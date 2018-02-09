 Ответ Илону Маску, сборная РФ в Пхенчхане, "титушки" московского патриархата. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Торжественный момент



Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония открытия зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)





А у России свой путь...





SpaceX vs Roscosmos





Как всегда...





Страшное послание марсианам





Ответ России

Партию сменить можно, но повадки "регионалов" - никогда



Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Пономарев в кулуарах Рады выхватил телефон из рук корреспондента Цензор.НЕТ: "Я не сяду, не переживайте". ВИДЕО





Русские, сдавайтесь!





"Титушки" московского патриархата



Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссия Киевсовета поддержала петицию о сносе "часовни" Московского патриархата в Киеве





"Зубожіння"...

Трудности диалога

Больше фотошопов смотрите здесь