 "Марш за будущее": В Киеве сторонники Саакашвили и "Руха новых сил" требуют отставки Порошенко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. По его оценке, в акции приняло участние около 4 тысяч человек. По данным полиции, участников было около 2500.

Участники акции намерены пройти колонной от Парка Шевченко до Европейской площади.

Они также сформировали "конкретные требования", которые опубликованы на странице события в Facebook:

1. Отставка Порошенко, диктатура которого мешает развитию Украины.

2. Выборы нового парламента, конституционное большинство которого составят 300 спартанцев-депутатов, независимые от одной политической силы, олигархов, со сроком полномочий только на 1 год, с обязательством принять законы, которые изменят систему и будут необратимыми.

3. Новое Правительство, которое реализует Программу действий "70 дней новой власти".

"До 18 февраля мы представим новое правительство и десятки кандидатов в президенты. На следующий марш приведите еще одного человека. У нас нет денег собирать площадь, поэтому я прошу вас привести по одному человеку", - сказал Саакашвили на митинге на Европейской площади, добавив, что намерен собрать такие же акции во всех областных центрах, покскольку "у людей нет денег ехать. И у нас нет денег их привезти".

Лидер "Руха новых сил" также пообещал, что на сайте политсилы будет опубликован список нардепутатов с их адресами.

"Мы опубликуем фотографии домов и адреса депутатов и людей, которые должны голосовать за отставку Порошенко. Сформируем группы и мы поедем к ним домой, расскажем, чего от них хотим – чтобы они убрали этих политиков от власти и потом сами ушли", - сказал Саакашвили.

После выступления Саакашвили было объявлено о завершении митинга. В то же время, часть митингующих отправились автопробегом к дому Порошенко, чтобы вручить ему приглашение на запланированный митинг 18 февраля 2018 года.





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