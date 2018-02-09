 "Это называется похищение", - Саакашвили прокомментировал попытку его задержания в столичном отеле. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам вооруженные люди представилась спецназом ГПСУ, но поскольку у них не было никаких постановлений охрана попросила их покинуть отель.
Саакашвили рассказал, что приехал в отель на встречу с иностранцами. Также он сообщил, что пока не планирует ехать домой, поскольку "они попытаются нас перехватить".
При этом с его слов стало понятно, что он более не живет на ул. Костельной: "У меня есть своя квартира двухкомнатная, которую я снимаю, на 22 этаже".
Также, отвечая на комментарий иностранного журналиста о том, что правоохранительные органы заявляют о своей непричастности к событиям в отеле Fairmont, Саакашвили сказал, что это "вранье".
Сегодня соратники экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили заявили, что около 14:30-15:00 его пыталась задержать в гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv сотрудники правоохранительных органов.
Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал: "Бойцов "Альфы" пригнали под здание гостиницы в центре Киева, чтобы забрать Саакашвили".
В свою очередь, СБУ, ГПУ и Госпогранслужба отрицают причастность к попытке задержания Саакашвили.