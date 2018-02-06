 Налоговики в Харькове пресекли деятельность подпольного цеха, где изготавливали виски и коньяк под видом известных брендов. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Граждан, организовавший это производство, изготавливал водку путем смешивания спирта с водой, а виски и коньячные напитки путем смешивания спирта с водой с добавлением коньячных ароматических добавок и жженого сахара. После чего готовая продукция разливалась в тетропакы с логотипами известных торговых марок и реализовывалась через сеть Интернет,

мобильное приложение Viber и через курьерские службы доставки грузов по всей территории Украины.

Из незаконного оборота изъято 2873 литров спирта, 1637 литров готового фальсификата и оборудование. Общая сумма изъятых ТМЦ составляет более 2, 5 миллионов гривен".











