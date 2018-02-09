EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Фоторепортаж
  11672  38
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (14256) Путин (23522) Тимошенко (23781) фотожаба (7713) Дуда (210) Пономарев Александр (7)

 Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, "титушки" московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, титушки московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Торжественный момент

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония открытия зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, титушки московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

А у России свой путь...

Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, титушки московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

SpaceX vs Roscosmos

Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, титушки московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Как всегда...

Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, титушки московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Страшное послание марсианам

Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, титушки московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Ответ России

Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, титушки московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Партию сменить можно, но повадки "регионалов" - никогда

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Нардеп Пономарев в кулуарах Рады выхватил телефон из рук корреспондента Цензор.НЕТ: "Я не сяду, не переживайте". ВИДЕО

Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, титушки московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Русские, сдавайтесь!

Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, титушки московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

"Титушки" московского патриархата

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия Киевсовета поддержала петицию о сносе "часовни" Московского патриархата в Киеве

Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, титушки московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

"Зубожіння"...

Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, титушки московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Трудности диалога

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3049569
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Олимпиада 2018. Сборная атлетов страны- оккупанта рашки.
Відповідь Ілону Маску, збірна РФ у Пхенчхані, "тітушки" московського патріархату. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8893

 показать весь комментарий
 
 
Маск дійсно дихає в потилицю "Роскосмосу", але не тому що наздоганяє, скоріше за інших обставин.))
 показать весь комментарий
 
 
Надо было эти иконки перед полетом каждому прикрутить шуруповертом на лоб !!! Відповідь Ілону Маску, збірна РФ у Пхенчхані, "тітушки" московського патріархату. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8306
 показать весь комментарий
 
 
а чого юлю два рази згадувати, на всяк випадок?! Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, "титушки" московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9992
 показать весь комментарий
 
 
та отож, знову до Дональда ближче підійшла! Відповідь Ілону Маску, збірна РФ у Пхенчхані, "тітушки" московського патріархату. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4864
 показать весь комментарий
 
 
точно), а то ще за бабцю плебс проголосує, чи що ще)))!
 показать весь комментарий
 
как флага нєт - так "родіни" нє станєт
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А ты - кремлёвская шлюха, какое отношение имеешь к украинцам?
 показать весь комментарий
 
 
Чим доведеш, що сам не кремлівська хвойда?
 показать весь комментарий
 
 
Ось ще один такий самий "патріот", боєць за Україну і вільний український народ.
Лариса Шишкина
6 hrs ·
Retweeted Остап Вишня (@nonameUA):
Престарелые родители псевдоволонтера Бирюкова внезапно стали владельцами консервного завода и линии по разливу соков. А вы говорите волонтерство-это убытки...

Відповідь Ілону Маску, збірна РФ у Пхенчхані, "тітушки" московського патріархату. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1634
 показать весь комментарий
 
 
Рузке страна-деградантов,без своих достижений и стремлений!
И да,в космос руззке никогда не летали,их космос в бассейне с водой!
Как такое тупое стадо,которое даже авто собрать не то что придумать не может,можеть летать в космос.


Смотреть YouTube
 показать весь комментарий
 
 
гопникам и барыгам она по ночам с кошмарами приходит.
вот и колбасит их.
 показать весь комментарий
 
 
Тимошенко лузер украинской политики.
 показать весь комментарий
 
 
так вот почему перестала ходить 230-я маршрутка в Киеве))))))))
 показать весь комментарий
 
 
2014 год- Крым . Зеленые человечки без знаков различия.
2014 - 2018 ОРДЛО. Залесные Ихтамнетовцы без знаков различия.
2016-2018 Сирия. ,, Сирийские воины,, без знаков различия.

2018- Зимняя Олимпиада.,, Я ни какой и зовут меня никто,,.- На поле ,, Серые,, с шарфиками под флагом ,, Межнационнальных спортивных игр,,.
А где же ,, Олимпийская команда Российской Федерации,,???!!! Где, где - В пи..е!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортажОтвет Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, "титушки" московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
 вверх