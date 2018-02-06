 В Киеве задержан иностранец, который продавал украинок в сексуальное рабство в Турцию, - ГПУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил: "Установлено, что указанный иностранец знакомился с девушками привлекательной внешности, которые оказались в трудном материальном положении или по другим обстоятельствам находились в уязвимом состоянии, и предлагал им работу за рубежом.
Злоумышленник убеждал девушек, что они будут работать официантками в ресторанах и ночных клубах, а также в сфере консумации, получая высокую заработную плату и официальное трудоустройство.
В действительности после оформления необходимых документов и переправки в Турцию молодые женщины попадали в сексуальное рабство, а фигурант получал денежное вознаграждение за каждую девушку от 1 до 2 тыс долларов США.
В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.
В рамках следствия устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также другие возможные пострадавшие. Следственные действия продолжаются".
Азербайджанец только помог девкам осуществить их мечту, а вот довели до такого этих баб - наши вожди, президент, премьер, депутаты, судью, прокуроры, чинуши.. Этих сажать нужно в первую очередьИсточник: https://censor.net.ua/p304896
А то, что девки готовы "попали в затруднительное материальное положение", и готовы работать проститутками - сажать нужно не азера, а наше правительство,, которое всю страну поставило " в затруднительное материальное положение"
А так для девки выбор очевиден. 10 дол. в день у станка, или 100 дол в день в постели...
Проституция и приятней, и выше оплачивается!
іх у сексуальне рабство продають а вони пруча-а-а-ються...
прежде чем легализировать проституцию,
необходимо с них снять.... депутатскую неприкосновенность...
А может они так себя уверенно чуствуют, что заправки Алиева по всей Украине напихали?
Про Азербайджанцев не пишите.
Бутусову видимо нравится разжигать межнациональную ненависть, и вражду ..
Что Вы подразумевали под "Вне закона"?
У нас в Украине тоже есть рабство, в моем городе даже билборды весят с информацией про рабство, и куда звонить нужно ..
Полицейские я имею ввиду билборды.
Матильда Манукян (1914-2001) - владелец крупнейшей сети публичных домов в Турции, которую называли «королева борделей». Она была одной из самых богатых женщин Турции и крупнейшим налогоплательщиком Стамбула в 1990-х годах. За время своей предпринимательской деятельности она построила 32 публичных дома