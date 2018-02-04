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 Общество, Фоторепортаж
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 На Луганщине простились с воином 93-й ОМБр Александром Рыбальченко. ФОТО

Сегодня, 4 февраля, в селе Коржовое Сватовского района Луганской области состоялось прощание с Александром Рыбальченко, младшим сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 93-й ОМБр в Фейсбук.

Рыбальченко погиб 1 февраля в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Александр воевал за Украину с самого начала боевых действий на Востоке - находился на фронте с 2014 года. Сначала был добровольцем батальона "Луганск-1", в а 2015 году подписал контракт с 93-й ОМБр, воевал в Песках, Трехизбенке, в районе Бахмутской трассы.

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В декабря 2017 года Указом Президента Украины Рыбальченко был награжден медалью "Защитнику Отечества".

Александру было 23 года. У него осталась гражданская жена, которая находится на 5 месяце беременности.

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Источник: https://censor.net.ua/p3048500
 
 
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Как больно от таких новостей, молодые парни уходят на небеса, не успев еще пожить.
Царствие небесное, соболезнования его семье.
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Боль и слезы.......
Вечная и светлая память Александру........ Пусть покоится с миром.........
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Погиб в ДТП Леня Краснопольский.Светлая память доброму человеку.Последний его пост под фото

На Луганщині попрощалися з воїном 93-ї ОМБр Олександром Рибальченком - Цензор.НЕТ 6486
На Луганщині попрощалися з воїном 93-ї ОМБр Олександром Рибальченком - Цензор.НЕТ 8829
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Не буде прощення вбивцям, катам та зрадникам, що принесли горе та сльози на нашу землю. НІКОЛИ.
Вічна пам'ять славному Сину України
Земля пухом...
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Светлая память Герою. Как больно что они уходят из жизни....

И как я ненавижу Путлера и тех кто с ним заигрывает.
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"в селе Коржовое Сватовского района Луганской области состоялось прощание с Александром Рыбальченко, младшим сержантом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ."

Напоминание для тех, кто пишет "Да там одни сепары!".

Источник: https://censor.net.ua/p3048500
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это уже второй погибший со сватовского района , не считая пропавших безвести...Так что не одни сепары, хоть и много их...
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Кожного разу серце стискаєтьяс від розпачу та жалю.
Вічна пам'ять та шана Герою, який віддав своє квітуче молоде життя за Україну і нас, українців. Співчуття близьким і побратимам.
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слов нет ,есть только слезы.родители теряют сыновей.
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Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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Спочивай спокійно, Захисник України.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа Луганщине простились с воином 93-й ОМБр Александром Рыбальченко. ФОТО
 
 
 
 
 
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