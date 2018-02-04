 Фото вещей сбитого в Сирии российского пилота Филипова и профиль в "Одноклассниках" указывают на то, что он из Владивостока, - CIS. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CIT.

Среди личных вещей погибшего пилота — дисконтные карты владивостокской сети алкомаркетов "Wine Studio", а также дальневосточной сети автомагазинов "Гиперавто".

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Ранее CIT обнаружили профиль Романа Филипова в Одноклассниках, где указан город Владивосток, а под одной из фотографий вчера и сегодня появились скорбные комментарии. В профиле Филипова нет фотографий в военной форме или рядом с самолетами, однако в одном из комментариев Филипову желают "Вечного полета!".

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При этом неизвестно, родился ли Роман Филипов во Владивостоке, однако совершенно точно известно, что по крайней мере в 2013 году он служил в 18-м штурмовом авиаполку, который базируется на аэродроме Черниговка в Приморском крае.

Эта информация позволяет с уверенностью утверждать, что заявления некоторых российских СМИ о службе Филипова в ВВС Украины не соответствует действительности.

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Напоминаем, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25, пилот которого катапультировался и был убит в бою.