 В Киеве задержан иностранец, который продавал украинок в сексуальное рабство в Турцию, - ГПУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Установлено, что указанный иностранец знакомился с девушками привлекательной внешности, которые оказались в трудном материальном положении или по другим обстоятельствам находились в уязвимом состоянии, и предлагал им работу за рубежом.

Злоумышленник убеждал девушек, что они будут работать официантками в ресторанах и ночных клубах, а также в сфере консумации, получая высокую заработную плату и официальное трудоустройство.

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В действительности после оформления необходимых документов и переправки в Турцию молодые женщины попадали в сексуальное рабство, а фигурант получал денежное вознаграждение за каждую девушку от 1 до 2 тыс долларов США.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

В рамках следствия устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также другие возможные пострадавшие. Следственные действия продолжаются".

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