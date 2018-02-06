 Открытие сессии, эмоциональный рассказ Левочкиной и курс биткойна для Мороко, - день работы ВР 6 февраля. ФОТОрепортаж

После торжественного открытия новой сессии спикером Андреем Парубием Рада отказалась отменить закон о деоккупации Донбасса.
Далее нардепы приняли постановление относительно последних решений Сейма и Сената Польши об Институте нацпамяти.
Затем Парубий объявил, что нардепы Кривенко и Кишкарь вышли из фракции БПП.
День работы ВР в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Спикер Парубий открывает восьмую сессию ВР этого созыва.
Наталья Королевская ("Оппоблок") в окружении коллег.
Нардепы слушают речь спикера.
На открытие сессии прибыли члены Кабмина.
Очередь из желающих пообщаться с премьером Владимиром Гройсманом.
Гройсман активно жестикулирует, отвечая на просьбы нардепов.
Гройсман в объятиях Андрея Тетерука (НФ).
Нардепы активно общались с коллегами после двух недель работы в комитетах (22-26 января) и с избирателями (29 января - 2 февраля). В частности, Дмитрий Лубинец с изумленным лицом о чем-то рассказывает Михаилу Папиеву ("Оппоблок").
К разговору подключились Тетерук и только что вышедший из БПП Павел Кишкарь.
Представитель Президента Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП) общается с замглавы фракции БПП Андреем Иванчуком (БПП). Возле них также беседуют о чем-то глава фракции БПП Артур Герасимов с Валерием Карпунцовым (БПП).
Юлия Левочкина не сдерживает эмоций, рассказывая о чем-то Дмитрию Шпенову ("Оппоблок", слева в костбюме) и Александру Супруненко ("Воля народу", по центру кофте).
Игорь Шурма ("Оппоблок") и Олег Мусий (внефракционный) о чем-то перешептываются.
Юрий Мороко ("Оппоблок") получил сообщение о том, что "курс биткойна опустился ниже 7 тысяч долларов"..
В ответ просит сообщить, когда будет 30.
"30 долларов?))", - уточняют у нардепа.
Рабочая обстановка в сессионном зале Рады.
Игорь Попов (РПЛ) общается с Олегом Осуховским (внефракционный)
Фракция "Самопомич" - вице-спикер Оксана Сыроид (первая слева) и Семен Семенченко (первый справа) общаются с коллегами.
Мустафа Найем (БПП, первый справа), Светлана Залищук (БПП, вторая справа), Сергей Лещенко (БПП, третий справа) и Ольга Червакова (БПП, первая слева) увлечены своими гаджетами.
Борислав Розенблат (внефракционный) о чем-то рассказывает коллеге.
Константин Ищейкин (БПП) увлечен чтением журнала.
Павел Пинзеник (НФ, слева в очках) и Максим Поляков.
Ефим Звягильский ("Оппоблок").
Сергей Кивалов ("Оппоблок") и Леонид Климов ("Видродження") с улыбкой слушают рассказ коллеги.
Глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина и глава фракции НФ Максим Бурбак.
Фото: Цензор.НЕТ
Сьогодні переміг у опитуванні голова Київської організації ВО Собода Петр Кузик. Що і було зафіксовано на сайті ЗІКу о 12.03, дивися скрін.
Але ЗІК переграв і підсунув іншу особу - заступника міністра Наталія Федорович. Що і виставив у себе вже о 12.29, що видно на іншому скрині.
А я думаю - що це люди часто вибирають якихось невідомих нікому і ім гостей на цьому хазарокремлінському каналі...
мазохіст?
дивись "5 канал", там все чьотко....
"За деньги вкус не купишь..."
в двубортном сейчас никто не воюет !