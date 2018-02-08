 Нападение имело явно политическую мотивацию, - экс-глава одесского Правого сектора Стерненко сообщил подробности нападения на него. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Смотрите: Экс-глава одесского Правого сектора Стерненко обвинил мэра Труханова в организации нападения на него. ФОТО

"Хотел бы рассказать о деталях нападения на меня, которое произошло вчера. Примерно в 18:55 (именно в это время у меня начинается домашний арест) я приехал вместе с Natalie Usatenko к дому, где мы проживаем. Припарковал автомобиль, открыл центральный замок. В этот момент с улицы открыли водительскую дверь. Сразу же один из двух нападавших начал наносить мне удары неизвестным предметом, похожим на короткую биту. Я пытался отражать удары, не имея возможности покинуть автомобиль. Во время нападения тот из злоумышленников, который наносил удары, выкрикивал несколько раз "милиция". Все это продолжалось очень недолго, до 20 секунд. Когда нападавшие стали убегать, я успел схватить средство для самообороны, но кого-то из них догнать было уже невозможно", - написал он.

"Сразу же набрал полицию, там вызвали еще скорую. Во время звонка на 102 я почувствовал, что у меня повреждена нога, и обнаружил, что она в крови. Как оказалось, это была прямая резаная рана левого бедра. Вследствие нанесенных побоев также было зафиксировано сотрясение головного мозга, ссадины на лице и ушиб грудной клетки. Также побили машину, причинив и материальный ущерб. Сейчас я нахожусь в больнице, где прохожу лечение", - отметил Стерненко.

"На самом деле мне еще повезло, так как характер нанесенных травм говорит о том, что вероятно в планах у нападавших было нанести мне куда более серьезные повреждения, возможно даже, не совместимых с жизнью. В полицию предоставил порваную металлическим лезвием одежду с несколькими разрезами, сейчас, как сообщает полиция, они проводят следственные действия. У меня ничего не пытались взять. Это нападение имело явно политическую мотивацию и направлено на то, чтобы сделать так, чтобы я замолчал. Если те, кто это сделал, и их заказчики думают, что меня и других, кто имеет активную гражданскую позицию, можно так запугать, то они ошибаются", - подчеркнул экс-глава одесской организации Правого сектора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд в Одессе отменил необходимость залога для Стерненко по делу о протестах у Горсада

"Отдельно хотел бы выразить "благодарность" судьям и прокурору, которые, несмотря на мое ходатайство этого не делать, неоднократно публично озвучивали в судебных заседаниях адрес моего проживания. Они очень помогли нападавшим, как и то, что я незаконно нахожусь под домашним арестом. Им даже не надо было напрягаться, чтобы знать, в котором часу меня ждать возле моего дома", - резюмировал Стерненко.

Как сообщалось ранее, 7 февраля, экс-главу одесской организации Правого сектора, активиста Сергея Стерненко избили неизвестные.

Напоминаем, 18 ноября в Одессе в ходе протестной акции против строительства многоэтажки возле Летнего театра в Горсаду произошли потасовки в правоохранителями. По данным Нацполиции, травмы получили более 20 правоохранителей.



По обвинению "в массовых беспорядках" 18 ноября в Летнем театре, который является частью исторического ареала Городского сада, двух активистов арестовали на 60 суток. Сергея Стерненко - с правом на внесение залога в 600 тыс. гривен, Демьяна Ганула - без права на залог. Суд по делу Игоря Резуна, которого также обвиняют по статье 294 Уголовного кодекса Украины об организации массовых беспорядков, должен состояться 27 ноября.