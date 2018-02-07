EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1787  0
Все про:Верховный Суд (525) судебная реформа (813) Европейский суд по правам человека (515)

 Большая палата Верховного Суда впервые приступила к массовому рассмотрению дел. ФОТО

Первые рассмотренные Палатой в этот день дела касались пересмотра ряда судебных решений Днепропетровского апелляционного административного суда от 2012 года после решения ЕСПЧ от 27 июня 2017 года "Лазаренко и другие против Украины". Это решение ЕСПЧ окончательно вступило в силу 27 сентября 2017 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судово-юридичну газету".

Большая палата Верховного Суда впервые приступила к массовому рассмотрению дел 01

В решении "Лазаренко и другие против Украины" ЕСПЧ признал нарушение Украиной п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с нарушением принципа равности сторон в результате неуведомления заявителя об апелляционном производстве по его делу.

Смотрите: Как работает Большая палата Верховного Суда. ИНФОГРАФИКА

Шесть граждан Украины в 2011 году обратились в украинский суд с исками к Пенсионному фонду Украины. Истцы просили суд о перерасчете пенсий, в связи с увеличением средней заработной платы в стране со времени их выхода на пенсию.

Большая палата Верховного Суда впервые приступила к массовому рассмотрению дел 02
Большая палата Верховного Суда впервые приступила к массовому рассмотрению дел 03

Одно из пересмотренных Большой палатой решений

Суд первой инстанции принял решения в пользу истцов и постановил сделать перерасчет пенсий. Однако Пенсионный фонд подал апелляцию на эти решения. В итоге, суд апелляционной инстанции открыл производство по жалобе Пенсионного фонда, назначил дату рассмотрения, однако не отправил истцам судебные повестки.

Затем апелляционный суд отменил решения суда первой инстанции и отказал истцам в удовлетворении исков, при этом даже не выслушав их в зале судебного заседания. Следствием такого отношения стали шесть заявлений в Европейский суд по правам человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ присудил компенсации экс-замминистру юстиции Украины Корнийчуку и экс-главе Гостаможни Макаренко. ДОКУМЕНТ

ЕСПЧ констатировал, что заявителя не предупредили об апелляционном производстве по судебному делу, в результате чего заявитель был лишен возможности предоставить свои комментарии по поводу апелляционной жалобы второй стороны процесса — Пенсионного фонда. Также ЕСПЧ, рассматривая жалобу заявителя, указал на необходимость использования заказной письменной корреспонденции во время отправки судебных документов, а также обязанность лица, которое осуществляло отправку корреспонденции, представить доказательства такой отправки в суд и необходимость хранить их в судебном деле.

В связи с нарушением Конвенции, ЕСПЧ также постановил взыскать с Украины по 1 000 евро в пользу каждого заявителя на компенсацию морального вреда. При этом так и осталось непонятным, на каком основании Пенсионному фонду в той ситуации были возобновлены сроки для подачи апелляции.

Рассматривая 7 февраля заявления о пересмотре, поступившие от трех заявителей по делу "Лазаренко против Украины", судья-докладчик Большой палаты Верховного Суда Ирина Сапрыкина отметила, что Большая палата открыла по ним производство 10 января 2018 года в связи с исключительными обстоятельствами.

В итоге Большая палата Верховного Суда во всех трех случаях приняла решение удовлетворить заявления  о пересмотре, решение апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд.

Напомним, что первое дело в своей истории Большая палата Верховного Суда рассмотрела 6 февраля 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3049131
 
 
VEhrNGRrdzVSMEl3V1ZCUmRFNURNVEJNU0ZGMlpFTjNNRms0WnpCWlJGRjBaRWRGTUV3M1VtZE9Remd3VEVJNE1FcE1VWFJrUjBFd1dWaFJkblJEZVRCTU0xSnBPVU0xU1U1RGFEQlpVRkYwU0hwUmJHUkRlVEJaUkZGMmRFTXZNRXhZVVhWa1IwSXdUSEpSZFU1RE5VbE9SMEl3V1ZCUmRFTkVVWFk1UXl0SlRrTXZNRmxFVVhOT1Eza3dURVJSZGtORVVtZzVRekV3VEhaUmRuUkRlVEJNV0ZGMWRFTjM=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБольшая палата Верховного Суда впервые приступила к массовому рассмотрению дел. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх