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 Общество
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Все про:Бандера (618) закон (2366) история (1342) Польша (4098) Харьков (3736)

 Акция протеста возле польского консульства состоялась в Харькове. ФОТО

Представители националистических партий и общественных организаций провели акцию протеста под стенами Генерального консульства Польши в Харькове. Участники акции выступают против принятого польским Сеймом законопроекта "О внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти", который предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов в отношении поляков.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет местное издание Медиапорт.

В акции у здания на улице Алчевских участвовали около 50 человек — члены ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" и нескольких общественных организаций. Участники акции принесли с собой плакаты: "З такими "друзями" й ворогів не потрібно", "Польща завдала удар в спину на догоду Кремлю", "Не повторюйте путінську пропаганду". Они требуют от президента Польши Анджея Дуды ветировать закон.

Также читайте: В Луцке возле генконсульства Польши прошла акция против  закона об "идеологии бандеризма". ФОТО

"Положения изменений в "Закон об Институте национальной памяти" и некоторые другие законы повторяют кремлевские пропагандистские клише по вымышленным преступлениям украинских националистов", — считает пресс-секретарь харьковского объединения "Свобода" Кирилл Лукаш.

Представители консульства к протестующим не вышли. Участники акции изложили своё мнение письменно и передали заявление в диппредставительство.

Также читайте: "Есть серьезные опасения по поводу закона, который криминализирует высказывания об истории", - ОБСЕ раскритиковала польский закон

Акция протеста возле польского консульства состоялась в Харькове 01
Акция протеста возле польского консульства состоялась в Харькове 02

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/p3048733
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Польських нацистів потрібно судити !!!
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Да не обращайте вы внимания на эти польские выбрыкию. Собака лает, а Караван идет.
Кстати а что такое "бандеровская идеология". Незалежна Украина??
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Ну и зачем? так, лишь бы с Польшей разосраться как парашка и хочет.
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Польша забыла что тоже граничит с мордором ,ну ну
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А що робити? Не помічати недружній жест ?
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Нет, его уже заметили, и выразили удивление - США, Израиль, Украина и Евросовет. А вот Габриель тут же стал извиняться. Почему? Кто у нас на зарплате с Кремля?не забывайте что Польша один из главных "адвокатов" Украины в ЕС. Там лечатся наши АТО шники, там работают миллионы украинцев. Как раз Салупотсарю и выгодно разосрать Польшу с Украиной. Я думаю они лично подьезжали к каждому депутату с этим законом. Уж больно он скрепный. Прям как в Кремле писаный.
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Кстати 4/5 Украины не имеют отношения ни к ОУН, ни к Бандере, которые действовали на территории довоенной Польши и что являлось по сути гражданской войной
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Невже? Знаєте як у Європі дізнались про Голодомор?
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Краматорск 28.10.1942г.
ОУН установили Тризуб вместо Ленина.

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Ой як людину кидало по асвальту....... Кара Божа ! Акция протеста возле польского консульства состоялась в Харькове - Цензор.НЕТ 6640
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Акция протеста возле польского консульства состоялась в Харькове - Цензор.НЕТ 5282 Перепрошую за "людину" ! Це сєпар конч....єний з сєвастополя.....
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я бы еще судью этого так-же отмудохал.
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Сильное видео о Степане Бандере - https://www.youtube.com/watch?v=tQFI3Xmzhzs
МОДЕРАТОРЫ ЦЕНЗОРА ПРЕЖДЕ ЧЕМ УДАЛЯТЬ ССЫЛКУ ПОСМОТРИТЕ О ЧЕМ ОНА, ЗАЧЕМ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ УДАЛЯЕТЕ???!!!!
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если все кругом плохие, может стоит посмотреть на себя?
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Вороги...
Чехія
- проголосувала за Земана.
Угорщина
- вимагає залишити в спокої закарпатських угорців і не заважати їм навчатися рідною мовою.
Польща
- виступає проти ідеології, що робить героїв з осіб, які здійснювали масові вбивства мирних поляків...
А тут ще один ворог намічається...

Хорватія зібралася повернути Україні чотири несправних винищувачі МіГ-21 і вимагає від українського Міноборони замінити їх на справні літаки, передає видання Jutarnji List із посиланням на джерела в хорватському оборонному відомстві.
При цьому, зазначає видання, Хорватія збирається вимагати від України надати державну гарантію для цих чотирьох літаків. Згідно з угодою, українська сторона мала передати Хорватії п'ять модернізованих МіГ-21, які повинні були прослужити до 2023 року. Однак вони вийшли з ладу вже в 2016 році: у літаків початок текти масло, відмовили бортові навігаційні системи.
Україна і Хорватія підписали контракт на купівлю і модернізацію літаків у липні 2013 року, згідно з яким «Укрспецекспорт» отримав близько $15 млн на модернізацію МіГ-21 і поставку додаткових п'яти літаків. 12 фронтових винищувачів були передані Хорватії в 2015 році, проте п'ять з них незабаром були виведені з експлуатації через технічні причини.
У березні 2016 року військова поліція Хорватії розпочала перевірку в зв'язку з модернізацією МіГ-21 в Україні. Міноборони Хорватії підозрювалося у хабарництві в зв'язку з проведеною модернізацією. Слідство встановило, що поставлені літаки непридатні до експлуатації, а також не відповідають технічній документації.
У грудні 2016-го двом громадянам Хорватії, один з яких є співробітником Міністерства оборони, були пред'явлені звинувачення в одержанні хабара від «Укрспецекспорту» під час укладання угоди.
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А чому , ці кловани , ніколи не протестують проти Гєпи ?
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Национальный Корпус робить картинку для польских и ордынских ЗМИ.Особенно бурно отреагирует на это сенатор Маккейн!В голове у этих патриотов ордынские опилки..
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Я так понимаю, что поляки перебарщивают, они по сути ни когда не были друзьями украинцев и не будут в будущем,к тому же граничащие страны с запада на восток всегда так ли иначе являются по сути врагами ,проанализируйте(поляки-немцы немцы -французы, англичане-французы и т д ) и сами всё увидите, в основном так и есть (кто усрался сосед с боку ), ну а те кто туда поехал на заработки работягами без квалификации именно в Польшу, просто обязаны молчать и прогибаться под так называемого "пана", потому как сдались и согласились быть униженными пусть даже за штуку баксов , тем более что в Украине тоже столько и больше можно зарабатывать если башка не дырявая и руки не из задницы, я высокомерных поляков имел в виду и за х .. их ни когда не считал и считать не буду, я здесь работаю и я горжусь тем ,что на пана польского нецивильного плевал, а на моцкву тем более,в конце концов страна наша и какое бы в ней не было гнилое правительство нам необходимо её всё равно строить, бороться и улучшать , пример берём с Китая , а не бежать из неё как тараканам от дихлофоса подобно циганам ,арабам и им подобным , которые ни чего не добились в науке и везде приспосабливаются не имея при этом уважения в той же Европе
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так трогательно)) все эти таблички из разряда "мы думали, что вы наши друзья"))
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ПРОВЕРКА ДЛЯ ДУДЫ НА ВШИВОСТЬ-ПЛЕШИВОСТЬ ПУТИНСКУЮ !)
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Подпишет Дуда э Акція протесту біля польського консульства відбулася у Харкові - Цензор.НЕТ 2343 тот закон или не подпишет, подпишет-не подпишет, подпишет-не подпишет...
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Цензор.НЕТФотоОбществоАкция протеста возле польского консульства состоялась в Харькове. ФОТО
 
 
 
 
 
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