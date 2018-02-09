 Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, "титушки" московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Торжественный момент
Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония открытия зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Партию сменить можно, но повадки "регионалов" - никогда
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Пономарев в кулуарах Рады выхватил телефон из рук корреспондента Цензор.НЕТ: "Я не сяду, не переживайте". ВИДЕО
"Титушки" московского патриархата
Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия Киевсовета поддержала петицию о сносе "часовни" Московского патриархата в Киеве
Трудности диалога
Больше фотошопов смотрите здесь
Лариса Шишкина
6 hrs ·
Retweeted Остап Вишня (@nonameUA):
Престарелые родители псевдоволонтера Бирюкова внезапно стали владельцами консервного завода и линии по разливу соков. А вы говорите волонтерство-это убытки...
И да,в космос руззке никогда не летали,их космос в бассейне с водой!
Как такое тупое стадо,которое даже авто собрать не то что придумать не может,можеть летать в космос.
Смотреть YouTube
вот и колбасит их.
2014 - 2018 ОРДЛО. Залесные Ихтамнетовцы без знаков различия.
2016-2018 Сирия. ,, Сирийские воины,, без знаков различия.
2018- Зимняя Олимпиада.,, Я ни какой и зовут меня никто,,.- На поле ,, Серые,, с шарфиками под флагом ,, Межнационнальных спортивных игр,,.
А где же ,, Олимпийская команда Российской Федерации,,???!!! Где, где - В пи..е!!!