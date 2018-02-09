 На взятке $ 8 тысяч попался глава сельсовета в Одесской области, - ГПУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "8 тысяч долларов США взятки получил председатель сельского совета в Татарбунарском районе Одесской области. Деньги взял за содействие в заключении договора аренды земельного участка площадью 0,20 га для размещения газовой автозаправочной станции.

Как-то неожиданныо при получении этой неправомерной выгоды явились сотрудники Белгород-Днестровской местной прокуратуры Одесской области совместно с работниками УЗЭ и следователями Нацполиции области.

Доллары пришлось отдать. Вещественные доказательства, господа".

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