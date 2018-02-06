 СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Схрон был оборудован в лесополосе на окраине села Затишное Волновахского района Донецкой области. Оперативники военной контрразведки СБ Украины изъяли из тайника более тысячи патронов крупного калибра (7,62 мм) и восемь танковых выстрелов калибра 125 мм.

Специалисты признали найденные боеприпасы опасными для дальнейшего хранения и использования. Военные средства поражения были переданы на утилизацию. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению организаторов схрон.

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