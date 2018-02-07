 Экс-глава одесского Правого сектора Стерненко обвинил мэра Труханова в организации нападения на него. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "На меня совершено нападение возле моего дома.Жить буду!"

Позже он дописал: "Считаю, что нападение на меня организовано со стороны Труханова и ко как месть за общественную деятельность.Смерть врагам!"





Напоминаем, 18 ноября в Одессе в ходе протестной акции против строительства многоэтажки возле Летнего театра в Горсаду произошли потасовки в правоохранителями. По данным Нацполиции, травмы получили более 20 правоохранителей.



По обвинению "в массовых беспорядках" 18 ноября в Летнем театре, который является частью исторического ареала Городского сада, двух активистов арестовали на 60 суток. Сергея Стерненко - с правом на внесение залога в 600 тыс. гривен, Демьяна Ганула - без права на залог. Суд по делу Игоря Резуна, которого также обвиняют по статье 294 Уголовного кодекса Украины об организации массовых беспорядков, должен состояться 27 ноября.