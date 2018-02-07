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 Общество, Фоторепортаж
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 С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре. ФОТОрепортаж

В Днепре сотни людей пришли попрощаться с активистом и волонтером Леонидом Краснопольским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook советник городского головы Днепра по вопросам национальностей и связям с религиозными общинами Олег Ростовцев.

Напомним, Леонид Краснопольский погиб 4 февраля в результате ДТП.

"В еврейской общине Днепра прошла церемония прощания с активистом, волонтером, украинским патриотом и прихожанином синагоги Леонидом (Арье Лейбом) Краснопольским. Проститься с ним пришли сотни людей разных национальностей и конфессий, ибо Леонид Краснопольский своими добрыми делами помог тысячам людей и оказывал помощь многим благотворительным организациям и воинским подразделениям", - написал Ростовцев.

Проститься и сказать добрые слова пришли Главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий, Правящий архиерей Днепровской епархии УПЦ КП епископ Симеон, побратимы Краснопольского и те, кому он активно помогал: депутат областного совета Павел Хазан, представители воинских подразделений, медицинских учреждений, благотворительных и волонтерских организаций, прихожане синагоги, активисты и члены Попечительского Совета общины, председатель Донецкой еврейской общины и руководитель "Духовного Центра помощи евреям Донецкой области" Иегуда Келерман.

Ростовцев отметил, что городской голова Днепра Борис Филатов не смог лично присутствовать на церемонии прощания, поскольку его не было в городе, но он направил специальное послание.

Место захоронения для Краснопольского выбрали на Запорожском кладбище.

С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре 01
С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре 02
С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре 03
С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре 04
С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре 05
С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре 06
С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре 07
С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре 08
С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре 09
С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре 10
С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре 11
С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре 12
С погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре 13

Источник: https://censor.net.ua/p3049144
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим в ДТП известным волонтером Леонидом Краснопольским простились в Днепре. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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