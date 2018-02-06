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Все про:Азербайджан (250) ГПУ (8472) секс (285) торговля людьми (132) Турция (1932)

 В Киеве задержан иностранец, который продавал украинок в сексуальное рабство в Турцию, - ГПУ. ФОТО

Прокуратурой города Киева совместно с управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми (УБПТЛ) Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве 06.02.2018 при попытке отправить трех украинских девушек в Турцию для сексуальной эксплуатации задержан 24-летний гражданин Республики Азербайджан .

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Установлено, что указанный иностранец знакомился с девушками привлекательной внешности, которые оказались в трудном материальном положении или по другим обстоятельствам находились в уязвимом состоянии, и предлагал им работу за рубежом.

Злоумышленник убеждал девушек, что они будут работать официантками в ресторанах и ночных клубах, а также в сфере консумации, получая высокую заработную плату и официальное трудоустройство.

Также смотрите: Двух украинок, переправлявших в Грецию девушек для сексуальной эксплуатации, задержали в "Жулянах". ФОТО

В действительности после оформления необходимых документов и переправки в Турцию молодые женщины попадали в сексуальное рабство, а фигурант получал денежное вознаграждение за каждую девушку от 1 до 2 тыс долларов США.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

В рамках следствия устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также другие возможные пострадавшие. Следственные действия продолжаются".

В Киеве задержан иностранец, который продавал украинок в сексуальное рабство в Турцию, - ГПУ 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3048960
 
 
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У этого вообще свадьба намечается... чувак будет "замужем за мафией"...
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Віддайте його в сексуальне рабство Ляшку! В Киеве задержан иностранец, который продавал украинок в сексуальное рабство в Турцию, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3744
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А почему Порошенко с Гройсамом не не арестовали, ведь это они поставили тех баб (как и всю Украину) "в трудное материальное положение", и девки вынуждены ехать работать проститутками...
Азербайджанец только помог девкам осуществить их мечту, а вот довели до такого этих баб - наши вожди, президент, премьер, депутаты, судью, прокуроры, чинуши.. Этих сажать нужно в первую очередьИсточник: https://censor.net.ua/p304896
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а почему под любой новостью надо писать о Порошенко?
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Max Redka) Да потому что благодаря пети, такие новости!
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Что бы расовый дискриминант избежать
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так не трудоустроились бы и не зарабатывали бы, а за еду работали, скорее всего и подсадили бы на наркотики
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не будь наивным !может быть больше некогда бы не побачили неньку ,,какое трудоустройство ? паспорт бы забрали и все .там по любому азера в турции этим руководят ,,кто знает может и на органы бы разобрали ! молодцы менты что приняли этого ублюдка !
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Теперь нужно передать этого "бизнесмена" в сексуальное рабство в украинскую зону В Киеве задержан иностранец, который продавал украинок в сексуальное рабство в Турцию, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5464
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Мусора под дебилов косят, мол шлюхи не знали, как работать будут
А то, что девки готовы "попали в затруднительное материальное положение", и готовы работать проститутками - сажать нужно не азера, а наше правительство,, которое всю страну поставило " в затруднительное материальное положение"
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Богдан Влад - "попали в затруднительное материальное положение" - ага..., действительно.., не на фабрику же или в фермерское хозяйство идти работать.... В Киеве задержан иностранец, который продавал украинок в сексуальное рабство в Турцию, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2959


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Если-бы на фабриках или в школах бабам платили больше чем 10 дол. в день, то они работали-бы там, а не проститутками.
А так для девки выбор очевиден. 10 дол. в день у станка, или 100 дол в день в постели...
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Богдан Влад - ну вот и пускай дают во все дыры за 100 баксов... Чего их жалеть..?, тем более сейчас в Европе полно заработчан не блядей..... - рабочие места есть, где не нужно ноги и ягодицы раздвигать... В Киеве задержан иностранец, который продавал украинок в сексуальное рабство в Турцию, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8006
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Азеры! Хватит на базаре околачиваться!
Проституция и приятней, и выше оплачивается! В Киеве задержан иностранец, который продавал украинок в сексуальное рабство в Турцию, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6035
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в нас міграційна служба тільки грузинами займається? всі базари переповнені цією сранню....
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Ох і наплодив цей совок моральних потвор.
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да мусора их по месту пристроят-массаж сауна.
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может этого в жопу иностранца тоже на пару лет в сексуальное рабство устроить? скажем на химию в Шостку в петушиный уголок одной из зон . пусть ему дымоход хорошо прочистят "без пенензов - по радетски"!!!!
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Лучше его в одну камеру с индивидом, который пытался зарэзать выходцев из Азии и Африки. И каждому по ножику дать, все честно В Киеве задержан иностранец, который продавал украинок в сексуальное рабство в Турцию, - ГПУ - Цензор.НЕТ 381
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А они, что были несовершеннолетними и закованными в цепи и кандалы? СВОБОДНОГО человека невозможно продать (только если поймать и заковать в цепи, но РАБОМ он все равно не будет, ибо свобода ценнее и дороже жизни для него), а если продали РАБА (или РАБЫНЮ), то для него/неё это приемлемая и обыденная ситуация. Не стоить жалеть РАБОВ, это не сделает их свободными (и ответственными за собственную жизнь) и не искоренит РАБСТВА. Рабства не станет когда не станет РАБОВ. А с учётом того, что сегодня не менее 80% населения - ФАКТИЧЕСКИЕ РАБЫ, то сама идея искоренения рабства звучит кроваво-жестоко и крайне негуманно!
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ладно, пойдём другим путём, вы Рустик не умный человек раз такое пишите
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А какое у вас "мерило" (эквивалент) ума и в каких единицах вы его мерите? Если ваш собственный интеллект, то почему вы возомнили себя "эталоном"?
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я не возомнила, а человека можно продать даже если он не раб как вы пишите по своей натуре, конечно он будет пытаться сбежать при возможности, но не всё так просто, не каждый сможет покончить с собой, у кого-то остаётся надежда на побег, и это не из-за рабского менталитета, у кого-то дети и тд. и он будет бороться за жизнь не ради себя, а то что вы написали пафосное такое то всё слова, в жизни всё намного проще и сложнее одновременно
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те обстоятельства о которых вы упоминаете и делают людей, рабами, а также страх и ЖИВОТНЫЙ ИНСТИНКТ самосохранения!
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не нужно кончать самоубийством, нужно сопротивляться и драться до последнего (хоть голыми руками и собственными зубами), не подчиняться и не идти на компромиссы в ущерб слободе воли и самостоятельного выбора.
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вы уверены что именно так будете себя вести в реальности?
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Кто и как себя поведет покажет только реальная ситуация, ни в чем нельзя быть уверенным, а я и не причисляю себя к эталонам свободы (это при таком количестве несвободных предков), но знаю и понимаю как должен себя вести НЕРАБ! Моя личность и поведение никак не опровергает вышеизложенное, дело здесь не в личностях, а в самом принципе.
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а вони (українські жінки) такі цнотливі...
іх у сексуальне рабство продають а вони пруча-а-а-ються...
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что прям все-все? всех в Украине знаете, да? и что ваша мама, сестра, дочка, жінка тож жаждут продаться в сексуальное рабство?
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а если бы у нас была легализирована проституция то этого бы не было и бюджет бы пополнялся и турки и прочие ездили бы в Украину тратить деньги а не зарабатывать на наших работниках сферы интим. услуг которые вынуждены ездить на заработки куда зря
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В Киеве задержан иностранец, который продавал украинок в сексуальное рабство в Турцию, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9959

прежде чем легализировать проституцию,
необходимо с них снять.... депутатскую неприкосновенность...
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политическую проституцию никто и никогда не запрещал, наоборот всегда поощряли (материально) и взращивали узурпаторы на протяжении тысячелетия
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То азербайджанцы убивают военнослужащего , то девушек в сексуальное рабство. Куда полиция смотрит?
А может они так себя уверенно чуствуют, что заправки Алиева по всей Украине напихали?
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Он откупится, а вот те, кого он продал вряд ли людьми вернутся... Психика сломана, приучены к наркотикам и т.д. А азер откупится и будет новых жертв искать...
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Если есть спрос, то всегда найдется ТОВАР и ПРОДАВЕЦ - это объективная закономерность современного продажного мира. И совершено не важны частности: личности ТОВАРА или ПРОДАВЦА. "Борьба с ветряными мельницами" может быть и выглядит со стороны "делом благородным", но по сути является бредом и фантазией больного воображения, затей крайне глупая, бесполезной! и вредной.
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Тем более наше государство в лице барыг делает все для того, чтобы ТОВАР сам в руки покупателю прыгал...
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Дали мне работы на вечер, половину отправил в спам ))
Про Азербайджанцев не пишите.
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Жаль, значит тут так работает система спама, отображается что в спаме только у того кто кидает в спам ..
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Не зовсім так. Заспамити можна при певних умовах.
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Азера реально оборзели в Украине...
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Та ти шо ! А наївні дєфачки зовсім нічого не підозрювали. На кого ця пурга розрахована?)))
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Уже не первая статья провокационная на цензоре ..
Бутусову видимо нравится разжигать межнациональную ненависть, и вражду ..
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наверное они прекрасно понимали что такое работа например работа в сфере консумации, и возможно допускали мысль и о подработке проституцией в стране где она вне закона, но, при условии официального трудоустройства официанткой или посудомойкой в заведении, а не для того чтобы отобрали паспорт и под угрозой расправы заставляли отрабатывать потраченные на их покупку и перевоз деньги + прибыль
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а, тут Турция же, но всё равно, их там же не трудоустраивали
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Проституция в Турции легализирована, в отличии от Украины. (хотя я против этого)
Что Вы подразумевали под "Вне закона"?
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да я знаю, про случай в Ливии там рынок торговли людьми, думала и попутала грешное с праведным
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К сожалению рабство везде есть по всему миру, вот к примеру Таиланд, там не только девушки становятся "служанками", но и парни(трансы) ..
У нас в Украине тоже есть рабство, в моем городе даже билборды весят с информацией про рабство, и куда звонить нужно ..
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В смысле, куда нужно звонить если вам что-то известно .. )
Полицейские я имею ввиду билборды.
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А почему сразу в рабство? Они что их с мешками на голове вывозили? В рабство всех украинцев взял Петро Бляхер и его соевая банда. А девчата на зароботки ехали чтобы семьи прокормить. у нас ведь безвиз с Турцией или нет?
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В 2008 году активисты и работники турецкой секс-индустрии объявили, что работают над проектом создания первого в Турции профсоюза секс-работников.
Матильда Манукян (1914-2001) - владелец крупнейшей сети публичных домов в Турции, которую называли «королева борделей». Она была одной из самых богатых женщин Турции и крупнейшим налогоплательщиком Стамбула в 1990-х годах. За время своей предпринимательской деятельности она построила 32 публичных дома
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единственное в чём можно согласиться или вернее добавить к комментариям украинских чоловіків что видимо завидуют тому азербайжансу что то он торговал украинкам и прилично зарабатывал пока они опу мяли на диване, что у нас если и прикрывают такие каналы то скорее всего потому что те решили обойти контроль со стороны правоохранительных органов и тд крышующих этот бизнес, потому и столько противников легализации согласно СМИ конечно..
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нет, ни каким образом к той организации не причастна, не была, не состояла(с)
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на учёте состояла, в детстве, за проникновение в помещение классного руководителя, в не учебное время, но я там не одна была и то не моя была идея..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве задержан иностранец, который продавал украинок в сексуальное рабство в Турцию, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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