 Командировка Порошенко, "Цікаві досліди" правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Трепал языком на святое...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Небольшая бомба. Маленькая. Там где резиденция Порошенко. Небольшой котлованчик", - Жириновский предлагает "ограниченное ядерное нападение". ВИДЕО
Теперь все стало ясно...
Читайте на "Цензор.НЕТ": После отъезда Порошенко на Мальдивах произошел военный переворот
Торг уместен
Читайте на "Цензор.НЕТ": РАССЛЕДОВАНИЕ: МИТИНГУЮЩИЕ СААКАШВИЛИ ЗА 180 ГРН
Денег нет...и не предвидится!
Больше фотошопов смотрите здесь
пішла танцювать баба Пелагея- попереду кулемет , сзаду батарея.
лякає дівчат , старий збочинець
Ржал так, что люстра дребезжать начала - как при землетрясении. "Осколок родины среди сирийских скал", мать их ити :
Венский бал - из Бендер в Вену