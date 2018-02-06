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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля. ФОТОрепортаж

Сегодня в Верховной Раде состоялось открытие сессии Верховной Рады Украины VIII созыва.

После торжественного открытия новой сессии спикером Андреем Парубием Рада отказалась отменить закон о деоккупации Донбасса

Далее нардепы приняли постановление относительно последних решений Сейма и Сената Польши об Институте нацпамяти

Затем Парубий объявил, что нардепы Кривенко и Кишкарь вышли из фракции БПП

День работы ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 01

Спикер Парубий открывает восьмую сессию ВР этого созыва.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 02
Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 03

Наталья Королевская ("Оппоблок") в окружении коллег.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 04

Нардепы слушают речь спикера.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 05

На открытие сессии прибыли члены Кабмина.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 06

Очередь из желающих пообщаться с премьером Владимиром Гройсманом.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 07

Гройсман активно жестикулирует, отвечая на просьбы нардепов.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 08

Гройсман в объятиях Андрея Тетерука (НФ).

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 09

Нардепы активно общались с коллегами после двух недель работы в комитетах (22-26 января) и с избирателями (29 января - 2 февраля). В частности, Дмитрий Лубинец с изумленным лицом о чем-то рассказывает Михаилу Папиеву ("Оппоблок").

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 10

К разговору подключились Тетерук и только что вышедший из БПП Павел Кишкарь.
Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 11

Представитель Президента Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП) общается с замглавы фракции БПП Андреем Иванчуком (БПП). Возле них также беседуют о чем-то глава фракции БПП Артур Герасимов с Валерием Карпунцовым (БПП).


Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 12

Юлия Левочкина не сдерживает эмоций, рассказывая о чем-то Дмитрию Шпенову ("Оппоблок", слева в костбюме) и Александру Супруненко ("Воля народу", по центру кофте).


Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 13
Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 14

Игорь Шурма ("Оппоблок") и Олег Мусий (внефракционный) о чем-то перешептываются.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 15

Юрий Мороко ("Оппоблок") получил сообщение о том, что "курс биткойна опустился ниже 7 тысяч долларов"..

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 16
Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 17

В ответ просит сообщить, когда будет 30.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 18

"30 долларов?))", - уточняют у нардепа.


Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 19

Рабочая обстановка в сессионном зале Рады.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 20

Игорь Попов (РПЛ) общается с Олегом Осуховским (внефракционный)

 

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 21

Фракция "Самопомич" - вице-спикер Оксана Сыроид (первая слева) и Семен Семенченко (первый справа) общаются с коллегами.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 22

Мустафа Найем (БПП, первый справа), Светлана Залищук (БПП, вторая справа), Сергей Лещенко (БПП, третий справа) и Ольга Червакова (БПП, первая слева) увлечены своими гаджетами.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 23

Борислав Розенблат (внефракционный) о чем-то рассказывает коллеге.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 24

Константин Ищейкин (БПП) увлечен чтением журнала.
Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 25

Павел Пинзеник (НФ, слева в очках) и Максим Поляков.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 26

Ефим Звягильский ("Оппоблок").

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 27

Сергей Кивалов ("Оппоблок") и Леонид Климов ("Видродження") с улыбкой слушают рассказ коллеги.

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля 28

Глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина и глава фракции НФ Максим Бурбак.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3048907
 
 
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Як на ЗІКу фальсифікують результати опитування глядачів, які виявляють наступного гостя на Вокс популі:
Сьогодні переміг у опитуванні голова Київської організації ВО Собода Петр Кузик. Що і було зафіксовано на сайті ЗІКу о 12.03, дивися скрін.
Але ЗІК переграв і підсунув іншу особу - заступника міністра Наталія Федорович. Що і виставив у себе вже о 12.29, що видно на іншому скрині.
А я думаю - що це люди часто вибирають якихось невідомих нікому і ім гостей на цьому хазарокремлінському каналі...

Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля - Цензор.НЕТ 6413 Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля - Цензор.НЕТ 7202
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то чому ти його дивишся?
мазохіст?
дивись "5 канал", там все чьотко....
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понты , , я дивлюсь по. Т - 2 , эспрессо-112-прямий-зик- , , , , ну , и редко , по спутнику ньюс ван и еще укр и раша каналов ,,..... а шо ТРЕБА смотреть истинному патриоту Украины. ???
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.. ЗІК .. чисто фсб-ний проект .. що ел. газета .. що ТВ .. НЕДІЄЗДАТНІ наші специ .. просто їх НЕМА є філії фсб .. отаке..
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откуда все знаешь ? , ты какую должность в этом самом фсб маєш. ?
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У них все как всегда.
"За деньги вкус не купишь..."

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, , ну да , , категорически соглашаюсь , , с тем , что . Аллочка -- прелестей всех. . !!!
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Над всем ети нужно подписать картину *РЕХВОРМАТОРЫ ЖДУТ КРЕДИТ МВФ*
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биткоин удачное разводилово разных мастей шуллеров, взяточников и тп. они вложились в него и теперь их денежки тютю.
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Посмотришь на все ето и глубоко закрадывается идея жириновского, а может и правду на етом месте маленькую аккуратную ядерную воронку....
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, не темни , мой таник , а всю правду доложи , , , шо в рамке твоей маєш ? , , бо нифига не хце відчиняться твоя супер-секретна картинка маслом
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Тусовка тех, чья жизнь удалась... Тока украинцев как-то маловато... Чи то мени позастыло...
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Из фото я понял, что в тренде синий цвет, но встречаются и староверы, как Лёвочкина, а Звягильскому и Гришину идут одежды свободного покроя
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и да, ещё:

в двубортном сейчас никто не воюет !
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОткрытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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