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 На взятке $ 8 тысяч попался глава сельсовета в Одесской области, - ГПУ. ФОТО

На получении взятки в размере восьми тысяч долларов попался председатель сельского совета в Одесской области за "содействие" в аренде земельного участка для строительства газовой заправочной станции.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "8 тысяч долларов США взятки получил председатель сельского совета в Татарбунарском районе Одесской области. Деньги взял за содействие в заключении договора аренды земельного участка площадью 0,20 га для размещения газовой автозаправочной станции.

Как-то неожиданныо при получении этой неправомерной выгоды явились сотрудники Белгород-Днестровской местной прокуратуры Одесской области совместно с работниками УЗЭ и следователями Нацполиции области.

Доллары пришлось отдать. Вещественные доказательства, господа".

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На взятке $ 8 тысяч попался глава сельсовета в Одесской области, - ГПУ 01
На взятке $ 8 тысяч попался глава сельсовета в Одесской области, - ГПУ 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3049609
 
 
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Татарбунары это такая глубинка, шо им Молдова роднее
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8 штук.. Конечно. Чем ты думал, Валера? Миллионами надо брать, тогда никто не заметит.
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Попався,то й добре...Ще б посадили хабарника...Спеціально ліз до якої-небуть влади,щоб красти та хабарі брати? На взятке $ 8 тысяч попался глава сельсовета в Одесской области, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6978
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Попался...


И вновь продолжается бой!...
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Гпу це зборище осіб із заниженою соціальною відповідальністю. Бл....ді короче.
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Теперь измену родине пришьют.Гривнами нужно было брать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке $ 8 тысяч попался глава сельсовета в Одесской области, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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