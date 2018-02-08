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Все про:ВР (21612) депутат (2498)

 Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля. ФОТОрепортаж

Народные депутаты 8 февраля приняли законопроект о компенсации аренды жилья рядовым, сержантам и старшинам ВСУ. Также депутаты на брифинге выступили в поддержку журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, на которого напал и отобрал телефон нардеп Александр Пономарев.

Парламентский день от корреспондента Цензор.НЕТ.

Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 01

Начало рабочего дня ВР 


Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 02

Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 03

Общение о производстве и продаже металла внефракционного Якова Безбаха


Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 04

Внефракционный Сергей Тарута

Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 05

Хвича Мепаришвили и Валерий Ищенко


Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 06

Борислав Розенблат и Александра Кужель

Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 07


Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 08

Жестикуляция нардепов


Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 09

Ирина Луценко с коллегой

Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 10

Мустафа Найем 

Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 11

Евгений Рыбчинский 


Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 12

 Геннадий Кривошея с коллегой

Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 13

На брифинге в ВР Сергей Соболев из "Батькивщины" заявил, что парламент немедленно должен отреагировать на действия нардепа из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева, отобравшего во время съемки мобильный телефон у корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.


Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 14

Егор Соболев и Семен Семенченко (Самопомич)


Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 15

Ирина Луценко и Максим Бурбак


Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 16

Депутатское совещание 

Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля 17

Олег Ляшко и Иван Кириленко из "Батькивщины" 

Источник: https://censor.net.ua/p3049415
 
 
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Да все в обнимку... Единство то какое!...
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Навибирали депутатів на свою голову. Тепер не зрозумієш, чи це бізнес-брокери на біржі засідають, чи депутати закони продукують. А найгірше те, що на наступних виборах нашими стараннями процентів 80 цих "достойників" будуть там же займатися тим самим. А ми знову будемо посипати голову попелом.
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Так называемые «народные депутаты» на самом деле никакие не народные депутаты, народ этих, так называемых «списочных депутатов» никогда и никуда не избирал. Народу сверху навязали игру в выборы каких-то
фантиков-этикеток - - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и купить
места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ. И
ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное
болото (мы его видим) из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная система, навязанная олигархатом, - тупик, а в
перспективе - смерть для страны.
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Чомусь, дивлячись на ці фотки, в голові крутяться трішки перефразовані слова класика: "Дайте мені їх хоч за горло подержать!" (с)
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Луценчиха-Яга навеяла: "Ну что ж ты страшная такая? Ты не накрашенная страшная инакрашенная!" 👿😀
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОбщение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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