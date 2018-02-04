EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Фоторепортаж
  2936  42
Все про:Одесса (4771) вандализм (342) Скрябин (17)

 Вандалы разрисовали стену памяти Кузьме Скрябину в Одессе. Благодаря горожанам ее оперативно восстановили. ФОТО

Стену памяти Кузьме Скрябину, что возле Воронцовской колоннады в Одессе, разрисовали вандалы. 

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская", по словам очевидцев, инцидент произошел в ночь после дня смерти украинского певца (2 февраля). Благодаря неравнодушным одесситам первоначальный вид стены оперативно удалось восстановить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Хтось в небо летить, а хтось залишається": на концерте в Киеве "Океан Ельзи" посвятил песню погибшему Кузьме Скрябину. ВИДЕО

Вандалы разрисовали стену памяти Кузьме Скрябину в Одессе. Благодаря горожанам ее оперативно восстановили 01
Вандалы разрисовали стену памяти Кузьме Скрябину в Одессе. Благодаря горожанам ее оперативно восстановили 02
Вандалы разрисовали стену памяти Кузьме Скрябину в Одессе. Благодаря горожанам ее оперативно восстановили 03
Вандалы разрисовали стену памяти Кузьме Скрябину в Одессе. Благодаря горожанам ее оперативно восстановили 04

Напомним, 2 февраля 2015 года лидер группы "Скрябин", известный продюсер, телеведущий и шоумен Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ужасной автокатастрофе под Кривым Рогом. Его автомобиль столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте аварии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черкасской области неизвестные залили крест Героям Небесной Сотни желтой краской. ФОТО



Источник: https://censor.net.ua/p3048492
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Разбить мемориал АТОшникам, разрисовать стену памяти похабщиной соответствующей уровню своего недоразвития - это всё то, на что способны тихушные крысы, которые ненавидят всё украинское, но ссыкливы настолько, что пойти в лугандонское обдолбение духу не хватило. Вот и гадят подобным образом.
 показать весь комментарий
 
 
Що тут скажеш...Хворі на голову полюбляють дивувати своїми вибриками...
 показать весь комментарий
 
 
Пока стоит в Одессе Курва - Катька
Не будет в городе порядка.
Пока Труханов будет мэром,
В Пальмире будут лишь проблемы
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Це той Скрябін, що Партію Регіонів підтримував?
 показать весь комментарий
 
 
Пэтя партию рыгывонов не пригрел под своим крылом?Кузьму Бог забрал потому,что не ужился бы он с мармеладным режимом...
 показать весь комментарий
 
 
Это тот, что певец, которого мы помним и слушаем и которому мы благодарны.
 показать весь комментарий
 
 
А різниця в чому?! Якщо знаєш, поділись...
 показать весь комментарий
 
 
не переймайтесь ,шановний і не звертайте уваги,таких потрібно відправлять у спам)
 показать весь комментарий
 
 
ахахаха проплаченые бабушки с русским акцентом переклыли дорогу активистам в село Козин
 показать весь комментарий
 
Очередное подтверждение тому что кацап это животное.
 показать весь комментарий
 
 
возможно кацапы, только не они причастны к этой аварии
 показать весь комментарий
 
Хде атброськин,сепарюга?Где этот херой?
 показать весь комментарий
 
 
Йульчик, привет) Тебе интернета только на цензор отсыпают?))
 показать весь комментарий
 
привет Хап. как ты сама? ты не за метила что меня тут полгода не было?
 показать весь комментарий
 
картина дня .шоколадное очко жим-жимВандалы разрисовали стену памяти Кузьме Скрябину в Одессе. Благодаря горожанам ее оперативно восстановили - Цензор.НЕТ 4008
 показать весь комментарий
 
Суки, просто суки..... Очень жаль , что они не пересеклись с этими пацанами... Они бы реально обосрались (извините за натурализм) Факельное шествие в Харькове 29.01.2018 Это реально молодежь Харькова, а не проплаченные бабушки....
 показать весь комментарий
 
 
да,в ваших словах есть железобетоннейшая логика
 показать весь комментарий
 
сцуко бля! такі міста давно вже потрібно обладнати камерами! Відшукати та покарати ублюдків!
 показать весь комментарий
 
Одесса всегда была грязной и гнойно-бандитской, а сейчас этот город ассоциируется в первую очередь с промосковским быдло во главе с мером Трухановым, кацапским лизожопом.
 показать весь комментарий
 
власть-да,согласен,но не граждане этого города,когда власть лила грязную воду на мельницу руцкаго мира,то только ОДЕССИТЫ стали на защиту УКРАИНЫ
 показать весь комментарий
 
Ищите этих уродов. Пока они будут на свободе, будут продолжать гадить.
 показать весь комментарий
 
RESPECT ODESSE
УВАЖЕНИЕ ОДЕССЕ
ПОВАГА ОДЕСИТАМ
 показать весь комментарий
 
 
саме головне ,щоб не було самопіара
хлопцям і дівчатам великий RESPECT
 показать весь комментарий
 
 
Суки редкостные.
Кузьма был настоящий патриот и честный парень.
 показать весь комментарий
 
 
насчет честный - ты сильно погорячился...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВандалы разрисовали стену памяти Кузьме Скрябину в Одессе. Благодаря горожанам ее оперативно восстановили. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх