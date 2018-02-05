 Цех по производству пластмассовых изделий горел в Харькове, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре в Службу спасения поступило 5 февраля в 13:30.

К месту происшествия было направлено 7 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огнем была охвачено двухэтажное производственное здание по производству пластмассовых изделий на площади около 300 кв.м. Внутри здания горело сырье, растворители, оборудование. Все это в процессе горения выделяло большое количество тепловой энергии и токсического плотного дыма.

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На тушение огня было подано 5 пожарных стволов, работали 4 звена газодымозащитной службы, 9 единиц специальной техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

В 14:20 пожар был локализован. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не распространился на соседние складские помещения с сырьем и готовой продукцией.

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В 16:39 пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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