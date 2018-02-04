 "Доступная растаможка для каждого!": В центре Киева проходит акция владельцев автомобилей на еврономерах. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетя на странице в Facebook общественной организации "АвтоЕвроСила", которая является организатором акции.

Ее участники требуют сделать доступным растаможивание автомобилей для всех украинцев и отменить стандарты Евро 5.

Кроме того, протестующие требуют отменить ограничения на перепродажу ввезенных авто, создать единое окно и упростить механизм расстаможивания, а также создать действенный механизм растаможивания уже ввезенных автомобилей.

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