 Вандалы на Сумщине разбили мемориальную доску погибшему бойцу 58-й ОМПБр Терещенко. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кролевца.

Мемориальная доска была установленная 22 января этого года на здании школы №2, где учился воин.

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"На выходных дежурил сторож, однако он ничего не видел, следит за всеми зданиями один. На крыльце висит фонарь, но и он не помешал злоумышленникам, а камер видеонаблюдения нет", - рассказала директор школы Ирина Ильяшенко.





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Работниками Кролевецкого отделения полиции проводится проверка по данному факту.