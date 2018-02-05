 Ко дню рождения Сущенко перед посольством РФ в Киеве установили баннер с его изображением. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Баннер с изображением отца находится напротив российского посольства в Киеве. Это является своеобразным напоминание правительству России о том, что мы не сдадимся в борьбе за освобождение нашего Романа Сущенко", - сообщила дочь журналиста Юлия Сущенко.

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По ее словам, это уже второй День рождения, который украинский журналист проведет в застенках московского СИЗО "Лефортово". Юлия подчеркнула. что все неравнодушные также могут поздравить украинца, написав ему открытку или письмо или же приобщиться к поздравительному флешмобу в соцсетях 8 февраля.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".

24 января Мосгорсуд продлил арест Сущенко до 30 марта.