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Все про:Бандера (618) история (1337) Луцк (319) идеология (26)

 В Луцке возле генконсульства Польши прошла акция против  закона об "идеологии бандеризма". ФОТО

Участники ВО "Свобода", "Народного контроля" и "Правого сектора" пикетировали генконсульство Польши в Луцке.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает местное издание "Волынские новости".

Акция началась 5 февраля в 13.30 на улице Дубенской. У стен консульства собрались около 100-150 человек с партийной символикой.

В Луцке возле генконсульства Польши прошла акция против  закона об идеологии бандеризма 01

Участники демонстрации выступили против принятия польским Сеймом закона о Институт нац памяти, в рамках которого запрещается "бандеровская идеология".

По словам организаторов акции, закон "унижает украинское национальное достоинство, ставит под сомнение право украинцев на собственное государство и борьбу за независимость".

В конце акции участники объявили резолюцию собрания, в которой требуется, чтобы президент Дуда ветировал изменения в "антибандеровский" закон.

Поэтому, резолюцию передали консулу Кшиштофу Савицки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тернополь в ответ на польский закон об Институте нацпамяти решил поднимать красно-черный флаг вместе с государственным, - мэр Надал

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/p3048694
 
 
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участники объявили резолюцию собрания, в которой требуется, чтобы президент Дуда ветировал изменения в "антибандеровский" законИсточник: https://censor.net.ua/p3048694 - феєричні ідіоти !!! В Луцке возле генконсульства Польши прошла акция против  закона об "идеологии бандеризма" - Цензор.НЕТ 4967 Тепер , якщо Дуда і ветує цей закон то поляки одразу скажуть , що він зробив це під впливом українських націоналістів ...
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Який там вплив..
Аж смішно.. Декілька десятків волиньськіх націоналістів змусили президента Польщі ветувати закон...
Це звернення до здорового глузду.
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А шо це ти так націоналістів недолюблюєш? В Луцке возле генконсульства Польши прошла акция против  закона об "идеологии бандеризма" - Цензор.НЕТ 2304
В усьому вони в тебе винні...
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кацапка , потроху , намагається українською писати ? ..))
тільки з пунктуацією , якось , не дуже ... та й орфографія кульгає У Луцьку біля генконсульства Польщі відбулась акція проти закону про "ідеологію бандеризму" - Цензор.НЕТ 1698
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ти не вихиляйся, а відповідай на поставлені питання
бо саме тебе щойно впіймали на українофобії. У Луцьку біля генконсульства Польщі відбулась акція проти закону про "ідеологію бандеризму" - Цензор.НЕТ 8369
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там кацапы всё позанимали..
еще варианты?
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ты по своему опыту такие советы даешь?)
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ВО Свобода понимаю, Правый Сектор понимаю, был бы Национальный Корпус тоже понял бы! НО сепарская партейка или депутатская группа Народный Контроль я тоже понимаю, что идет маскировка, эти люди не поддерживают АТО, не поддерживают ликвидацию России как государства берут бабло у всех сепарских олигархов внутри Украины, а также у маскалей! На предыдущих выборах в Раду бигбордов Народного Контроля было больше чем у Жопаблока, блока Юлии Григян, и даже БПП!!!! Откуда такое сумашедшее бабло у людей которые в большей своей массе не бизнесмены? Кто реально ими руководит?
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Что то мало их.Остальные на работе,бурштын копают.
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Нормально.
Погода в нас сьогодні не для протестів.
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А чому мирне населення їх підтримувало роками, годувало, переховувало?
Досить тут виписувати кацапські побрехеньки про оуновців.
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Поляки окупували частину нашої території, до українців ставились як до скотини, вони взагалі не мають жодних прав на скарги.
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до українців ставились як до скотини

п.3 - розпалювання міжнаціональної ворожнечі - бан
і саме тебе щойно впіймали на українофобії.
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У Луцьку біля генконсульства Польщі відбулась акція проти закону про "ідеологію бандеризму" - Цензор.НЕТ 7592 Біжи поскаржся.

Чи наважить адмін заперечувати історичні факти.
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Оно конечно с 6-ти утра утомительно тут строчить.
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придурок тупой, а при чем тут Бабий Яр?

Характерно, щоб применшити власну вину у масових вбивствах, вчинених айнзатцгрупами, керівники айнзатцгруп та зондеркоманд під час судового процесу («The Einsatzgruppen Case») описували та наголошували на участі у вбивствах інших допоміжних військових підрозділів, що безпосередньо не входили у структури айнзатцгруп і за акції яких вони не могли нести відповідальності, однак при цьому вони жодного разу не згадали про участь підрозділів української міліції (поліції) у розстрілах в Бабиному Яру[17].

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_war-criminals_Vol-IV.pdf
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Какой бы ни был патриот Бандера, но ложка дегтя в нем имеется. Он как поляков от него пучит. Чего доброго, лопнут.
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Москалей от одного только упоминания Бандеры пучит не меньше. Видимо Бандера и на московию осуществлял глубокие рейды вырезая там целые города. У Луцьку біля генконсульства Польщі відбулась акція проти закону про "ідеологію бандеризму" - Цензор.НЕТ 3496
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Ось так треба прожити життя справжньому патріоту України - щоб вороги України обсирались від одного імені твого через десятиліття по твоїй смерті!
Слава Хмельницькому, слава Бандері, слава всім героям, завдячуючи подвигу яких існує Україна!
А підлота антиукраїнська - здохни у муках.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Луцке возле генконсульства Польши прошла акция против  закона об "идеологии бандеризма". ФОТО
 
 
 
 
 
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