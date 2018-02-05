 Акция протеста возле польского консульства состоялась в Харькове. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет местное издание Медиапорт.
В акции у здания на улице Алчевских участвовали около 50 человек — члены ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" и нескольких общественных организаций. Участники акции принесли с собой плакаты: "З такими "друзями" й ворогів не потрібно", "Польща завдала удар в спину на догоду Кремлю", "Не повторюйте путінську пропаганду". Они требуют от президента Польши Анджея Дуды ветировать закон.
"Положения изменений в "Закон об Институте национальной памяти" и некоторые другие законы повторяют кремлевские пропагандистские клише по вымышленным преступлениям украинских националистов", — считает пресс-секретарь харьковского объединения "Свобода" Кирилл Лукаш.
Представители консульства к протестующим не вышли. Участники акции изложили своё мнение письменно и передали заявление в диппредставительство.
Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Кстати а что такое "бандеровская идеология". Незалежна Украина??
ОУН установили Тризуб вместо Ленина.
МОДЕРАТОРЫ ЦЕНЗОРА ПРЕЖДЕ ЧЕМ УДАЛЯТЬ ССЫЛКУ ПОСМОТРИТЕ О ЧЕМ ОНА, ЗАЧЕМ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ УДАЛЯЕТЕ???!!!!
Чехія
- проголосувала за Земана.
Угорщина
- вимагає залишити в спокої закарпатських угорців і не заважати їм навчатися рідною мовою.
Польща
- виступає проти ідеології, що робить героїв з осіб, які здійснювали масові вбивства мирних поляків...
А тут ще один ворог намічається...
Хорватія зібралася повернути Україні чотири несправних винищувачі МіГ-21 і вимагає від українського Міноборони замінити їх на справні літаки, передає видання Jutarnji List із посиланням на джерела в хорватському оборонному відомстві.
При цьому, зазначає видання, Хорватія збирається вимагати від України надати державну гарантію для цих чотирьох літаків. Згідно з угодою, українська сторона мала передати Хорватії п'ять модернізованих МіГ-21, які повинні були прослужити до 2023 року. Однак вони вийшли з ладу вже в 2016 році: у літаків початок текти масло, відмовили бортові навігаційні системи.
Україна і Хорватія підписали контракт на купівлю і модернізацію літаків у липні 2013 року, згідно з яким «Укрспецекспорт» отримав близько $15 млн на модернізацію МіГ-21 і поставку додаткових п'яти літаків. 12 фронтових винищувачів були передані Хорватії в 2015 році, проте п'ять з них незабаром були виведені з експлуатації через технічні причини.
У березні 2016 року військова поліція Хорватії розпочала перевірку в зв'язку з модернізацією МіГ-21 в Україні. Міноборони Хорватії підозрювалося у хабарництві в зв'язку з проведеною модернізацією. Слідство встановило, що поставлені літаки непридатні до експлуатації, а також не відповідають технічній документації.
У грудні 2016-го двом громадянам Хорватії, один з яких є співробітником Міністерства оборони, були пред'явлені звинувачення в одержанні хабара від «Укрспецекспорту» під час укладання угоди.
сарказм