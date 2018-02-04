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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Фото вещей сбитого в Сирии российского пилота Филипова и профиль в "Одноклассниках" указывают на то, что он из Владивостока, - CIS. ФОТО

В Интернете появились фотография личных вещей погибшего в Сирии российского пилота, в том числе документ на имя Филипова Романа Николаевича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CIT.

Фото вещей сбитого в Сирии российского пилота Филипова и профиль в Одноклассниках указывают на то, что он из Владивостока, - CIS 01

Среди личных вещей погибшего пилота — дисконтные карты владивостокской сети алкомаркетов "Wine Studio", а также дальневосточной сети автомагазинов "Гиперавто".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из лучших пилотов РФ Филиппов никогда не был украинским гражданином, он решил стать террористом и погиб в Сирии, - Бутусов. ФОТО+ВИДЕО

Ранее CIT обнаружили профиль Романа Филипова в Одноклассниках, где указан город Владивосток, а под одной из фотографий вчера и сегодня появились скорбные комментарии. В профиле Филипова нет фотографий в военной форме или рядом с самолетами, однако в одном из комментариев Филипову желают "Вечного полета!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский штурмовик Су-25 сбит в Сирии. ВИДЕО

Фото вещей сбитого в Сирии российского пилота Филипова и профиль в Одноклассниках указывают на то, что он из Владивостока, - CIS 02

При этом неизвестно, родился ли Роман Филипов во Владивостоке, однако совершенно точно известно, что по крайней мере в 2013 году он служил в 18-м штурмовом авиаполку, который базируется на аэродроме Черниговка в Приморском крае.

Фото вещей сбитого в Сирии российского пилота Филипова и профиль в Одноклассниках указывают на то, что он из Владивостока, - CIS 03

Эта информация позволяет с уверенностью утверждать, что заявления некоторых российских СМИ о службе Филипова в ВВС Украины не соответствует действительности.

Также читайте: Сбитый в Сирии российский летчик Филиппов до 2014 года не служил в Крыму, - летчик Волошин (обновлено)

Напоминаем, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25, пилот которого катапультировался и был убит в бою.

Источник: https://censor.net.ua/p3048512
 
 
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Корочка действительна до 14.02.2018. А бородачи не знали и раньше его зашкварили.
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побільше б таких файних новин ! одна шана кацапу- смерть
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А як на мене, то забагато вже говорять про цього покидька...
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а як на мене, то чим більше тим краще - чим більше їх здохне, тим швидше впаде режим кремлівського недомірка
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Не имеет значения от куда он.С ордой можно и нужно бороться.
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Там ещё в коментах " в кОрманы собирал".
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Это ущемление русского языка ёпт Фото речей збитого в Сирії російського пілота Філіпова і профіль в "Однокласниках" вказують на те, що він із Владивостока, - CIS - Цензор.НЕТ 2749Пора вводить войска Фото речей збитого в Сирії російського пілота Філіпова і профіль в "Однокласниках" вказують на те, що він із Владивостока, - CIS - Цензор.НЕТ 895
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Среди личных вещей погибшего пилота - дисконтные карты владивостокской сети алкомаркетов "Wine Studio".
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присел и спрятал в "естественных складках"?
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кацапы опять поспешили соврать- ничего удивительного, у них это в крови

ИМХО, я почему-то уверен что новая газета знала что он кацап, ну или как минимум, могла бы и имела возможности, более тщательно проверить инфу- но им явно захотелось быстренько поспешить с выводом
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Да как-то похрен откуда он. Главное не откуда, а в каком состоянии сейчас.
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здохло кацапське падло , ну і муй з ним!!!
Багато честі для якоїсь тварюки, щоб три дні на Цензі їй присвячувати!!!

Шо там сьогодні лєнка бандарєнка гордону заінтерв"ювала?
Ото хєрння позорна!
Нє, якусь кацапську тухлятину третій день, тьху!
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Друзья, давайте обсуждать Украину. Ну какая разница - что там в Сирии ? Эта война никогда не закончится, т.к. она не за территории и не за "победу", а за цену на углеводороды.
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Ага. Давай, водолей, обсудим, как сбитый лётчег не прилетит бомбить Украинские города и это хорошо.
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Одним больше или меньше - для масштабной войны на территории Украины это некритично. Да и вряд ли будет обычная война; скорее, будут бомбардировки с помощью ТЯО, как в Донецке в 2015-м.
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Ну это Вам в Австралии некритично. А у нас это спасет жизни реальным людям. Каждый дохлый кацап - это живые украинцы.
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Дружище, поймите, у войны на Донбассе есть только два режима:
- Прокси-война, через прокладку в виде "ЛДНР". В этом режиме использовать авиацию невозможно.
- Полномасштабная война. В таком случае на Украину обрушатся тысячи ракет, с любыми боеголовками, которые только будут на складе.
Ни в том, ни в другом случае наличие одного самолёта ничего не решает.
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Хорошо, это спасет жизни нескольким сирийским женщинам, старикам и детям. С этим, надеюсь, Вы согласны ?
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Частично. Дело в том что там идёт прокси-война между Россией и Турцией. Туземцы являются в ней разменно-расходным материалом. Скорее всего, на этой территории не останется вообще никого; вопрос лишь: раньше или позже.
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Да у этих п..ров во всем Украина виновата.Чему тут удивляться.
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На рахунок "вечного пальота" не знаю, а ось на рахунок вічного пекла - більш ніж впевнений. Фото вещей сбитого в Сирии российского пилота Филипова и профиль в Одноклассниках указывают на то, что он из Владивостока, - CIS - Цензор.НЕТ 1398
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я не понял,так шо,ромка в алкомаркет уже не пойдет?
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А прикинь жене обидно,если таковая имеется. Мож у него там бонусов накопилось на карточке того алкомаркета на ящик бухла, а карточка у бородачей.
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головне, що цього кацапа вже нема в нашому світі! Фото вещей сбитого в Сирии российского пилота Филипова и профиль в Одноклассниках указывают на то, что он из Владивостока, - CIS - Цензор.НЕТ 8665
а звідки воно - то таке! Фото вещей сбитого в Сирии российского пилота Филипова и профиль в Одноклассниках указывают на то, что он из Владивостока, - CIS - Цензор.НЕТ 1508
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У вас с героями проблемы,как и всегда впрочем.Вы хоть посмотрите видио,где он там подорвал себя гранатой?Учите анатомию.
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kostjaua5) Зато у вас россиянц полно хероев, одного вчера зашкварили! Правельно пишешь где он там подорвал гранатой, Я вот тоже так думаю по снимкам видно что у твоего летчика полуспущенные штаны, твой херой погиб от изнасилования!
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Это кто такую красивую легенду рассказал? совьёв или киселёв? Судя по дыркам на фото его ещё расстреляли в воздухе из автоматов.
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Фото вещей сбитого в Сирии российского пилота Филипова и профиль в Одноклассниках указывают на то, что он из Владивостока, - CIS - Цензор.НЕТ 4139Daniel Rodriguez5 хв · Момент попытки захвата путинского пилота-детоубийцы повстанцами Свободной сирийской армии.
По словам бойцов, пилот прятался за камнем, а когда они подошли - он крикнул "это вам за пацанов" (не сказал каких - видимо за питерских и шубохранилище Игорь Иваныча Сечина) и подорвал себя гранатой.Вот такая история ребята - над Сирией сбили российский штурмовик, хотя россия вроде три раза вывели войска оттуда, при этом руСМИ скулят про террористов, хотя путин неистово убеждал всех, что россия их торжественно победила.
(вопрос о том, что им кроме АПС стали давать и гранаты - очень интересен)Фото вещей сбитого в Сирии российского пилота Филипова и профиль в Одноклассниках указывают на то, что он из Владивостока, - CIS - Цензор.НЕТ 2176Грати
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Интересно. Особенно арабам понятна и запомнилась фраза "Это вам за пацанов!". Они её в таком виде и передали. Та и понятно - один на рот...
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...просто список "пацанов" еще не утвержден для ольгинцев....скоро напишут... Фото речей збитого в Сирії російського пілота Філіпова і профіль в "Однокласниках" вказують на те, що він із Владивостока, - CIS - Цензор.НЕТ 7652
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Я за что купил - за то и продаю. А мож там среди повстанце его одногрупники по лётному училищу были. Мало ли сирийцев училось в сысысре и в россосии.
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Что то ты "покупаешь" и "продаешь" как в старом еврейском анекдоте "У Абрама дочь проститутка. Что? Нет дочери? Ну мое дело сказать, а толпа пусть решает"... Фото речей збитого в Сирії російського пілота Філіпова і профіль в "Однокласниках" вказують на те, що він із Владивостока, - CIS - Цензор.НЕТ 2624
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Судя по фото его трупа, кацапездол не подрывал себя гранатой ! При подрыве гранаты повреждения иные !
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(вопрос о том, что им кроме АПС стали давать и гранаты - очень интересен)
Как бы и нам гранаты не особо выдают) Только у каждого они есть. В Киеве чуть не каждую неделю взрываются... Для таких случаев и достают, чтоб себя подорвать... В стране где война- копеечный вопрос.
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А что, российским пилотам гранаты дают на такой случай? Какой герой, его бы сожгли заживо, он выбрал легкую смерть.
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То просто понял, что лучше гранатой, чем кишки за разбомбленные города и деревни и погибший мирняк ему на его же шею намотают. Никакого геройства - выбрал, что быстрее и безболезненнее.
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Ну Слава Богу теперь эта мразь уже не убьёт ни одного сирийского ребёнка,старика или женщину !!!
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А социальных сетях есть умные люди, пожелали россиянцу, вечного полета.
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По видео абсолютно не видно "героического подвига завсегдателя алкомаркетов "Wine Studio" - скорее басмачи гранату кинули или пристрелили,когда он ее бросить хотел.....Откуда у него граната в самолете взялась?... Фото речей збитого в Сирії російського пілота Філіпова і профіль в "Однокласниках" вказують на те, що він із Владивостока, - CIS - Цензор.НЕТ 4658
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В кармане и с собой таскал, понимал чем плен закончится, а так быстро и безболезненно.
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Сіійці молодці,,нехай і надалі нищать кацапів як умого більше !!!
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===дисконтные карты владивостокской сети алкомаркетов "Wine Studio"===
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и сбили вашего хероя кацапского кацапской скрепной "Иглой"...)))
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Это какой-то сюр, мозг у кацапни высох. Урода, поехавшего убивать за деньги эти недоорганизмы называют героем...Только эвтаназия, никаких сантиментов.
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ооо!! у него старенький смартфончик Nokia на симбиане....был...... интересно а симбиан взломаный или нет ??????
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Шо это за поток подсознания? Прекращай бухать, нарасеянин...
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"над Сирией сбили российский штурмовик"

Бомбардировщик, а не штурмовик.
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всё таки есть что-то, что претворяет в жизнь желания потерпевших.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажФото вещей сбитого в Сирии российского пилота Филипова и профиль в "Одноклассниках" указывают на то, что он из Владивостока, - CIS. ФОТО
 
 
 
 
 
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