 Группировка, осуществлявшая незаконные сделки с недвижимостью, разоблачена в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что в состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный "криминальный авторитет", входило семь жителей столицы. Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение прошлого года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах столицы.
Сотрудники СБ Украины задержали организатора противоправной схемы по месту временного проживания в Голосеевском районе столицы. Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки.
У главаря группировки оперативники спецслужбы обнаружили также самодельное огнестрельное оружие, более трехсот патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному и другим фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.
Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры города Киева".
Законнные сделки - это только те сделки, которые крутят офицеры СБУ. Ну или сделки, с которых не поделились с СБУ. Ну и еще сделки, кторые увели из-под носа СБУ.
Нормальні пацани такі речі рішають через своїх чорних нотаріусів типу Перевертуна.
От київського чорного нотаріуса Перевертуна знають, але не чіпають і менти, і судді, і прокурвори, і сбушники. А він як віджимав хати, так і віджимає.