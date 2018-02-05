 В Луцке возле генконсульства Польши прошла акция против  закона об "идеологии бандеризма". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает местное издание "Волынские новости".
Акция началась 5 февраля в 13.30 на улице Дубенской. У стен консульства собрались около 100-150 человек с партийной символикой.
Участники демонстрации выступили против принятия польским Сеймом закона о Институт нац памяти, в рамках которого запрещается "бандеровская идеология".
По словам организаторов акции, закон "унижает украинское национальное достоинство, ставит под сомнение право украинцев на собственное государство и борьбу за независимость".
В конце акции участники объявили резолюцию собрания, в которой требуется, чтобы президент Дуда ветировал изменения в "антибандеровский" закон.
Поэтому, резолюцию передали консулу Кшиштофу Савицки.
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Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
Аж смішно.. Декілька десятків волиньськіх націоналістів змусили президента Польщі ветувати закон...
Це звернення до здорового глузду.
В усьому вони в тебе винні...
тільки з пунктуацією , якось , не дуже ... та й орфографія кульгає
бо саме тебе щойно впіймали на українофобії.
еще варианты?
Погода в нас сьогодні не для протестів.
Досить тут виписувати кацапські побрехеньки про оуновців.
п.3 - розпалювання міжнаціональної ворожнечі - бан
і саме тебе щойно впіймали на українофобії.
Чи наважить адмін заперечувати історичні факти.
Характерно, щоб применшити власну вину у масових вбивствах, вчинених айнзатцгрупами, керівники айнзатцгруп та зондеркоманд під час судового процесу («The Einsatzgruppen Case») описували та наголошували на участі у вбивствах інших допоміжних військових підрозділів, що безпосередньо не входили у структури айнзатцгруп і за акції яких вони не могли нести відповідальності, однак при цьому вони жодного разу не згадали про участь підрозділів української міліції (поліції) у розстрілах в Бабиному Яру[17].
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_war-criminals_Vol-IV.pdf
Слава Хмельницькому, слава Бандері, слава всім героям, завдячуючи подвигу яких існує Україна!
А підлота антиукраїнська - здохни у муках.