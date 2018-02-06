EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  4865  25
Все про:контрразведка (58) СБУ (12119) шпионаж (655) Национальная гвардия (1027)

 Военнослужащая Нацгвардии, уличенная в работе на РФ, осуждена на четыре года, - военная контразведка СБУ. ФОТО

По материалам военной контрразведки СБ Украины Коллегия судей Соломенского райсуда Киева признала виновным в государственной измене военнослужащего Нацгвардии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ. 

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что техник-оператор отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии была завербована ГУ Генштаба вооруженных сил РФ во время визита в родной сестры, которая проживает в Москве.

Также читайте: Три человека задержаны в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что женщина собирала и передавала спецслужбам РФ сведения, составляющие государственную тайну. Военнослужащей были отработаны разведывательные задачи, разработаны способы передачи информации электронным каналом связи, осуществлен инструктаж для соблюдения мер конспирации. Для экстренного выхода на связь с кураторами ей предоставили адрес электронной почты и номер российского мобильного оператора.

Правоохранители задержали техника-оператора в октябре прошлого года. Во время досудебного следствия женщина полностью раскаялась в действиях в ущерб национальным интересам Украины и предоставила полное содействие следствию.

Учитывая обстоятельства, суд избрал ей меру наказания в виде четырех лет лишения свободы".

Также читайте: Украинец признался, что был завербован КГБ Беларуси для шпионажа на Черниговщине

Военнослужащая Нацгвардии, уличенная в работе на РФ, осуждена на четыре года, - военная контразведка СБУ 01

 

Источник: https://censor.net.ua/p3048906
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а что у этой шмары с лицом? цензор, можешь её нам не показывать. её на женской тюрьме уже ждут те, у которых или кто то погиб из знакомых или сейчас там воюет за Украину.
 показать весь комментарий
 
 
...признала виновным в государственной измене..............осуждена на четыре года???

слов найти подходящих невозможно.....такой суд надо под суд...и тоже за измену....одно оправдание только найти можно,если эту сучку обменять...
 показать весь комментарий
 
 
Четыре года Военнослужащая Нацгвардии, уличенная в работе на РФ, осуждена на четыре года, - военная контразведка СБУ - Цензор.НЕТ 4491 !!! Врагу и предателю. Через два по УДО выйдет "за участие в художественной самодеятельности и образцовое вышивание крестиком". Это все что нужно знать о судьях "Именем Украины"
 показать весь комментарий
 
 
блять, а кто вобще эту шмару имеющую доступ к гостайне, выпустил через границу во враждебную страну ?
 показать весь комментарий
 
 
Мля, а за кражу продуктов на рынке 5 лет дают...
 показать весь комментарий
 
 
Ну це абсурд якийсь, за зраду Батьківщині та за шпигунську діяльність давати як за хуліганство! Теба садити суддів на термін, на який не дотягує вирок до справедливого покарання, в данному випадку це ніяк не менше восьми років.
 показать весь комментарий
 
 
суко, проходной двор просто какой то... то Уткин (Вагнер, руководитель росийской ЧВК воюющей против Украины) к маме приехал в Украину картошку копать, то какие то военные имеющие доступ к гостане ездят в РФ к сестре... блять это сюрреализм просто какойто
 показать весь комментарий
 
 
а шо делать, если тот, кого не хочешь видеть отдыхает на Мальдивах?
 показать весь комментарий
 
 
Чотири роки за зраду, всього то?! Через два роки вийде по амністіїї "Савченко"
 показать весь комментарий
 
 
" Военнослужащая Нацгвардии, уличенная в работе на РФ, осуждена на четыре года "

Хоспади , та их там полно таких ...
 показать весь комментарий
 
 
все недостающие врагам сроки по соевому суду сложить и навесить на Барыгу!!!
 показать весь комментарий
 
 
Вот как это: Россия напала на нас, а военнослужащие туда ездят в гости? Мда, дна у нас просто нету, пробивать нечего, бесконечный процесс.
 показать весь комментарий
 
 
ну прикинь, братан, в 1941 году, поехать к сестре в Берлин, при том что ты какой нибудь комиссар нквд или адьютант жукова... это пиздец, дружище.
 показать весь комментарий
 
 
А какие-нить действия по агенту Лолита проводятся?
 показать весь комментарий
 
 
Следователь Гумберт Гумбертович, ебет твою Лолиту во все дыры, до потери пульса ))))))
 показать весь комментарий
 
Ее настоящее имя Конни и она действительно сука.
 показать весь комментарий
 
 
С чувством взаимного удовлетворения
 показать весь комментарий
 
 
У неё погоняло было "Невский" от фсб? Украинский суд это позорище, нужно создать штрафную роту судей и туда их в авдеевскую промзону пусть посидят подумают над своими грехами. Это она могла слить
базы данных.
 показать весь комментарий
 
 
Вона могла й не їздити до сестри. І бути завербованою. Скажімо через сестру у якої з росєйською владою проблеми. Я вже давно не дивуюся СБУ, яке такі питання не відслідковує. У якогось з типу українських генералів брат - російський військовий. Може навіть генерал і не агент кремля. Але країна не багато втратить, коли того генерала звільнить. Якщо ж генерал є патріотом, то ніхто не заважає йому підти рядовим на промку в Авдіївку.
 показать весь комментарий
 
 
За измену 4 года? Офигеть! Спасибо, хоть не условно.
 показать весь комментарий
 
 
яка "зрада" таке й покарання....
а чи була та зрада?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоеннослужащая Нацгвардии, уличенная в работе на РФ, осуждена на четыре года, - военная контразведка СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх