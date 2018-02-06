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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (986) СБУ (12119) Донецкая область (3825)

 СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными обнаружили тайник с боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Схрон был оборудован в лесополосе на окраине села Затишное Волновахского района Донецкой области. Оперативники военной контрразведки СБ Украины изъяли из тайника более тысячи патронов крупного калибра (7,62 мм) и восемь танковых выстрелов калибра 125 мм.

Специалисты признали найденные боеприпасы опасными для дальнейшего хранения и использования. Военные средства поражения были переданы на утилизацию. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению организаторов схрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал поступления оружия из зоны АТО блокирован на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в районе проведения АТО 01
СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в районе проведения АТО 02
СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в районе проведения АТО 03
СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в районе проведения АТО 04
СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в районе проведения АТО 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Донетчины получил ранения, пытаясь распилить зенитный снаряд, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3048901
 
 
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Хм.. Патроны понятно....А танковые зачем? Да еще и подкалиберные?
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Не разбираюсь. Думал любой приспособить можно.
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токарь наверное заныкал, там метал хороший
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Как Россия "защищает мирных жителей Донбасса от Киевской хунты"
Один российский танк стреляет в сторону ВСУ, а другой - по тем самым жителям Донбасса, имитируя обстрел "со стороны ВСУ".
СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в районе проведения АТО - Цензор.НЕТ 4078СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в районе проведения АТО - Цензор.НЕТ 8176
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ТАМ ТАКИХ ТАЙНИКОВ что гоффна на РАБссии
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Это скорее всего наши ВСУ и кинули. Были лишние, а пацаны на ротацию выходили) Вот и прикопали))) СБУ там может по 5 раз в день такие "схроны" находить.......
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СБУ явно пользуется услугами спиритологов. Ведь как понять то, что они 4 года по два склада в месяц находят, но НИ РАЗУ - тех, кто єти схроні заложил? Мистика...
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Ага) А может кто толковый нашелся и решил осмотреть стоянки ВС 1-2 летней давности))))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ обнаружила тайник с боеприпасами в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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