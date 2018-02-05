 Вандалы на Сумщине разбили мемориальную доску погибшему бойцу 58-й ОМПБр Терещенко. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кролевца.
Мемориальная доска была установленная 22 января этого года на здании школы №2, где учился воин.
"На выходных дежурил сторож, однако он ничего не видел, следит за всеми зданиями один. На крыльце висит фонарь, но и он не помешал злоумышленникам, а камер видеонаблюдения нет", - рассказала директор школы Ирина Ильяшенко.
Работниками Кролевецкого отделения полиции проводится проверка по данному факту.
Как максимум - любители рузьгого мира, в общем, твари ещё те!!!
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Вже одного потягали по асфальту!
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даже если брехня, все одно приятно.
А еще лучше - Порохуйлу?
ну играйтесь, играйтесь с сепарьем - кровь по городам уже литься начала....
"...прихожане УПЦ МП...", "...любители рузьгого мира...", "...кацапи та їх холуї..."
А насправді та скоріш за все "укурені" підлітки.... яким до дупи що і де трощити.