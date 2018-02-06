 Командировка Порошенко, "Цікаві досліди" правительства, родственники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Трепал языком на святое...



Читайте на "Цензор.НЕТ": Небольшая бомба. Маленькая. Там где резиденция Порошенко. Небольшой котлованчик", - Жириновский предлагает "ограниченное ядерное нападение". ВИДЕО





Теперь все стало ясно...



Читайте на "Цензор.НЕТ": После отъезда Порошенко на Мальдивах произошел военный переворот





Торг уместен



Читайте на "Цензор.НЕТ": РАССЛЕДОВАНИЕ: МИТИНГУЮЩИЕ СААКАШВИЛИ ЗА 180 ГРН





"Цікаві досліди"





#свободу_архітекторам





Родственники





Предвыборные технологии





Денег нет...и не предвидится!





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