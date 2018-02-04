EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
  8959  127
Все про:авто (3447) Киев (15300) протест (4152)

 "Доступная растаможка для каждого!": В центре Киева проходит акция владельцев автомобилей на еврономерах. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В центре Киева проходит санкционированная акция владельцев автомобилей на еврономерах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетя на странице в Facebook общественной организации "АвтоЕвроСила", которая является организатором акции.

Ее участники требуют сделать доступным растаможивание автомобилей для всех украинцев и отменить стандарты Евро 5.

Кроме того, протестующие требуют отменить ограничения на перепродажу ввезенных авто, создать единое окно и упростить механизм расстаможивания, а также создать действенный механизм растаможивания уже ввезенных автомобилей. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы на год получили право на льготный ввоз электромобилей

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя позволить растаможку автомобилей на еврономерах по амнистии, за бесценок, - Южанина

Доступная растаможка для каждого!: В центре Киева проходит акция владельцев автомобилей на еврономерах 01
Доступная растаможка для каждого!: В центре Киева проходит акция владельцев автомобилей на еврономерах 02
Доступная растаможка для каждого!: В центре Киева проходит акция владельцев автомобилей на еврономерах 03
Доступная растаможка для каждого!: В центре Киева проходит акция владельцев автомобилей на еврономерах 04
Доступная растаможка для каждого!: В центре Киева проходит акция владельцев автомобилей на еврономерах 05
Доступная растаможка для каждого!: В центре Киева проходит акция владельцев автомобилей на еврономерах 06

Источник: https://censor.net.ua/p3048468
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Купил авто новое в 2008 году за 32 тыс уе ,,, сейчас если его продать то это 8-10 тыс у.е. отменят растаможку цена его будет где то 4 тыс у.е. Я в 2008 году выходит уплатил растаможку это где то 8 тыс у.е. так вот Пусть купят у меня авто за 10 тыс у.е. я поеду за бугор и куплю себе за 8тыс у.е. тогда пусть и отменяют... а по другому схема их не работает ,,, они думают что будут тут продавать авто как и раньше в два раза дороже .... И да Электромобили кажись не надо растамаживать,,, чего эти требуют ???
 показать весь комментарий
 
 
АП и Кабмин,ВР должны ездить на Ланосах в лучшем случае а на велосипедах ежидневно ... "Доступне розмитнення для кожного!" У центрі Києва відбувається акція власників автомобілів на єврономерах - Цензор.НЕТ 8090 Хватит грабить народ!
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрите как автобарыги от власти придумали обхаять бедных украинцев , купивших в Европе хорошие и дешевые машины- евробляхеры. Как они презрительно обзывают нормальных украинцев, не воров . А сами ездят и имеют по три вип- машины и обьяснить откуда доходы не могут.
Гнать в шею автобарыг
 показать весь комментарий
 
 
Достаточно просто понять что с этой ситуации имеет власть и все станет ясно.
 показать весь комментарий
 
 
Хочу подчеркнуть, что владельцев таких авто власть нагло обманула. Еще не удивлюсь если власть в руководство акцией засунула своих агентов , чтобы эти акции не были действенными .
Закона не было и нет . Граждан Украины просто дурят во всем
 показать весь комментарий
 
 
Євроавтосила сьогодні виконує роль антимайдану, в інтересах влади.
 показать весь комментарий
 
 
«Свобода» заявила про акції протесту під усіма дипустановами Польщі в Україні

У понеділок, 5 лютого, прихильники партії «Свобода» проведуть пікети біля усіх дипломатичних представництв Польщі в Україні на знак протесту проти ухваленого закону про заборону «бандерівської ідеології».
 показать весь комментарий
 
унікальна акція - люди хочуть заплатити податки - а влада проти.
 показать весь комментарий
 
 
нам постоянно твердят что дтп или ограбление засветилась машина на евробляхе ....и типа мотиватор вот какие они плохие машины на евробляхах на них ездят мальчиши-плохиши ...а че власть не регистрирует эти авто и таким образом создает для них негативный ярлык .ю..тут новая методичка мусорам пришла от армяна кого с сотрудников поймают на евробляхе уволят нах с органов ....что это не ручное управление МВД с кажете
 показать весь комментарий
 
 
щоб вам ссс...ки дали по 20штук розтаможки.
бидло продажне -сосіть рошенки!!!
 показать весь комментарий
 
 
СЕЙЧАС 300 МАШИН ЕДУТ В КОЗИН К ПОРОШЕНКО ГРУЗОВИКИ С ШИНАМИ УЖЕ ПОД ЕГО ДВОРЦОМ "Доступне розмитнення для кожного!" У центрі Києва відбувається акція власників автомобілів на єврономерах - Цензор.НЕТ 4839
 показать весь комментарий
 
 
Тема звести два пікетами на драку не вийшла! Євробляхи топити за Пєтю не будуть!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
задолбали эти евробляхеры. Халявы хотят они. бей их пацаны дубинками разгоняй этих халявщиков. Типа никто не понимает их хитрожопости. Сначала накупают на халяву евробляхи, а теперь хотят их легализировать что бы нихера не платить.О как хитрожопые выкручивают в свой карман. Люди пляттят растаможку законно покупая в салонах машины, а эти швали на халяву купили, а теперь мерзавцы ещё и ротяки раскрывают шоб свои ворованные тачки узаконить. Бей их в рыло!!
 показать весь комментарий
 
 
А ты на чем ездишь, приятель? Что ты имеешь против дешевых подержанных авто? Тебе нравится что твой народ ездит на корчах пока они не соржавеют?
 показать весь комментарий
 
 
Вот вот. Сначала народ хочет недорогие европейские авто. Потом захочет европейские зарплаты. А потом - европейское правосудие. Ишь чего захотели, холопы!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
а как соевая петушня может объяснить эту акцию евробляхеров? наверное как 146 ю реформу? или это все агенты рептилоидов там собрались?
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то давно известно, что кто покупает машины не у Васадзе - агент кремля.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если бы эти, с позволения сказать, очень умные люди, потратили свою энергию и время на зарабатываете денег а не брожение по улицам, то уже бы давно собрали бы на растаможка. Но очень умным людям закон, как известно, не писан
 показать весь комментарий
 
 
Что ты говришь так ето с легкостью пошел и заработал 5--8 штук баксов и с легкостью принес бы их в клюве Пете и Гросе для пополнения слепых и зрячих трстов Да ты гигант Не иначе как ходишь в любовниках у Била Гейца рыжего и бывает иной раз Петручио скуку развееваешь
 показать весь комментарий
 
 
Пересадить всех депутатов правительство и администрацию президента на запорожцы таврии ланосы кразы волыни богданы ии пускай поддероживают смоего производителя.Что произвели тем пускай суки и пользуются.
 показать весь комментарий
 
 
Шоб нікого не дратували евробляхи і жидорастаможка, повинно бути так: береш справку с работи шо ти бєдний ілі ніщій, отримуєш "середню" зарпл. 8 тис.гр., і розтаможуєш безкоштовно, якщо ти живеш поновому і коштів нє мєряно, робиш усну заяву і платиш по повній.
 показать весь комментарий
 
Уверен: растаможенный за копейки еврохлам, тут же окажется на рынке и будет продаваться по цене авто, полноценно приобретённого в стране. Сорри, но это менталитет нашего народа.
 показать весь комментарий
 
 
не "на еврономерах" а "с еврономерами".
 показать весь комментарий
 
Дебилы даже не поняли,что надо объединятся против власти,показавшей им средний палец! А сыграли на руку ворам,или продажным евробляхерам опять что-то пообещали!?
 показать весь комментарий
 
только я не понял, почему наши автоворы тормозят? Это же лафа сплошная!
 показать весь комментарий
 
Как можно требовать ЕВРО-5, если в стране даже ЕВРО -1 нет. Опять холотрон включили.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Доступная растаможка для каждого!": В центре Киева проходит акция владельцев автомобилей на еврономерах. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх