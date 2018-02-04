 Вандалы разрисовали стену памяти Кузьме Скрябину в Одессе. Благодаря горожанам ее оперативно восстановили. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская", по словам очевидцев, инцидент произошел в ночь после дня смерти украинского певца (2 февраля). Благодаря неравнодушным одесситам первоначальный вид стены оперативно удалось восстановить.

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Напомним, 2 февраля 2015 года лидер группы "Скрябин", известный продюсер, телеведущий и шоумен Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ужасной автокатастрофе под Кривым Рогом. Его автомобиль столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте аварии.

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