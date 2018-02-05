 И.о. директора Украинского института книги назначен госслужащий 3-го ранга Ясинский, - Минкультуры. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

"По мнению министра культуры, большой управленческий опыт, деловые и человеческие качества Сергея Ясинского позволят обеспечить полноценную деятельность Украинского института книги, реализацию его задач и функций, определенных законодательством, осуществление Институтом проектов для развития отечественного книгоиздания, популяризации чтения, популяризации украинской культуры", - говорится в сообщении.

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Ясинский имеет 3 ранг государственного служащего, награжден орденом "За заслуги" III степени. Имеет три высших образования - гуманитарное, техническое и юридическое. В 2006-2012 годах занимал должность заместителя председателя Полтавской ОГА. Также работал советником министра энергетики и угольной промышленности (2012-2013 гг.), министра экологии и природных ресурсов Украины (2016).

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