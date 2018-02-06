 Налоговики на Виннитчине задержали незаконную партию спирта объемом 25 тысяч литров. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, в рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст.204 УК Украины, в автомобиле марки "DAF", который был остановлен на участке автодороги Могилев-Подольский – Винница, правоохранителями выявлена скрытая емкость внушительных размеров, а также пустые кубы, шланги и водяной насос.

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Также обнаружена жидкость с характерным запахом спирта ориентировочным объемом 25 тысяч литров стоимостью 7 млн грн. Автомобиль и спирт изъяты. Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет 8,2 млн грн.







В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на указанные ТМЦ и автомобиль. Проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению данного правонарушения.