 Суд в Мариуполе продлил арест предполагаемому наводчику обстрелов микрорайона Восточный. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в Мариуполе.

Валерия Кирсанова обвиняют в том, что 24 января 2015 года он корректировал огонь боевиков из установок "Грады" по микрорайону Восточный.

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На суде зачитали расшифровку телефонных разговоров подозреваемого с вероятными пособниками с неподконтрольной территории Донецка и Новоазовска (поселок близ Мариуполя, - ред.). Исходя из расшифровки, Кирсанов обладал информацией о передвижении военной техники боевиков, о планах обстрела украинских позиций и о планах устроить мариупольский "котел". В расшифровке также было озвучено, что Кирсанов мог влиять на некоторых боевиков из Донецка, координируя их действия.

После суда руководитель общественной организации "Дія" Сергей Киреев заявил: "У вас еще сомнения? Только что нам зачитали расшифровку СБУ, где он по телефону из Мариуполя курирует деятельность целых групп сепаратистов в Донецке. Любой военный, услышав такое вам скажет, что это не рядовой сепаратист, перед нами куратор".

После полутора часа заседания адвокат обвиняемого Е. Гайтан сообщила, что она спешит на другое заседание и просит объявить перерыв. Присутствующие в зале суда люди стали кричать, что юрист несерьезно относится к своим обязанностям, и что процесс снова затягивают по надуманным причинам.

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На этом же заседании сторона обвинения попросила продлить обвиняемому срок содержания под стражей: "Поскольку у Кирсанова 12 февраля истекает срок содержания под стражей, сторона обвинения просит продлить его еще на 2 месяца. Просим учесть, что, если срок закончится, и обвиняемого выпустят из-под стражи, он, получив свой паспорт и имея связи в так называемой "ДНР", сможет сбежать туда от украинского правосудия". В свою очередь, сторона защиты настаивала, что можно ограничиться домашним арестом, ведь Валерий Кирсанов родом из Мариуполя, у него здесь семья и бежать он не станет.

Однако суд принял сторону обвинения и продлил срок содержания под стражей еще на два месяца - до 5 апреля. Присутствующие в зале суда аплодировали. Следующее слушание назначено на 6 марта.

Отметим, это уже 5 заседание по данному делу. Валерия Кирсанова обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации" и ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".







Напомним, обстрел микрорайона Восточный произошел 24 января 2015 года. Тогда погиб 31 житель, еще 100 были ранены. Валерия Кирсанова задержала СБУ в тот же день, заявив, что он - корректировщик артиллерии так называемой "ДНР". В 2016 году Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил его к девяти годам лишения свободы. Обвинения были выдвинуты сразу по двум статьям уголовного кодекса: ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации" и ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Однако защита подала апелляцию и суд отменил решение, назначив повторное слушание. Обвиняемый - житель Мариуполя, на момент задержания работал в ГАИ.