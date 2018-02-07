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Все про:избиение (9136) нападение (1431) Одесса (4776) Стерненко (21)

 Экс-глава одесского Правого сектора Стерненко обвинил мэра Труханова в организации нападения на него. ФОТО

Экс-глава одесской организации Правого сектора, активист Сергей Стерненко, который пребывает под домашним арестом, заявил, что на него напали и избили неизвестные.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "На меня совершено нападение возле моего дома.Жить буду!"

Позже он дописал: "Считаю, что нападение на меня организовано со стороны Труханова и ко как месть за общественную деятельность.Смерть врагам!"

Экс-глава одесского Правого сектора Стерненко обвинил мэра Труханова в организации нападения на него 01
Экс-глава одесского Правого сектора Стерненко обвинил мэра Труханова в организации нападения на него 02

Напоминаем, 18 ноября в Одессе в ходе протестной акции против строительства многоэтажки возле Летнего театра в Горсаду произошли потасовки в правоохранителями. По данным Нацполиции, травмы получили более 20 правоохранителей.

По обвинению "в массовых беспорядках" 18 ноября в Летнем театре, который является частью исторического ареала Городского сада, двух активистов арестовали на 60 суток. Сергея Стерненко - с правом на внесение залога в 600 тыс. гривен, Демьяна Ганула - без права на залог. Суд по делу Игоря Резуна, которого также обвиняют по статье 294 Уголовного кодекса Украины об организации массовых беспорядков, должен состояться 27 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/p3049205
 
 
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Труханов - священа корова для петрика.. Його , як і Гєпу - не тронуть.. Вони ж не Садовий..
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Зачем же сажать Труху? Там у Педро земельные интересы и не только!
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Тем не менее, скотина сбежала за границу и уже второй месяц ссыт вернуться.
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Если на Труханова нет управы законодательно , то надо действовать по партизански или по пацански ...Рецептов много
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Топором в затылок , ломом в спину , косой по горлу , ну на худой конец ногой по яйцам )
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Втроём на одного? Это по барыжному, а по пацански, как ты пишешь - это один на один! Экс-глава одесского Правого сектора Стерненко обвинил мэра Труханова в организации нападения на него - Цензор.НЕТ 5772
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Шось ПС зовсім беззубим став. Усі кому не лінь ображають ПС
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То покажіть Ви зуби. Навчить нас боротися з труханівською мафією!
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Труханов педора падлошенко випєрдиш. Тому він недоторканий. Сепарня в Україні рулить нажаль
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Странно, я думала труханов сидит в тюрьме как расейский шпиён...
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У него есть парочка слишком влиятельных покровителей.
Екс-глава одеського Правого сектора Стерненко звинуватив мера Труханова в організації нападу на нього - Цензор.НЕТ 7595
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"Все должно быть достоверно: упал, выругался..." (с)
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Эй, Цензор.... А зачем ты Стерненко на русский переоводишь? Здесь шо есть те кто ридну мову не розумие?
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Сереженька, береги себя! Гнилой трухлявый пень скоро рассыпится!
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Что ему твои пожелания, денег на лечение лучше перечисли.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЭкс-глава одесского Правого сектора Стерненко обвинил мэра Труханова в организации нападения на него. ФОТО
 
 
 
 
 
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