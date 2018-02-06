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 Группировка, осуществлявшая незаконные сделки с недвижимостью, разоблачена в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве организованную преступную группировку, которая осуществляла незаконные сделки в сфере недвижимости.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ. 

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что в состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный "криминальный авторитет", входило семь жителей столицы. Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение прошлого года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах столицы.

Сотрудники СБ Украины задержали организатора противоправной схемы по месту временного проживания в Голосеевском районе столицы. Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки.

У главаря группировки оперативники спецслужбы обнаружили также самодельное огнестрельное оружие, более трехсот патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному и другим фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с полицией под  процессуальным руководством прокуратуры города Киева".

Также смотрите: На Тернопольщине задержана банда рэкетиров, в которой был экс-сотрудник милиции, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Группировка, осуществлявшая незаконные сделки с недвижимостью, разоблачена в Киеве, - СБУ 01

Группировка, осуществлявшая незаконные сделки с недвижимостью, разоблачена в Киеве, - СБУ 02
Группировка, осуществлявшая незаконные сделки с недвижимостью, разоблачена в Киеве, - СБУ 03
Группировка, осуществлявшая незаконные сделки с недвижимостью, разоблачена в Киеве, - СБУ 04

Также смотрите: В Киеве задержаны аферисты, которые несанкционированно вмешивались в госреестр и присвоили 35 квартир, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3048950
 
 
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Телепортировались из 90-х со своими телефонами.
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Помню-помню... как-же-с-с-с. И- выпустили, значит. Наверное таки дорогая услуга. Но и стрелок наверное- не бедный. Уже никакие приличия не соблюдаются. Полный капец... всему???
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так они еще и немножечко хакеры, раз так изящно "вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество" без участия госрегистратора)...
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За такі речі - справедливо. Це навіть не авто угнати. Це - житло для родини.
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Ооооооо!!!!

Законнные сделки - это только те сделки, которые крутят офицеры СБУ. Ну или сделки, с которых не поделились с СБУ. Ну и еще сделки, кторые увели из-под носа СБУ.
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Це або якісь лохи, або патрони їм підкинули.
Нормальні пацани такі речі рішають через своїх чорних нотаріусів типу Перевертуна.
От київського чорного нотаріуса Перевертуна знають, але не чіпають і менти, і судді, і прокурвори, і сбушники. А він як віджимав хати, так і віджимає.
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А на столе боярышник? Значит это отдельный лугандонский отряд имени моторыла.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппировка, осуществлявшая незаконные сделки с недвижимостью, разоблачена в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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