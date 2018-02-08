 НБУ просит Приватбанк предоставить информацию о счетах сотрудников "1+1 Media". ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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"Сегодня, 8 февраля, в нашем распоряжении оказался запрос Национального банка Украины, адресованный и.о. Главы правления ПриватБанка с просьбой о раскрытии информации о движении по банковским счетам топ-менеджеров, журналистов и ведущих 1+1 Media, а также независимого продакшена, который производит часть контента для нашей медиагруппы. Мы рассматриваем данный запрос как прямое давление и попытки политического преследования накануне выборов", - говорится в заявлении.





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"Мы крайне встревожены этим документом и желанием Нацбанка получить доступ к банковской тайне нескольких десятков сотрудников 1+1 Media. Более того, у нас есть ряд вопросов:



1. С каких пор банковская тайна перестала касаться сотрудников нашей медиа-группы?



2. Если данная информация, как последнее время принято у НБУ, касается расследований по ПриватБанку, отправлены ли соответствующие запросы по ряду других компаний и клиентов банка?



3. Закончена ли уже работа по е-декларированию все украинских чиновников, чтобы у госорганизаций было время заниматься финансовыми операциями журналистов, ведущих и менеджеров медиа-организаций?



4. Кто является инициатором запроса и можно ли считать это следующим шагом после попытки не выдать каналу лицензию в прошлом году, попытки объявить в госизмене ведущего канала в этом году, а также "1+1 медиа" заявляет о попытке отчуждения здания и политическом давлении "1+1 медиа" заявляет о попытке отчуждения здания и политическом давлении угрозы выселения телецентра из офиса на Кирилловской?



Надеемся получить ответы в ближайшее время, официальные запросы отправлены в соответсвующие организации", - резюмировали в 1+1 Media.