 Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля. ФОТОрепортаж

Парламентский день от корреспондента Цензор.НЕТ.

Начало рабочего дня ВР





Общение о производстве и продаже металла внефракционного Якова Безбаха





Внефракционный Сергей Тарута

Хвича Мепаришвили и Валерий Ищенко





Борислав Розенблат и Александра Кужель





Жестикуляция нардепов





Ирина Луценко с коллегой

Мустафа Найем

Евгений Рыбчинский





Геннадий Кривошея с коллегой

На брифинге в ВР Сергей Соболев из "Батькивщины" заявил, что парламент немедленно должен отреагировать на действия нардепа из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева, отобравшего во время съемки мобильный телефон у корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.





Егор Соболев и Семен Семенченко (Самопомич)





Ирина Луценко и Максим Бурбак





Депутатское совещание

Олег Ляшко и Иван Кириленко из "Батькивщины"