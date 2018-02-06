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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1291) Винницкая область (400) налоговая милиция (1129) спирт (179) ГФС (2408)

 Налоговики на Виннитчине задержали незаконную партию спирта объемом 25 тысяч литров. ФОТОрепортаж

В Винницкой области сотрудники налоговой милиции совместно с областным управлением СБУ под процессуальным руководством прокуратуры изъяли из незаконного оборота 25 тысяч литров спирта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, в рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст.204 УК Украины, в автомобиле марки "DAF", который был остановлен на участке автодороги Могилев-Подольский – Винница, правоохранителями выявлена скрытая емкость внушительных размеров, а также пустые кубы, шланги и водяной насос.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Налоговики изъяли из незаконного оборота партию спирта. ФОТОрепортаж

Также обнаружена жидкость с характерным запахом спирта ориентировочным объемом 25 тысяч литров стоимостью 7 млн грн. Автомобиль и спирт изъяты. Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет 8,2 млн грн.

Налоговики на Виннитчине задержали незаконную партию спирта объемом 25 тысяч литров 01
Налоговики на Виннитчине задержали незаконную партию спирта объемом 25 тысяч литров 02
Налоговики на Виннитчине задержали незаконную партию спирта объемом 25 тысяч литров 03

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на указанные ТМЦ и автомобиль. Проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

Источник: https://censor.net.ua/p3048881
 
 
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варианта 2 - контрабас из Молдовы или неучтенный спирт из местного спиртзавода.
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залишилось вилучити з незаконного обігу сало, огірки діжкові, капусту квашену та цибулі з чорним хлібом і життя налагодилося.....
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Заразить всех гастритом,сами откажутся Налоговики на Виннитчине задержали незаконную партию спирта объемом 25 тысяч литров - Цензор.НЕТ 9684
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та уже падлы под видом эпидемии африканской чумой свиней твари поголовье свиней в людских дворах и у мелких фермеров пытаются уничтожить. Все делается для крупных агрохолдингов
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В стекле светится цена на заправке. Полицаи видимо кормятся рядом с заправкой. Если что можно нарушителя отправить на заправку чтобы ,,купил им кофе,, гривен за 500
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, , класс , , в налоговую мона месяц-другой не заглядывать ,, когда они , фискалы , цистерну спирта приговорят , ,. походу , до лета будут гудеть ,,,
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Виннитчине задержали незаконную партию спирта объемом 25 тысяч литров. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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