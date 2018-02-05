 В Луцке возле генконсульства Польши прошла акция против  закона об "идеологии бандеризма". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает местное издание "Волынские новости".

Акция началась 5 февраля в 13.30 на улице Дубенской. У стен консульства собрались около 100-150 человек с партийной символикой.

Участники демонстрации выступили против принятия польским Сеймом закона о Институт нац памяти, в рамках которого запрещается "бандеровская идеология".

По словам организаторов акции, закон "унижает украинское национальное достоинство, ставит под сомнение право украинцев на собственное государство и борьбу за независимость".

В конце акции участники объявили резолюцию собрания, в которой требуется, чтобы президент Дуда ветировал изменения в "антибандеровский" закон.

Поэтому, резолюцию передали консулу Кшиштофу Савицки.

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Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.