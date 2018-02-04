 На Луганщине простились с воином 93-й ОМБр Александром Рыбальченко. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 93-й ОМБр в Фейсбук.

Рыбальченко погиб 1 февраля в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Александр воевал за Украину с самого начала боевых действий на Востоке - находился на фронте с 2014 года. Сначала был добровольцем батальона "Луганск-1", в а 2015 году подписал контракт с 93-й ОМБр, воевал в Песках, Трехизбенке, в районе Бахмутской трассы.

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В декабря 2017 года Указом Президента Украины Рыбальченко был награжден медалью "Защитнику Отечества".

Александру было 23 года. У него осталась гражданская жена, которая находится на 5 месяце беременности.

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