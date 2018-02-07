 Большая палата Верховного Суда впервые приступила к массовому рассмотрению дел. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судово-юридичну газету".

В решении "Лазаренко и другие против Украины" ЕСПЧ признал нарушение Украиной п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с нарушением принципа равности сторон в результате неуведомления заявителя об апелляционном производстве по его делу.

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Шесть граждан Украины в 2011 году обратились в украинский суд с исками к Пенсионному фонду Украины. Истцы просили суд о перерасчете пенсий, в связи с увеличением средней заработной платы в стране со времени их выхода на пенсию.





Одно из пересмотренных Большой палатой решений



Суд первой инстанции принял решения в пользу истцов и постановил сделать перерасчет пенсий. Однако Пенсионный фонд подал апелляцию на эти решения. В итоге, суд апелляционной инстанции открыл производство по жалобе Пенсионного фонда, назначил дату рассмотрения, однако не отправил истцам судебные повестки.



Затем апелляционный суд отменил решения суда первой инстанции и отказал истцам в удовлетворении исков, при этом даже не выслушав их в зале судебного заседания. Следствием такого отношения стали шесть заявлений в Европейский суд по правам человека.

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ЕСПЧ констатировал, что заявителя не предупредили об апелляционном производстве по судебному делу, в результате чего заявитель был лишен возможности предоставить свои комментарии по поводу апелляционной жалобы второй стороны процесса — Пенсионного фонда. Также ЕСПЧ, рассматривая жалобу заявителя, указал на необходимость использования заказной письменной корреспонденции во время отправки судебных документов, а также обязанность лица, которое осуществляло отправку корреспонденции, представить доказательства такой отправки в суд и необходимость хранить их в судебном деле.



В связи с нарушением Конвенции, ЕСПЧ также постановил взыскать с Украины по 1 000 евро в пользу каждого заявителя на компенсацию морального вреда. При этом так и осталось непонятным, на каком основании Пенсионному фонду в той ситуации были возобновлены сроки для подачи апелляции.



Рассматривая 7 февраля заявления о пересмотре, поступившие от трех заявителей по делу "Лазаренко против Украины", судья-докладчик Большой палаты Верховного Суда Ирина Сапрыкина отметила, что Большая палата открыла по ним производство 10 января 2018 года в связи с исключительными обстоятельствами.



В итоге Большая палата Верховного Суда во всех трех случаях приняла решение удовлетворить заявления о пересмотре, решение апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд.



Напомним, что первое дело в своей истории Большая палата Верховного Суда рассмотрела 6 февраля 2018 года.