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 "Это называется похищение", - Саакашвили прокомментировал попытку его задержания в столичном отеле. ФОТОрепортаж

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявил в комментарии журналистам возле входа в отель Fairmont Grand Hotel Kyiv, что его пытались похитить, а информация правоохранительных органов не соответствует действительности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По его словам вооруженные люди представилась спецназом ГПСУ, но поскольку у них не было никаких постановлений охрана попросила их покинуть отель.

Саакашвили рассказал, что приехал в отель на встречу с иностранцами. Также он сообщил, что пока не планирует ехать домой, поскольку "они попытаются нас перехватить".

При этом с его слов стало понятно, что он более не живет на ул. Костельной: "У меня есть своя квартира двухкомнатная, которую я снимаю, на 22 этаже".

Также, отвечая на комментарий иностранного журналиста о том, что правоохранительные органы заявляют о своей непричастности к событиям в отеле Fairmont, Саакашвили сказал, что это "вранье".

Это называется похищение, - Саакашвили прокомментировал попытку его задержания в столичном отеле 01
Это называется похищение, - Саакашвили прокомментировал попытку его задержания в столичном отеле 02
Это называется похищение, - Саакашвили прокомментировал попытку его задержания в столичном отеле 03
Это называется похищение, - Саакашвили прокомментировал попытку его задержания в столичном отеле 04

Сегодня соратники экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили заявили, что около 14:30-15:00 его пыталась задержать в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv сотрудники правоохранительных органов.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал: "Бойцов "Альфы" пригнали под здание гостиницы в центре Киева, чтобы забрать Саакашвили".

В свою очередь, СБУ, ГПУ и Госпогранслужба отрицают причастность к попытке задержания Саакашвили.

Источник: https://censor.net.ua/p3049580
 
 
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Дайте Саакашвілі прочитати всі коментарі, які стосуються його "діяльності". Нехай оцінить себе ... А потім - геть в свою Грузію !
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Фу скільки гівна кацапського повилізало, аж смердить. Ви глисти як не брзкайте своїми екскриментами а підхуйловця соєвого із компанією чекає піздець і Міхо один із тих хто сраною мітлою викине бариг і вас шлюх копієчних з України.
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"Це називається викрадення", - Саакашвілі прокоментував спробу його затримання в столичному готелі - Цензор.НЕТ 1931 да украдите кто нибудь чувака, он уже изошел весь от романтических фантазий про похищения, погони на лошадях и он шоб у карете был. ага, и еще чтобы обязательно стрЫляли!))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Это называется похищение", - Саакашвили прокомментировал попытку его задержания в столичном отеле. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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