 Вандалы разрисовали стену памяти Кузьме Скрябину в Одессе. Благодаря горожанам ее оперативно восстановили. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская", по словам очевидцев, инцидент произошел в ночь после дня смерти украинского певца (2 февраля). Благодаря неравнодушным одесситам первоначальный вид стены оперативно удалось восстановить.
Напомним, 2 февраля 2015 года лидер группы "Скрябин", известный продюсер, телеведущий и шоумен Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ужасной автокатастрофе под Кривым Рогом. Его автомобиль столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте аварии.
Не будет в городе порядка.
Пока Труханов будет мэром,
В Пальмире будут лишь проблемы
УВАЖЕНИЕ ОДЕССЕ
ПОВАГА ОДЕСИТАМ
хлопцям і дівчатам великий RESPECT
Кузьма был настоящий патриот и честный парень.