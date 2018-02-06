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Все про:фальсификат (241) Харьков (3739) ГФС (2417)

 Налоговики в Харькове пресекли деятельность подпольного цеха, где изготавливали виски и коньяк под видом известных брендов. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции в Харьковской области обнаружили цех, в котором массово изготовлялись поддельные алкогольные напитки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "Граждан, организовавший это производство, изготавливал водку путем смешивания спирта с водой, а виски и коньячные напитки путем смешивания спирта с водой с добавлением коньячных ароматических добавок и жженого сахара. После чего готовая продукция разливалась в тетропакы с логотипами известных торговых марок и реализовывалась через сеть Интернет,
мобильное приложение Viber и через курьерские службы доставки грузов по всей территории Украины.

Из незаконного оборота изъято 2873 литров спирта, 1637 литров готового фальсификата и оборудование. Общая сумма изъятых ТМЦ составляет более 2, 5 миллионов гривен".

  Налоговики в Харькове пресекли деятельность подпольного цеха, где изготавливали виски и коньяк под видом известных брендов 01
Налоговики в Харькове пресекли деятельность подпольного цеха, где изготавливали виски и коньяк под видом известных брендов 02
Налоговики в Харькове пресекли деятельность подпольного цеха, где изготавливали виски и коньяк под видом известных брендов 03
Налоговики в Харькове пресекли деятельность подпольного цеха, где изготавливали виски и коньяк под видом известных брендов 04
Налоговики в Харькове пресекли деятельность подпольного цеха, где изготавливали виски и коньяк под видом известных брендов 05
Налоговики в Харькове пресекли деятельность подпольного цеха, где изготавливали виски и коньяк под видом известных брендов 06

Источник: https://censor.net.ua/p3048972
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
мрази, сколько людей травятся и гибнут из-за этих цехов с бормотухой..
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Такую как на фото пересични не пьют, не тот ценовой диапазон.
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Люди не только гаражную бормотуху не пьют, а и вообще этанолосодежащее пойло.
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В США ракеты запускают , а в Украине водку в подвалах разливают = у каждого свои достижения .
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Подонки, от настоящего только на вкус отличить можно. Упаковка-то серьёзная...
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"После чего готовая продукция разливалась в тетропакы с логотипами известных торговых марок и реализовывалась через сеть Интернет,"

Источник: https://censor.net.ua/p3048972
Нормальный человек не будет покупать коньяк,виски или водку в тетропаках.
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ну одни в тетропаки разливают, а другие потом по бутылкам, затем разносят по торговым точкам, а кто их потом проверяет?
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Так вот бутылки для таких кустарей и проблема.
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Так в прошлом году на Цензоре рекламный баннер крутился с этим пойлом, только тогда был Грей Гусс в тетропакетах.)
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Граждане,в тетропаках можно покупать только СВ,и только у своих.
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Покупать пойло под выдом брендового, но в палевной таре и на сомнительных точках - самого себя дурить. Зайди в ближайший магазин(нормальный), и купи водки нормальной, и весь хер до копейки. А хочешь вискаря, тем более где ни попадя не хватай. Если такой шмурдяк бодяжат, значит его кто то покупает.
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Печально, что и та продукция, которую мы покупаем официально в магазине, ничем не отличается по качеству от продукции харьковского подвала. Для примера попробуйте найти хотя бы одного продавца настоящего коньячного спирта. Весь коньяк в магазинах среднего и нижнего ценового диапазона -фальсификат.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Харькове пресекли деятельность подпольного цеха, где изготавливали виски и коньяк под видом известных брендов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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