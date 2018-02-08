 Общение о производстве металла и слова в защиту журналистов, - день работы ВР 8 февраля. ФОТОрепортаж

Парламентский день от корреспондента Цензор.НЕТ.
Начало рабочего дня ВР
Общение о производстве и продаже металла внефракционного Якова Безбаха
Внефракционный Сергей Тарута
Хвича Мепаришвили и Валерий Ищенко
Борислав Розенблат и Александра Кужель
Жестикуляция нардепов
Ирина Луценко с коллегой
Мустафа Найем
Евгений Рыбчинский
Геннадий Кривошея с коллегой
На брифинге в ВР Сергей Соболев из "Батькивщины" заявил, что парламент немедленно должен отреагировать на действия нардепа из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева, отобравшего во время съемки мобильный телефон у корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.
Егор Соболев и Семен Семенченко (Самопомич)
Ирина Луценко и Максим Бурбак
Депутатское совещание
Олег Ляшко и Иван Кириленко из "Батькивщины"
фантиков-этикеток - - НФ, БПП, Возрождение, Наш край и т.д. под вывеской якобы
"партий", и тот, кто сумел просочиться в списки этих этикеток и купить
места в них и становится "народным", плюя на этот самый народ. И
ползают одиозные болтливые бездельники и бездари из «партии» в «партию»,занимая десятилетиями места в Раде. Образуется застойное
болото (мы его видим) из повязанных друг с другом проходимцев. Такая избирательная система, навязанная олигархатом, - тупик, а в
перспективе - смерть для страны.