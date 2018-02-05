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Все про:Сумщина (534) мемориальная доска (81) вандализм (343) 58 отдельная мотопехотная бригада (11)

 Вандалы на Сумщине разбили мемориальную доску погибшему бойцу 58-й ОМПБр Терещенко. ФОТОрепортаж

В городе Кролевец Сумской области вандалы разбили мемориальную доску погибшему в зоне АТО бойцу 58-й отдельной мотопехотной бригады Александру Терещенко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кролевца.

Мемориальная доска была установленная 22 января этого года на здании школы №2, где учился воин.

Вандалы на Сумщине разбили мемориальную доску погибшему бойцу 58-й ОМПБр Терещенко 01

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"На выходных дежурил сторож, однако он ничего не видел, следит за всеми зданиями один. На крыльце висит фонарь, но и он не помешал злоумышленникам, а камер видеонаблюдения нет", - рассказала директор школы Ирина Ильяшенко.

Вандалы на Сумщине разбили мемориальную доску погибшему бойцу 58-й ОМПБр Терещенко 02
Вандалы на Сумщине разбили мемориальную доску погибшему бойцу 58-й ОМПБр Терещенко 03

Также смотрите: Вандалы в третий раз разгромили памятник героям АТО в Константиновке. ФОТО

Работниками Кролевецкого отделения полиции проводится проверка по данному факту.

Источник: https://censor.net.ua/p3048737
 
 
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Как минимум, прихожане УПЦ МП...
Как максимум - любители рузьгого мира, в общем, твари ещё те!!!
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Поки не засудять двох-трьох вандалів до довгих термінів в буцигарні - таке буде продовжуватися.. Багато кацапських вишкребків шастає по Україні.. Дуже багато..
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Це все на що здатні кацапи та їх холуї- срати тихцем...
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Выглядит так, что вокруг одна вата, причем почти во всех областях. Но на самом деле, для такого вандализма достаточно 2-3 уродов на весь город.
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Ну как видим 2-3 урода более активны чем весь город. Изловить их и линчевать чтобы не позорили весь город.
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Согласен, плюсую. Неужели город не мог установить камеру? Вроде бы сейчас это не слишком дорого.
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А толку? Они сначала камеру сломают, а потом и всё остальное.
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Говно рашистское в Украине еще давить и давить.
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Когда уже руки отрубанные будут находить под этим вандализмом???
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До речі..Гарна ідея! Тыльки граблі історично злодіям відрубували...Але можна почати з пальців! Вандалы на Сумщине разбили мемориальную доску погибшему бойцу 58-й ОМПБр Терещенко - Цензор.НЕТ 1021
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Полумеры не есть гуд. Можно, правда костылями под доской прибивать.
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Не вдалося завершити безпечну транзакцію

Ви намагалися відкрити сторінку з адресою https://pershyj.com/p-u-kiyevi-zhorstoko-rozpravilisya-z-vandalom-yakii-rozbiv-memorial-nebesnoyi-sotni-foto-14439, до якої зараз немає доступу. Перевірте правильність написання і пунктуацію адреси веб-сторінки (URL-адресу), потім спробуйте перезавантажити сторінку.

Безпечне з'єднання: критична помилка (40) із сервера.
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С Мацквы у тебя видимо ошень пльохо работает связь. У меня в Киеве ошень хорошо загружается.
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Мусора не знайдуть бо такі самі зрадники..
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на мальдіво-сейшели є, а на відеокамери нема
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СУ-25 в сирии был сбит украинской ракетой.
даже если брехня, все одно приятно.
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какие в жопу вандалы ? это просто обычное кацапьё ...
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Если правоохранительные органы не действуют, то будет как в Киеве, когда одну мразь, которая осквернила памятник Героям Небесной Сотни, отхерячили так, что думаю, до конца жизни на таблетки будет деньги собирать, если не сдохнет. На Мальдивы и Сейшелы бабки есть, а купить скрытые вмдеокамеры ( для государства это мелочь) и расставить их вот возле таких объектов, чтобы зафиксировать лишнехромосомных ублюдков, грошей нема. За кого тогда эти парни жизнь свою отдали - за барыг у власти.
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в каждом поселке, в каждом селе есть приверженцы рускава мира. Будьте бдительны. Они среди нас.
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Неужели этих животных нельзя найти? Как смотреть в глаза родителям этого парня после этого?
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Пишут, что это сделали пацаны из бат."Торнадо" Хотя по пальчику на каждой руке можно было бы и сломать, чтобы неповадно другим было...
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Пецины торговые партньоры под его же защитой опять себя проявили. Они же знают что им за ето ничего не будет, так как ничего не было сепарской мрази которая приехала с севастополя и в самом центре Киева под самым носом у мусоров поглумилась над погибшей Небесной Сотней.
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Интересно когда уже распиздячат череп дЫбиловатой мадамЕ Грицацуевой?
А еще лучше - Порохуйлу?
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в дыре, расстреляли бы на месте... или отправили бы на подвал, на пытки...
ну играйтесь, играйтесь с сепарьем - кровь по городам уже литься начала....
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Ого, скільки тут слідчих та знатоків.
"...прихожане УПЦ МП...", "...любители рузьгого мира...", "...кацапи та їх холуї..."
А насправді та скоріш за все "укурені" підлітки.... яким до дупи що і де трощити.
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Любителей сруцкого мирка валом в Германии и голандии!!!,во Франции по меньше а в польше сразу кацапу в рыло бьют если рот откроет!
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Кролевець - маленький райцентр, знайти вилупків буде просто.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВандалы на Сумщине разбили мемориальную доску погибшему бойцу 58-й ОМПБр Терещенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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