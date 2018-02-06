 Военнослужащая Нацгвардии, уличенная в работе на РФ, осуждена на четыре года, - военная контразведка СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что техник-оператор отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии была завербована ГУ Генштаба вооруженных сил РФ во время визита в родной сестры, которая проживает в Москве.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что женщина собирала и передавала спецслужбам РФ сведения, составляющие государственную тайну. Военнослужащей были отработаны разведывательные задачи, разработаны способы передачи информации электронным каналом связи, осуществлен инструктаж для соблюдения мер конспирации. Для экстренного выхода на связь с кураторами ей предоставили адрес электронной почты и номер российского мобильного оператора.
Правоохранители задержали техника-оператора в октябре прошлого года. Во время досудебного следствия женщина полностью раскаялась в действиях в ущерб национальным интересам Украины и предоставила полное содействие следствию.
Учитывая обстоятельства, суд избрал ей меру наказания в виде четырех лет лишения свободы".
слов найти подходящих невозможно.....такой суд надо под суд...и тоже за измену....одно оправдание только найти можно,если эту сучку обменять...
Хоспади , та их там полно таких ...
базы данных.
а чи була та зрада?