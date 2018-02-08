 НБУ просит Приватбанк предоставить информацию о счетах сотрудников "1+1 Media". ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Сегодня, 8 февраля, в нашем распоряжении оказался запрос Национального банка Украины, адресованный и.о. Главы правления ПриватБанка с просьбой о раскрытии информации о движении по банковским счетам топ-менеджеров, журналистов и ведущих 1+1 Media, а также независимого продакшена, который производит часть контента для нашей медиагруппы. Мы рассматриваем данный запрос как прямое давление и попытки политического преследования накануне выборов", - говорится в заявлении.
"Мы крайне встревожены этим документом и желанием Нацбанка получить доступ к банковской тайне нескольких десятков сотрудников 1+1 Media. Более того, у нас есть ряд вопросов:
1. С каких пор банковская тайна перестала касаться сотрудников нашей медиа-группы?
2. Если данная информация, как последнее время принято у НБУ, касается расследований по ПриватБанку, отправлены ли соответствующие запросы по ряду других компаний и клиентов банка?
3. Закончена ли уже работа по е-декларированию все украинских чиновников, чтобы у госорганизаций было время заниматься финансовыми операциями журналистов, ведущих и менеджеров медиа-организаций?
4. Кто является инициатором запроса и можно ли считать это следующим шагом после попытки не выдать каналу лицензию в прошлом году, попытки объявить в госизмене ведущего канала в этом году, а также "1+1 медиа" заявляет о попытке отчуждения здания и политическом давлении "1+1 медиа" заявляет о попытке отчуждения здания и политическом давлении угрозы выселения телецентра из офиса на Кирилловской?
Надеемся получить ответы в ближайшее время, официальные запросы отправлены в соответсвующие организации", - резюмировали в 1+1 Media.
журналист Александр Дубинский -
заместитель Турчинова - Олег Гладковский он же (Свинарчук). ведет бизнес в стране агрессора России, несмотря на то, что является государственным чиновником, ответственным за оборону, закупку и продажу оружия и имеет доступ к государственной тайне.
Так, журналисты в своем расследовании утверждают, что первый заместитель секретаря СНБО Александра Турчинова инвестирует деньги, заработанные в Украине, через кипрские оффшоры в российские "дочки" корпорации "Богдан".
"Все компании принадлежат чиновнику Гладковскому - тогда еще Свинарчуку. Фамилию он изменил после победы Петра Порошенко на выборах, тогда же получил государственную должность - стал первым заместителем секретаря СНБО. Параллельно с изменением своего статуса, Гладковский маскирует свои российские компании", - утверждают в "1+1".
http://ua1.com.ua/politics/biznes-partner-poroshenko-cherez-ofshori-investue-v-sviy-biznes-v-krimu-i-rf-zhurnalist-32469.html
распад и неуважение @VictorKvert2008 7 февр.
Разработчики сервиса создали скрипт для отслеживания «путиноботов» в комментариях на YouTube Расширение для браузера помечает комментарии красным цветом.
Тролляк с россии тут заносят в спам ещё до того, как они что-то напишут. Тем более они не так страшны, как наши лицемерные порохоботы.
життявиживання по-новому".
Главное НБУ что счета сепаров офшорного Труханова котого уже больше месяца нету на работе, по статье его можно уже нах уволить, Мураева, Добкиных, Кернесов никого не интересуют. Демократия пороженка!
А счетами по интересоваться Гонтаревой, Пороха, Кононенка, Ляшка, Ахметки, Бойко, Медведчука, Луценка, Кивалова, Авакова, слабо НБУ поинтересоваться или кишка тонка?! Это очевидно заказуха потужного рехформатора и Ко.
В РАДЕ ИДИОТЫ ИЛИ ОНИ НАРОД ЗА ИДИОТОВ ДЕРЖАТ? Гонтарева вроде с лета заграницей. ТО ЕСТЬ ГЛАВА НБУ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ УЖЕ ПОЛГОДА ЗАРУБЕЖОМ, а вся страна ждет ее приезда?