 "Марш за будущее": В Киеве сторонники Саакашвили и "Руха новых сил" требуют отставки Порошенко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. По его оценке, в акции приняло участние около 4 тысяч человек. По данным полиции, участников было около 2500.
Участники акции намерены пройти колонной от Парка Шевченко до Европейской площади.
Они также сформировали "конкретные требования", которые опубликованы на странице события в Facebook:
1. Отставка Порошенко, диктатура которого мешает развитию Украины.
2. Выборы нового парламента, конституционное большинство которого составят 300 спартанцев-депутатов, независимые от одной политической силы, олигархов, со сроком полномочий только на 1 год, с обязательством принять законы, которые изменят систему и будут необратимыми.
3. Новое Правительство, которое реализует Программу действий "70 дней новой власти".
"До 18 февраля мы представим новое правительство и десятки кандидатов в президенты. На следующий марш приведите еще одного человека. У нас нет денег собирать площадь, поэтому я прошу вас привести по одному человеку", - сказал Саакашвили на митинге на Европейской площади, добавив, что намерен собрать такие же акции во всех областных центрах, покскольку "у людей нет денег ехать. И у нас нет денег их привезти".
Лидер "Руха новых сил" также пообещал, что на сайте политсилы будет опубликован список нардепутатов с их адресами.
"Мы опубликуем фотографии домов и адреса депутатов и людей, которые должны голосовать за отставку Порошенко. Сформируем группы и мы поедем к ним домой, расскажем, чего от них хотим – чтобы они убрали этих политиков от власти и потом сами ушли", - сказал Саакашвили.
После выступления Саакашвили было объявлено о завершении митинга. В то же время, часть митингующих отправились автопробегом к дому Порошенко, чтобы вручить ему приглашение на запланированный митинг 18 февраля 2018 года.
и каждый день истерики в рашко СМИ о кровавом Потрошенке.
Безвиз, ассоциация, сотрудничество с НАТО, стандарты НАТО, реформа ВСУ -
прямо в РФ!!!!!
идиоты вышиватные, господи дай вам мозгов курицам тупым
А от мені- остогидло.
Розуму вам, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
почему во всех других странах за 4 года как-то справвляются а михонутые дегенераты срут в твою тупую тыкву что выборы каждый год с тоннами популизма и соответствующим качеством работы - это и есть благо для страны?
где в мире такое было, дебил?
ИЛи Михуил парламент тоже за тебя выберет?
короче я понял - вы просто секта упоротых верунов в Михуила. НА любой его высер у вас один ответ- михуил может, он супермен, он прилетит, взмахнет волшебной палочкой и все станет зашибись.
Тогда вам нужно требовать его короновать, потому что рейтинг михуйла у нас - 1-2 процента от силы и новый парламент будет еще хуже чем нынешний - там будут пускай и не явно, но тебе предствители олигархов, жопоблока, садового самонемаща, квартирных евролохов, рабиновичей, беспартийных "хозяйственников" времен овощша а-ля Допа и Гепа.
И если ты правда веришь что украинцы выберут всю это блядву на год и они вдруг по мановению руки грузина станут реформатрами А НЕ ЗАЙМУТСЯ ПОПУЛИЗМОМ ЧТОБЫ УСПЕТЬ ЗА ГОД ЗАРАБОТАТЬ РЕЙТИНГ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВЫБОРОВ КАК ДЕЛАЕТ КАЖДЫЙ ПАРЛАМЕНТ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ ЗА ГОД ДОКАЖДЫХ ВЫБОРОВ , то твоя наивность граничит с клиничесим идиотизмом.!
Цензор ввел функцию -корректировки неудобных
им выражений.
Цензор ввел функцию -корректировки неудобных
им выражений.
Предположим ситуацию, я приезжаю в Грузию и начинаю требовать отставки Президента и правительства Грузии.. и как скоро бы меня выслали из страны со справкой дебила, а тут кокаиновый хачапурик по крышам бегает и митинги собирает, и у него есть поклонники. Люди! Очнитесь от этого дурного сна с Мишкой Сраакашвили в главной роли.
Такая богатая страна, а живем как в пустыне. Все национальные богатства разграбили эти барыги с ОПГ "Олигарх".
Жюльку ? Садового ? Коломойского ? Медведчука ? Путлера ?
Кто знает -расскажите.
Никаких отставок - только суд!
Реальные факты...а не плод воображения вашего воспаленного мозга..??
За кило гречки на два дня надо выбирать иначе народ с голоду помрет.
И питание желательно сбалансировать.
За банку тушонки на 4 дня и т.д.
Мне не трудно это вставить снова.
Важливо зібратись на якійсь площі в центрі Києві, і так само у всіх містах України одночасно, пороголосувати за негайну відставку жирному шпигуну Лоліті, підрахувати голоси і викласти у мережу разом з фото-відіо файлами.
Коли одночасно по Україні за відставку шпигуну будуть голосувати мільони, він піде у відставку і будуть призначені дострокові президентські, де оберем нормального патріота лідером
Мишико, тебе пора лечится от наркозависимости. Какие спартанцы, приди в себя, Миша, тебя же как гуманитария в университетах учили, ты же слышал такое имя, как Александр Македонский, так спаранцев македонцы то разгромили:
"Разгром под Мегалополем привёл к уничтожению могущества Спарты. Спартанцы были вынуждены отправить к Александру посольство с просьбой о прощении, которое Александр им и предоставил за исключением зачинщиков восстания. Ахейцы и этолийцы, поддержавшие восстание, должны были заплатить мегалопольцам 120 талантов для возмещения убытков.
(Википедия)
Кому Украину сдавать собираешься, Миша? У кого прощения просить? Кому дань выплачивать?
Не любите реформированные суды ?
Может и Грузии нет ?
Нет Саакашвилли и нет Грузии.
Нет путина нет россии.