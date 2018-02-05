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Все про:пожар (2993) Харьков (3733) ГСЧС (1274)

 Цех по производству пластмассовых изделий горел в Харькове, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Харькове по адресу проспект Московский, 303а горел цех по производству пластмассовых изделий , пожар сопровождался сильным задымлением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре в Службу спасения поступило 5 февраля в 13:30.

К месту происшествия было направлено 7 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огнем была охвачено двухэтажное производственное здание по производству пластмассовых изделий на площади около 300 кв.м. Внутри здания горело сырье, растворители, оборудование. Все это в процессе горения выделяло большое количество тепловой энергии и токсического плотного дыма.

Цех по производству пластмассовых изделий горел в Харькове, - ГСЧС 01

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Цех по производству пластмассовых изделий горел в Харькове, - ГСЧС 02

На тушение огня было подано 5 пожарных стволов, работали 4 звена газодымозащитной службы, 9 единиц специальной техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

В 14:20 пожар был локализован. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не распространился на соседние складские помещения с сырьем и готовой продукцией.

Цех по производству пластмассовых изделий горел в Харькове, - ГСЧС 03

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В 16:39 пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных нет.

Цех по производству пластмассовых изделий горел в Харькове, - ГСЧС 04

Причина возникновения пожара устанавливается.

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Источник: https://censor.net.ua/p3048692
 
 
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Так сразу пишите и про то кто хозяин и как у него с налогами и были люди оформлены ! У нас в ХАРЬКОВЕ 90% таких цехов под черным флагом !
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зачем тебе знать,кто под каким флагом,тебе от этого легче станет?...ты свое сделай и плати налоги, у человека беда произошла слава Богу что без жертв.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЦех по производству пластмассовых изделий горел в Харькове, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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