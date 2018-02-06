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 Фоторепортаж
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 Командировка Порошенко, "Цікаві досліди" правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Командировка Порошенко, Цікаві досліди правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Трепал языком на святое...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небольшая бомба. Маленькая. Там где резиденция Порошенко. Небольшой котлованчик", - Жириновский предлагает "ограниченное ядерное нападение". ВИДЕО

Командировка Порошенко, Цікаві досліди правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Теперь все стало ясно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": После отъезда Порошенко на Мальдивах произошел военный переворот

Командировка Порошенко, Цікаві досліди правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Торг уместен

Читайте на "Цензор.НЕТ": РАССЛЕДОВАНИЕ: МИТИНГУЮЩИЕ СААКАШВИЛИ ЗА 180 ГРН

Командировка Порошенко, Цікаві досліди правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

"Цікаві досліди"

Командировка Порошенко, Цікаві досліди правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

#свободу_архітекторам

Командировка Порошенко, Цікаві досліди правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Родственники

Командировка Порошенко, Цікаві досліди правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Предвыборные технологии

Командировка Порошенко, Цікаві досліди правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Денег нет...и не предвидится!


Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3048888
 
 
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Чому, про Йулю та Клопомойського з Міхуїлом дуже навіть не погані.
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После десятой итерации одной и той же картинки (или одного и того же предложения/оборота) уже начинают посещать мысли не о наличии у вас одинаковой методички, а о наличии у вас синдрома дауна.
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Чому, про Йулю та Клопомойського з Міхуїлом дуже навіть не погані.
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и приучает к этому сам барыга и минстецевые петухи
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Это точно-мозги у него давно отключились,от беспробудного бухалова и соевого батончика.Так просрать все возможности ради бабла-мало кто сумеет.
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как точно про порохоботов сказано..
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Командировка Порошенко, "Цікаві досліди" правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7450 Уланова відпочиває...
пішла танцювать баба Пелагея- попереду кулемет , сзаду батарея.
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..А то шо !?....В *95- тий * -поскаржися ? Командировка Порошенко, "Цікаві досліди" правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7089
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А ты часто жалуешься 95-му бензину？мдааа
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Командировка Порошенко, "Цікаві досліди" правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 871 вы ещё подеритесь, коллеги по цеху.
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особенно эти двое в Пилотках.......Не издевайтесь над КУЛБТОВЫМФильмом....Где это говно и где РЕБЯТА!!!!!!!!
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Страница юмора и сарказма . А вы все буквально .
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смелые цензорята стали Лолиту потихоньку мочат.но все равно ваши фотожабы-несмешное унылое говно уровень юмора пту совковых
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То ли дело минстецявки-переобулись в прыжыке после ПР и Бандюковича, натренировались и окрепшим языком с удвоенной силой лижут...
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Не уверен, что надо ориентироваться на тех, у кого уже все позади.
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Ё#нутые на всю голову, как о скотопаРашном отребье говорил Немцов, уже стихи написали о заваленном в Сирии х@йловском бэтмене.
Ржал так, что люстра дребезжать начала - как при землетрясении. "Осколок родины среди сирийских скал", мать их ити :
Відрядження Порошенка, "Цікаві досліди" уряду, родичі Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3869
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вот насчет "хотелось многое совершить" - отлично, что не срослось Відрядження Порошенка, "Цікаві досліди" уряду, родичі Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2975 и так насовершал себе на котел со смолой
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жалкая пародия на журнал "Крокодил" прошлого века, из рубрики "их нравы".
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ты бы лучше рассказал о путешествии хуйла из петербурга в мацкву...со всей тамбовской опг Відрядження Порошенка, "Цікаві досліди" уряду, родичі Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7701
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2 в 1.сразу и анальная пробка,и мыло смазочное Відрядження Порошенка, "Цікаві досліди" уряду, родичі Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6344
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у кацаплян спросить надо.их вытвор мыстецьтва Відрядження Порошенка, "Цікаві досліди" уряду, родичі Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9511
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКомандировка Порошенко, "Цікаві досліди" правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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