении 109 тысяч отката на Луганщине задержаны чиновник ОГА и директор интерната, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5992
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и чё?-70% українців брали участь у корумпованих діях і лише 2% спробували з нею боротися./350 лет под РФ-не хрен собачий.
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Если бы то было не в Луганской области,то бы и не поймали.Вон везде берут откаты кому не лень и что наловили.
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Валіку рудому. Ти не псіхуй. Бо сам під роздачу попадеш воєн. Давай і дальші тягни мазу за жидорву кацапську.
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Очень благая весть из Сирии.Американские авиаторы покрошили в капусту ордынских захватчиков на территориях курдов.Орда утверждает,что это ЧВК Вагнера сильно похудела..
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Да любого директора госпредприятия можно брать на откатах. Просто откаты не всегда откатываются тем, кто назначал директора.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри получении 109 тысяч отката на Луганщине задержаны чиновник ОГА и директор интерната, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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