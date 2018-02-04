 На Луганщине простились с воином 93-й ОМБр Александром Рыбальченко. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 93-й ОМБр в Фейсбук.
Рыбальченко погиб 1 февраля в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Александр воевал за Украину с самого начала боевых действий на Востоке - находился на фронте с 2014 года. Сначала был добровольцем батальона "Луганск-1", в а 2015 году подписал контракт с 93-й ОМБр, воевал в Песках, Трехизбенке, в районе Бахмутской трассы.
В декабря 2017 года Указом Президента Украины Рыбальченко был награжден медалью "Защитнику Отечества".
Александру было 23 года. У него осталась гражданская жена, которая находится на 5 месяце беременности.
Царствие небесное, соболезнования его семье.
Вечная и светлая память Александру........ Пусть покоится с миром.........
Вічна пам'ять славному Сину України
Земля пухом...
И как я ненавижу Путлера и тех кто с ним заигрывает.
Напоминание для тех, кто пишет "Да там одни сепары!".
Источник: https://censor.net.ua/p3048500
Вічна пам'ять та шана Герою, який віддав своє квітуче молоде життя за Україну і нас, українців. Співчуття близьким і побратимам.