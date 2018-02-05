EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1111  13
Материалы по теме:
Все про:акция (1681) Киев (15314) посольство РФ (255) Сущенко (308)

 Ко дню рождения Сущенко перед посольством РФ в Киеве установили баннер с его изображением. ФОТО

Семья и друзья незаконно арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко разместили возле посольства РФ в Киеве поздравительный баннер к его Дню рождения, который будет 8 февраля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Баннер с изображением отца находится напротив российского посольства в Киеве. Это является своеобразным напоминание правительству России о том, что мы не сдадимся в борьбе за освобождение нашего Романа Сущенко", - сообщила дочь журналиста Юлия Сущенко.

Ко дню рождения Сущенко перед посольством РФ в Киеве установили баннер с его изображением 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жене и дочке Сущенко вручили присвоенный украинскому журналисту орден "За мужество" имени Сахарова. ФОТО

По ее словам, это уже второй День рождения, который украинский журналист проведет в застенках московского СИЗО "Лефортово". Юлия подчеркнула. что все неравнодушные также могут поздравить украинца, написав ему открытку или письмо или же приобщиться к поздравительному флешмобу в соцсетях 8 февраля.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".

24 января Мосгорсуд продлил арест Сущенко до 30 марта.

Источник: https://censor.net.ua/p3048741
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сдается вот в этой ветке не набежит толпа тролей-зрадоботов... Уж больно тема неудобная.
 показать весь комментарий
 
 
Посольство Козлорылии в Киеве это абсурд и издевательство над погибшими
 показать весь комментарий
 
 
И Савченко, и Сущенко - никак не являлись ни национальными героями, ни лидерами. Теперь очень хорошо видно - что это элементарные жертвы российского диктаторского режима. Только зачем жертвы в депутатах?
 показать весь комментарий
 
 
Одну такую "жертву" уже давно отправили домой. Теперь многие требуют её вернуть назад в Москву (кстати она там была после этого - прошлась по Красной площади и никто её даже не тронул - есть ютубе).
 показать весь комментарий
 
 
Я в том плане, что для "жертвы диктаторского режима" какой-то так вольготно себя ведёт в мордоре.
 показать весь комментарий
 
 
Маразм продолжается. В Киеве стоит посольство РФ а мы всему миру пытаемся доказать что у нас с РФ война и нужно всем только, кроме нас конечно же, ввести против РФ санкции....
 показать весь комментарий
 
 
Откуда в Киеве посольство РФ? Мы же с Россией воюем уже 4 года.
 показать весь комментарий
 
 
А посольство Украины в России есть?
 показать весь комментарий
 
 
С днём рождения,долбо*б ,который поехал в логово коварного врага Украины !!!
 показать весь комментарий
 
 
Честно говоря, мне не жаль тех кто притесняемый в московии т.к. они едут туда добровольно. Как говорят -каждому своё !!!
 показать весь комментарий
 
Надо больше думать о Сенцове, там, где он сидит, ад. А савченко и сущенко вроде специально подставились, но это мое мнение.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКо дню рождения Сущенко перед посольством РФ в Киеве установили баннер с его изображением. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх