 Группировка, осуществлявшая незаконные сделки с недвижимостью, разоблачена в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что в состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный "криминальный авторитет", входило семь жителей столицы. Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение прошлого года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах столицы.

Сотрудники СБ Украины задержали организатора противоправной схемы по месту временного проживания в Голосеевском районе столицы. Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки.

У главаря группировки оперативники спецслужбы обнаружили также самодельное огнестрельное оружие, более трехсот патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному и другим фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры города Киева".

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