 Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля. ФОТОрепортаж

После торжественного открытия новой сессии спикером Андреем Парубием Рада отказалась отменить закон о деоккупации Донбасса.

Далее нардепы приняли постановление относительно последних решений Сейма и Сената Польши об Институте нацпамяти.

Затем Парубий объявил, что нардепы Кривенко и Кишкарь вышли из фракции БПП.

День работы ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Спикер Парубий открывает восьмую сессию ВР этого созыва.





Наталья Королевская ("Оппоблок") в окружении коллег.

Нардепы слушают речь спикера.

На открытие сессии прибыли члены Кабмина.

Очередь из желающих пообщаться с премьером Владимиром Гройсманом.

Гройсман активно жестикулирует, отвечая на просьбы нардепов.

Гройсман в объятиях Андрея Тетерука (НФ).

Нардепы активно общались с коллегами после двух недель работы в комитетах (22-26 января) и с избирателями (29 января - 2 февраля). В частности, Дмитрий Лубинец с изумленным лицом о чем-то рассказывает Михаилу Папиеву ("Оппоблок").

К разговору подключились Тетерук и только что вышедший из БПП Павел Кишкарь.



Представитель Президента Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП) общается с замглавы фракции БПП Андреем Иванчуком (БПП). Возле них также беседуют о чем-то глава фракции БПП Артур Герасимов с Валерием Карпунцовым (БПП).





Юлия Левочкина не сдерживает эмоций, рассказывая о чем-то Дмитрию Шпенову ("Оппоблок", слева в костбюме) и Александру Супруненко ("Воля народу", по центру кофте).







Игорь Шурма ("Оппоблок") и Олег Мусий (внефракционный) о чем-то перешептываются.

Юрий Мороко ("Оппоблок") получил сообщение о том, что "курс биткойна опустился ниже 7 тысяч долларов"..





В ответ просит сообщить, когда будет 30.

"30 долларов?))", - уточняют у нардепа.





Рабочая обстановка в сессионном зале Рады.

Игорь Попов (РПЛ) общается с Олегом Осуховским (внефракционный)

Фракция "Самопомич" - вице-спикер Оксана Сыроид (первая слева) и Семен Семенченко (первый справа) общаются с коллегами.

Мустафа Найем (БПП, первый справа), Светлана Залищук (БПП, вторая справа), Сергей Лещенко (БПП, третий справа) и Ольга Червакова (БПП, первая слева) увлечены своими гаджетами.

Борислав Розенблат (внефракционный) о чем-то рассказывает коллеге.

Константин Ищейкин (БПП) увлечен чтением журнала.



Павел Пинзеник (НФ, слева в очках) и Максим Поляков.

Ефим Звягильский ("Оппоблок").

Сергей Кивалов ("Оппоблок") и Леонид Климов ("Видродження") с улыбкой слушают рассказ коллеги.

Глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина и глава фракции НФ Максим Бурбак.

Фото: Цензор.НЕТ