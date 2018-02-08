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 Политика Украины
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Все про:НБУ (4320) 1+1 (56) счета (166) Приватбанк (380)

 НБУ просит Приватбанк предоставить информацию о счетах сотрудников "1+1 Media". ДОКУМЕНТ

Медиахолдинг 1+1 медиа заявляет, что Национальный банк Украины хочет получить доступ к счетам сотрудников телеканала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Читайте: Суд дал ГПУ разрешение на осмотр здания "1+1 Media" в Киеве по делу о хищении средств "Приватбанка"

"Сегодня, 8 февраля, в нашем распоряжении оказался запрос Национального банка Украины, адресованный и.о. Главы правления ПриватБанка с просьбой о раскрытии информации о движении по банковским счетам топ-менеджеров, журналистов и ведущих 1+1 Media, а также независимого продакшена, который производит часть контента для нашей медиагруппы. Мы рассматриваем данный запрос как прямое давление и попытки политического преследования накануне выборов", - говорится в заявлении.

НБУ просит Приватбанк предоставить информацию о счетах сотрудников 1+1 Media 01
НБУ просит Приватбанк предоставить информацию о счетах сотрудников 1+1 Media 02

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"Мы крайне встревожены этим документом и желанием Нацбанка получить доступ к банковской тайне нескольких десятков сотрудников 1+1 Media. Более того, у нас есть ряд вопросов:

1. С каких пор банковская тайна перестала касаться сотрудников нашей медиа-группы?

2. Если данная информация, как последнее время принято у НБУ, касается расследований по ПриватБанку, отправлены ли соответствующие запросы по ряду других компаний и клиентов банка?

3. Закончена ли уже работа по е-декларированию все украинских чиновников, чтобы у госорганизаций было время заниматься финансовыми операциями журналистов, ведущих и менеджеров медиа-организаций?

4. Кто является инициатором запроса и можно ли считать это следующим шагом после попытки не выдать каналу лицензию в прошлом году, попытки объявить в госизмене ведущего канала в этом году, а также "1+1 медиа" заявляет о попытке отчуждения здания и политическом давлении "1+1 медиа" заявляет о попытке отчуждения здания и политическом давлении угрозы выселения телецентра из офиса на Кирилловской?

Надеемся получить ответы в ближайшее время, официальные запросы отправлены в соответсвующие организации", - резюмировали в 1+1 Media.

Источник: https://censor.net.ua/p3049429
 
 
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НБУ просит Приватбанк предоставить информацию о счетах сотрудников "1+1 Media" - Цензор.НЕТ 2128 Дубинский - расстрелять два раза. видать, кому-то хорошо на крашенки наступил
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Еще как наступил.) Теперь понятно откуда ноги и руки растут из Банковой.
журналист Александр Дубинский -
заместитель Турчинова - Олег Гладковский он же (Свинарчук). ведет бизнес в стране агрессора России, несмотря на то, что является государственным чиновником, ответственным за оборону, закупку и продажу оружия и имеет доступ к государственной тайне.
Так, журналисты в своем расследовании утверждают, что первый заместитель секретаря СНБО Александра Турчинова инвестирует деньги, заработанные в Украине, через кипрские оффшоры в российские "дочки" корпорации "Богдан".
"Все компании принадлежат чиновнику Гладковскому - тогда еще Свинарчуку. Фамилию он изменил после победы Петра Порошенко на выборах, тогда же получил государственную должность - стал первым заместителем секретаря СНБО. Параллельно с изменением своего статуса, Гладковский маскирует свои российские компании", - утверждают в "1+1".
http://ua1.com.ua/politics/biznes-partner-poroshenko-cherez-ofshori-investue-v-sviy-biznes-v-krimu-i-rf-zhurnalist-32469.html
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а какое дело сраному нацбанку до данных работников частной структуры в другом банке?
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Коломойский думал, что он самый хитрый? Деолигархизация Украины торжествует: Фирташ, Ахметов, Беня и разные царьки помельче (типа Онищенко или православной суки Новинского) теряют свое влияние.
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там специальные олигархи - петя спецсубхект - ему можно)))) НБУ просит Приватбанк предоставить информацию о счетах сотрудников "1+1 Media" - Цензор.НЕТ 7484
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ну не дурак жеш він це точно 20 років обкрадав цю країну а ховрашки йому ще оди співають
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Тебе Бог обікрав, тварина тупа. Що ти за своє нікчемне життя зробив окрім кілько тисяч куп гівна. Його обкрадили курву.
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я за своє життя виростив трьох дітей збудував два будинка служив в армії в 2014році ! посадив багато лісу 1 а що твій коломойський зробив для країни окрім того що паразитував на таких як я ?
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Так, Україна не Швейцарія, і інформацію про рахунки банки можуть надати просто на вимогу контролюючого органу навіть без рішення суду!!! Хочеться вірити, що все-таки такого не відбудеться.
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А некие товарищи из НБУ, (Рожкова), так вообще всю информацию по "Привату" кацапам слила. А там, например, все по волонтерам, счета, движения средств и т.д.
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сепаршу агентку кремля Рожкову которая слила в ФСБ всю базу клиентов ПриватБанка, ее давно нужно арестовать и судить, она совершила АКТ Госизмены. место ее давно у параши на Нарах. Ну такие походу крысы как Рожкова, кадры Пороха устраивают, потому СБУ команда не дана и Югику тоже.
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тройки надо создать, и воронки запустить, давно не было, правда?
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шота и маричку приследили...ща егогка волать начнет
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Хоть тв не включай! По 24 каналу показывают покращення... как тырят квартиры у военных
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Цензору тоже можно было бы взять на вооружение НБУ просит Приватбанк предоставить информацию о счетах сотрудников "1+1 Media" - Цензор.НЕТ 2155.самое время,пока отладка сайта идет

распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 7 февр.

Разработчики сервиса создали скрипт для отслеживания «путиноботов» в комментариях на YouTube Расширение для браузера помечает комментарии красным цветом.

НБУ просит Приватбанк предоставить информацию о счетах сотрудников "1+1 Media" - Цензор.НЕТ 8626
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Нюю ти і наівняк... саме це зараз і тут і давно.. і ти це знаєш..
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"Не так страшны москальские вши, как украинские гниды." Так говорил Симон Петлюра.

Тролляк с россии тут заносят в спам ещё до того, как они что-то напишут. Тем более они не так страшны, как наши лицемерные порохоботы.
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во-во...а потом повел толпу на киев,совершил переворот,чем создал идеальные условия для расейских комуняк по захвату Украины.
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Є "Спомини" Павла Скоропадського, де він це написав. Тоді теж було багато зрадоботів та просто крадіїв.
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тоже гнид искали.вместо того шоб запоребриковых вшей давить.
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если запрос НБУ в рамках законодательства, тогда пусть 1+1 пусть не выекивается и предоставит, а если на оборот - кинологической прокуратуре придется перед партнерами обьяснятся, не парьтесь пишите публичные запросы - презику, собачнику , та и ...та куда возможно. Главное гласность. Ждем веселухи.
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Взагалі вимагати розкриття банківської таємниці журналістів є порушенням закону. Треба подавати в ЄСПЛ.
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а к 5-му каналу, Интеру, типа ТРК Украина а Нашбанка вопросов нет?...
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деолігархація країни повиа починатись з усунення їх від медіа ресурсу черех які вони вплиівають на державу 1 беня натворив справи крадіжка тільки з привата 5,5 міліада це злочин століття це колосальні гроші !це річний обороний бюджет україни 1
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Помню, никогда не врущий Порошенко на всю страну обещал отдать жизнь, лишь бы программа Шустера выходила в эфир. Шустера незаконно лишили работы и выдавили из Украины. Петр Алексеевич, страна ждет ...
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Надо к обещаниям политиков и чиновников относиться как к публичной оферте. Не выполнил - отвечаешь деньгами намного
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Вангую, що зараз мєнти та сбу-шники почнуть "ваяти" справи на журналістів "1+1" щодо "шпигунства", "фінансування тероризму" тощо. Бо треба відвертати увагу від наслідків "потужних" реформ та "життя виживання по-новому".
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А Нацбанк разве следственный орган ! Какое право должен требовать состояния счетов ? Максимум, что может потребовать это отчёты банка!!!

Главное НБУ что счета сепаров офшорного Труханова котого уже больше месяца нету на работе, по статье его можно уже нах уволить, Мураева, Добкиных, Кернесов никого не интересуют. Демократия пороженка!
А счетами по интересоваться Гонтаревой, Пороха, Кононенка, Ляшка, Ахметки, Бойко, Медведчука, Луценка, Кивалова, Авакова, слабо НБУ поинтересоваться или кишка тонка?! Это очевидно заказуха потужного рехформатора и Ко.
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Вчера смотрела канал 24( кажеться) и какойто депутат сказал, что Рада не может назначить главу НБУ , т к не уволила Гонтареву. А ее могут уволить только после отчета. А отчета нет, т к Гонтарева зарубежом и пока не приехала.
В РАДЕ ИДИОТЫ ИЛИ ОНИ НАРОД ЗА ИДИОТОВ ДЕРЖАТ? Гонтарева вроде с лета заграницей. ТО ЕСТЬ ГЛАВА НБУ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ УЖЕ ПОЛГОДА ЗАРУБЕЖОМ, а вся страна ждет ее приезда?
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А шо будет, если гонтарева не отчитается в Раде- она будет главой НБУ ЗАРУБЕЖОМ ДО ПЕНСИИ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНБУ просит Приватбанк предоставить информацию о счетах сотрудников "1+1 Media". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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