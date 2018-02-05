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 Суд в Мариуполе продлил арест предполагаемому наводчику обстрелов микрорайона Восточный. ФОТО

Сегодня Приморский районный суд Мариуполя продолжил слушание по сути дела Валерия Кирсанова: заслушали его переговоры с боевиками.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в Мариуполе.

Валерия Кирсанова обвиняют в том, что 24 января 2015 года он корректировал огонь боевиков из установок "Грады" по микрорайону Восточный.

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На суде зачитали расшифровку телефонных разговоров подозреваемого с вероятными пособниками с неподконтрольной территории Донецка и Новоазовска (поселок близ Мариуполя, - ред.). Исходя из расшифровки, Кирсанов обладал информацией о передвижении военной техники боевиков, о планах обстрела украинских позиций и о планах устроить мариупольский "котел". В расшифровке также было озвучено, что Кирсанов мог влиять на некоторых боевиков из Донецка, координируя их действия.

После суда руководитель общественной организации "Дія" Сергей Киреев заявил: "У вас еще сомнения? Только что нам зачитали расшифровку СБУ, где он по телефону из Мариуполя курирует деятельность целых групп сепаратистов в Донецке. Любой военный, услышав такое вам скажет, что это не рядовой сепаратист, перед нами куратор".

После полутора часа заседания адвокат обвиняемого Е. Гайтан сообщила, что она спешит на другое заседание и просит объявить перерыв. Присутствующие в зале суда люди стали кричать, что юрист несерьезно относится к своим обязанностям, и что процесс снова затягивают по надуманным причинам.

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На этом же заседании сторона обвинения попросила продлить обвиняемому срок содержания под стражей: "Поскольку у Кирсанова 12 февраля истекает   срок содержания под стражей, сторона обвинения просит продлить его еще на 2 месяца. Просим учесть, что, если срок закончится, и обвиняемого выпустят из-под стражи, он, получив свой паспорт и имея связи в так называемой "ДНР", сможет сбежать туда от украинского правосудия". В свою очередь, сторона защиты настаивала, что можно ограничиться домашним арестом, ведь Валерий Кирсанов родом из Мариуполя, у него здесь семья и бежать он не станет.

Однако суд принял сторону обвинения и продлил срок содержания под стражей еще на два месяца - до 5 апреля. Присутствующие в зале суда аплодировали. Следующее слушание назначено на 6 марта.

Отметим, это уже 5 заседание по данному делу. Валерия Кирсанова обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации" и ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

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Суд в Мариуполе продлил арест предполагаемому наводчику обстрелов микрорайона Восточный 02
Суд в Мариуполе продлил арест предполагаемому наводчику обстрелов микрорайона Восточный 03

Напомним, обстрел микрорайона Восточный произошел 24 января 2015 года. Тогда погиб 31 житель, еще 100 были ранены. Валерия Кирсанова задержала СБУ в тот же день, заявив, что он - корректировщик артиллерии так называемой "ДНР". В 2016 году Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил его к девяти годам лишения свободы. Обвинения были выдвинуты сразу по двум статьям уголовного кодекса: ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации" и ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Однако защита подала апелляцию и суд отменил решение, назначив повторное слушание. Обвиняемый - житель Мариуполя, на момент задержания работал в ГАИ.

Источник: https://censor.net.ua/p3048724
 
 
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Ольга Абдурашитова из Мариуполя "вконтакте" просила: "путин, введи войска". Дождалась путинских "Градов" и сдохла под обстрелом.
Суд в Мариуполе продлил арест предполагаемому наводчику обстрелов микрорайона Восточный - Цензор.НЕТ 7371
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Ну, будем ждать 6 марта, когда подонку и террористу Кирсанову совково-сепарский суд Орджоникидзевского или какого-нибудь Ждановского района "влепит" суровый приговор 3 года условно...
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Назначить на почетную должность: тренировка снайперов ВСУ.
Дело в том, что большинству людей, не легко стрелять в других людей.
Преодолеть этот психологический барьер, помогут такие подонки (в качестве мишени).
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капец!, его уже 5 раз расстрелять надо!!!
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а разве он ещё не завонялся? этот мент поганый
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среди мариупольских мусоров очень много сепаров было.Но справедливости ради нужно сказать ,что были и те кто был по уши коррумпирован а страну не предал.Они гасили сепаров некоторые пострадали серьезно,некоторые погибли...предать Родину это последнее дело.Я никогда не подам руки тем гандонам которые забыв про долг,честь и совесть предали страну в тот момент.Хотя они и сейчас живут и работают в Украине и пенсии получают,гниды продажные.Тем кто отстоял страну в тот момент -шана.
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Столько смертей на его руках, но как "качественно" судит сепарский суд.
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Зашибись, завалил 31 тело, получи 9 лет тюрьмы, и гуляй спокойно. А где же статья за измену родины, или мусорам можно служить кацапской мрази.
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Потому что статьи обвинения так подогнаны. Чтобы доказать, что этот человек создатель террористической группировки одних телефонных разговоров недостаточно. Даже если так и есть, но если с юридической стороны, все равно недостаточно, потому что так любой может на улице сказать, убил бы такого-то, такого-то вскоре убьют, и этого человека посадят на основании только его слов. Тут речь идет о корректировке огня, о его причастности к гибели людей, но обвинение - создание террористической группировки. Естественно, сторона защиты за все эти моменты цепляется. Тут даже не обязательно кого-то подкупать.
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Дополню вышесказанное. Имея такой прецедент - осуждение на основании телефонных разговоров и не имея других улик, завтра любая преступная группа, а если со связями в верхах, то вообще легко, сможет подыскать себе любого козла отпущения. Просто найдут кого-то, скажут, вот розыгрыш, нужно позвонить по этому номеру и сказать такой-то текст, это кастинг, розыгрыш, найдется, что сказать. Этот человек позвонит, поговорит, а потом наручники и запись в суде - говорил? Говорил. Твой голос? Да. И экспертиза подтвердит. Не сопоставляю пример с данной реальной ситуацией, но таковы реалии. Если в суде выдвинуто обвинение, улики должны соответствовать.
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У таких мразей ещё и защитники есть. Наверное тоже такие же мрази.
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