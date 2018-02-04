 Фото вещей сбитого в Сирии российского пилота Филипова и профиль в "Одноклассниках" указывают на то, что он из Владивостока, - CIS. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CIT.
Среди личных вещей погибшего пилота — дисконтные карты владивостокской сети алкомаркетов "Wine Studio", а также дальневосточной сети автомагазинов "Гиперавто".
Ранее CIT обнаружили профиль Романа Филипова в Одноклассниках, где указан город Владивосток, а под одной из фотографий вчера и сегодня появились скорбные комментарии. В профиле Филипова нет фотографий в военной форме или рядом с самолетами, однако в одном из комментариев Филипову желают "Вечного полета!".
При этом неизвестно, родился ли Роман Филипов во Владивостоке, однако совершенно точно известно, что по крайней мере в 2013 году он служил в 18-м штурмовом авиаполку, который базируется на аэродроме Черниговка в Приморском крае.
Эта информация позволяет с уверенностью утверждать, что заявления некоторых российских СМИ о службе Филипова в ВВС Украины не соответствует действительности.
ИМХО, я почему-то уверен что новая газета знала что он кацап, ну или как минимум, могла бы и имела возможности, более тщательно проверить инфу- но им явно захотелось быстренько поспешить с выводом
Багато честі для якоїсь тварюки, щоб три дні на Цензі їй присвячувати!!!
Шо там сьогодні лєнка бандарєнка гордону заінтерв"ювала?
Ото хєрння позорна!
Нє, якусь кацапську тухлятину третій день, тьху!
- Прокси-война, через прокладку в виде "ЛДНР". В этом режиме использовать авиацию невозможно.
- Полномасштабная война. В таком случае на Украину обрушатся тысячи ракет, с любыми боеголовками, которые только будут на складе.
Ни в том, ни в другом случае наличие одного самолёта ничего не решает.
а звідки воно - то таке!
По словам бойцов, пилот прятался за камнем, а когда они подошли - он крикнул "это вам за пацанов" (не сказал каких - видимо за питерских и шубохранилище Игорь Иваныча Сечина) и подорвал себя гранатой.Вот такая история ребята - над Сирией сбили российский штурмовик, хотя россия вроде три раза вывели войска оттуда, при этом руСМИ скулят про террористов, хотя путин неистово убеждал всех, что россия их торжественно победила.
(вопрос о том, что им кроме АПС стали давать и гранаты - очень интересен)Грати
Как бы и нам гранаты не особо выдают) Только у каждого они есть. В Киеве чуть не каждую неделю взрываются... Для таких случаев и достают, чтоб себя подорвать... В стране где война- копеечный вопрос.
http://психіатрія.укр/rus/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=NPITzYr_aKM
Бомбардировщик, а не штурмовик.