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Все про:избиение (9139) Одесса (4777) Стерненко (22)

 Нападение имело явно политическую мотивацию, - экс-глава одесского Правого сектора Стерненко сообщил подробности нападения на него. ФОТО

Вследствие нанесенных побоев было зафиксировано сотрясение головного мозга, ссадины на лице, ушиб грудной клетки и резаная рана левого бедра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Хотел бы рассказать о деталях нападения на меня, которое произошло вчера. Примерно в 18:55 (именно в это время у меня начинается домашний арест) я приехал вместе с Natalie Usatenko к дому, где мы проживаем. Припарковал автомобиль, открыл центральный замок. В этот момент с улицы открыли водительскую дверь. Сразу же один из двух нападавших начал наносить мне удары неизвестным предметом, похожим на короткую биту. Я пытался отражать удары, не имея возможности покинуть автомобиль. Во время нападения тот из злоумышленников, который наносил удары, выкрикивал несколько раз "милиция". Все это продолжалось очень недолго, до 20 секунд. Когда нападавшие стали убегать, я успел схватить средство для самообороны, но кого-то из них догнать было уже невозможно", - написал он.

"Сразу же набрал полицию, там вызвали еще скорую. Во время звонка на 102 я почувствовал, что у меня повреждена нога, и обнаружил, что она в крови. Как оказалось, это была прямая резаная рана левого бедра. Вследствие нанесенных побоев также было зафиксировано сотрясение головного мозга, ссадины на лице и ушиб грудной клетки. Также побили машину, причинив и материальный ущерб. Сейчас я нахожусь в больнице, где прохожу лечение", - отметил Стерненко.

Нападение имело явно политическую мотивацию, - экс-глава одесского Правого сектора Стерненко сообщил подробности нападения на него 01

"На самом деле мне еще повезло, так как характер нанесенных травм говорит о том, что вероятно в планах у нападавших было нанести мне куда более серьезные повреждения, возможно даже, не совместимых с жизнью. В полицию предоставил порваную металлическим лезвием одежду с несколькими разрезами, сейчас, как сообщает полиция, они проводят следственные действия. У меня ничего не пытались взять. Это нападение имело явно политическую мотивацию и направлено на то, чтобы сделать так, чтобы я замолчал. Если те, кто это сделал, и их заказчики думают, что меня и других, кто имеет активную гражданскую позицию, можно так запугать, то они ошибаются", - подчеркнул экс-глава одесской организации Правого сектора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд в Одессе отменил необходимость залога для Стерненко по делу о протестах у Горсада

"Отдельно хотел бы выразить "благодарность" судьям и прокурору, которые, несмотря на мое ходатайство этого не делать, неоднократно публично озвучивали в судебных заседаниях адрес моего проживания. Они очень помогли нападавшим, как и то, что я незаконно нахожусь под домашним арестом. Им даже не надо было напрягаться, чтобы знать, в котором часу меня ждать возле моего дома", - резюмировал Стерненко.

Как сообщалось ранее, 7 февраля, экс-главу одесской организации Правого сектора, активиста Сергея Стерненко избили неизвестные.

Напоминаем, 18 ноября в Одессе в ходе протестной акции против строительства многоэтажки возле Летнего театра в Горсаду произошли потасовки в правоохранителями. По данным Нацполиции, травмы получили более 20 правоохранителей.

По обвинению "в массовых беспорядках" 18 ноября в Летнем театре, который является частью исторического ареала Городского сада, двух активистов арестовали на 60 суток. Сергея Стерненко - с правом на внесение залога в 600 тыс. гривен, Демьяна Ганула - без права на залог. Суд по делу Игоря Резуна, которого также обвиняют по статье 294 Уголовного кодекса Украины об организации массовых беспорядков, должен состояться 27 ноября.

Нападение имело явно политическую мотивацию, - экс-глава одесского Правого сектора Стерненко сообщил подробности нападения на него 02

Источник: https://censor.net.ua/p3049423
 
 
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І, звісно, наш «чудовий» парламент заслуговує на компліменти, бо досі не дав українцям належного права себе захистити.
Якби ми жили в нормальній державі для громадян, а не олігархів, де право на зброю дійсно працювало б, скоріш за все, хтось із вчорашніх нападників так би і лишився там, на місці скоєння злочину.

Нападение имело явно политическую мотивацию, - экс-глава одесского Правого сектора Стерненко сообщил подробности нападения на него - Цензор.НЕТ 5316
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Юра, ты опоздал с этой новостью на день. Не зачёт!
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Не можу погодитись, що "напад мав політичну мотивацію". Бо опонентів пана Стерненка, які діють подібними методами не можна назвати політиками. Це звичайні бандити. І, відповідно, діяльність їхня не є політикою, а звичайним бандитизмом з елементами грабежу суспільної і приватної, а також у великій мірі державної власності. Це величезна помилка правоохоронних органів, які теж вважають цих бандюків "політиками" і не чіпають, або боячись бути звинуваченими в "політичних репресіях". або, що ще гірше - беручи опосередковану участь у їхніх "політичних" баталіях на їхньому боці. Бандитизм має бути викорінений з політичного життя не лише Одеси, а й всієї країни методом глибокої посадки таких "політиків"-бандюків.
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Так наш мэр считается политиком,а является бандитом. В Италии могут справку выдать.Да разве только наш мэр?
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зачем куйлу с помощью армии захватывать Харьков и Одессу..? нарываться на сопротивление и горы трупов + новые санкции..звоним агенту под прикрытием и всё тихой сапой..
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не привит..значит не любит мировой кагал..
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малыш Бакинский,приезжай в Одессу-сделаем и тебе такую "корь" а может и угостим тебя "шашлыком по-одесски" как на 2 мая! Нападение имело явно политическую мотивацию, - экс-глава одесского Правого сектора Стерненко сообщил подробности нападения на него - Цензор.НЕТ 2969
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сотрясение мозга- детства)))Аист, уронил! Три царапины на лбу?ХА! Обыкновенный пиар!
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Три угревых прыщика на лбу не впечатляют. Таня Чорновил в случаях таких покушений выливала себе на голову еще и литр зеленки.
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а потому что в Одессе,да и по всей Украине надо зачистить любителей "русскага мира" и с страной-агрессором рабссией ввести визовый режим!
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Херово, что Труха подмял под себя и мусарню, и прокурорское говно, и суды. И из Киева его покрывают. Т.е. бороться с ним тяжело. Тем не менее, эта скотина уже второй месяц скрывается, так что нельзя сказать, что на него нет управы. Вся надежда на НАБУ.

Сергей, держись, УФ с тобой!
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Ну прям таки тяжело... карабин с оптикой и нет гражданина России "господина" Труханова...
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Ага. МСТА-Б, для надёжности. Что может быть легче.
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Саме час почати відстріл кацапської нечисті в Україні.Все одно в країні анархія.Під шумок можна тихесенько відправляти на гній сепарську гидоту. Поліція-безпорадна,прокуратура-гнила,за суди-я взагалі мовчу,спецслужби-неефективні в цьому питанні (не їхня специфіка). Було б тільки бажання щось робити.Але якось дивно все в Україні-нема цього бажання у українців-навести лад у себе вдома.
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