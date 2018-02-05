 Акция протеста возле польского консульства состоялась в Харькове. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет местное издание Медиапорт.

В акции у здания на улице Алчевских участвовали около 50 человек — члены ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" и нескольких общественных организаций. Участники акции принесли с собой плакаты: "З такими "друзями" й ворогів не потрібно", "Польща завдала удар в спину на догоду Кремлю", "Не повторюйте путінську пропаганду". Они требуют от президента Польши Анджея Дуды ветировать закон.

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"Положения изменений в "Закон об Институте национальной памяти" и некоторые другие законы повторяют кремлевские пропагандистские клише по вымышленным преступлениям украинских националистов", — считает пресс-секретарь харьковского объединения "Свобода" Кирилл Лукаш.

Представители консульства к протестующим не вышли. Участники акции изложили своё мнение письменно и передали заявление в диппредставительство.

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Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.