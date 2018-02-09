 При получении 109 тысяч отката на Луганщине задержаны чиновник ОГА и директор интерната, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Работники Управления защиты экономики в Луганской области Национальной полиции Украины и военной прокуратуры сил антитеррористической операции прекратили систему получения должностными лицами "откатов" от субъектов хозяйствования.

Правоохранители собрали материалы, доказывающие причастность к данному преступлению директора одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и руководителя одного из интернатов. За беспрепятственное подписание актов о выполнении строительным работам и дальнейшее перечисление бюджетных средств последние требовали неправомерную выгоду в размере 10 процентов стоимости этих работ.

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В рамках производства оперативники и военные прокуроры задокументировали факты вымогательства и получения должностными лицами взятки.

Сегодня, 9 февраля, сотрудники Управления защиты экономики в Луганской области Национальной полиции Украины и военной прокуратуры сил антитеррористической операции задержали обоих фигурантов при получении очередного "отката".

В общем директор одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и руководитель интерната получили 109 000 гривен взятки.

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В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия. В дальнейшем будет решаться вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.

Санкция части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

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