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Все про:импичмент (296) Киев (15300) митинг (2198) Саакашвили (2514) Богачук Олег (464)

 "Марш за будущее": В Киеве сторонники Саакашвили и "Руха новых сил" требуют отставки Порошенко. ФОТОрепортаж

В парке напротив красного корпуса Университета им. Шавченко начался "Марш за будущее", организованный сторонниками Михеила Саакашвили и "Руха новых сил". Среди требований - отставка президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. По его оценке, в акции приняло участние около 4 тысяч человек. По данным полиции, участников было около 2500

Участники акции намерены пройти колонной от Парка Шевченко до Европейской площади.

Они также сформировали "конкретные требования", которые опубликованы на странице события в Facebook:

1. Отставка Порошенко, диктатура которого мешает развитию Украины.
2. Выборы нового парламента, конституционное большинство которого составят 300 спартанцев-депутатов, независимые от одной политической силы, олигархов, со сроком полномочий только на 1 год, с обязательством принять законы, которые изменят систему и будут необратимыми.
3. Новое Правительство, которое реализует Программу действий "70 дней новой власти".

"До 18 февраля мы представим новое правительство и десятки кандидатов в президенты. На следующий марш приведите еще одного человека. У нас нет денег собирать площадь, поэтому я прошу вас привести по одному человеку", - сказал Саакашвили на митинге на Европейской площади, добавив, что намерен собрать такие же акции во всех областных центрах, покскольку "у людей нет денег ехать. И у нас нет денег их привезти".

Лидер "Руха новых сил" также пообещал, что на сайте политсилы будет опубликован список нардепутатов с их адресами.

"Мы опубликуем фотографии домов и адреса депутатов и людей, которые должны голосовать за отставку Порошенко. Сформируем группы и мы поедем к ним домой, расскажем, чего от них хотим – чтобы они убрали этих политиков от власти и потом сами ушли", - сказал Саакашвили.

После выступления Саакашвили было объявлено о завершении митинга. В то же время, часть митингующих отправились автопробегом к дому Порошенко, чтобы вручить ему приглашение на запланированный митинг 18 февраля 2018 года.

Смотрите также: Третий "Марш за импичмент" сторонников Саакашвили состоялся в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 01
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 02
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 03
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 04
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 05
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 06
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 07
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 08
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 09
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 10
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 11
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 12
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 13

Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 14
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 15
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 16

Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 17
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 18
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 19
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 20
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 21
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 22
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 23
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 24
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 25
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 26
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 27
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 28
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 29
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 30
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 31
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 32
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 33
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 34
Марш за будущее: В Киеве сторонники Саакашвили и Руха новых сил требуют отставки Порошенко 35


Источник: https://censor.net.ua/p3048462
 
 
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"Марш за майбутнє": у Києві прихильники Саакашвілі та "Руху нових сил" вимагають відставки Порошенка - Цензор.НЕТ 857 Толи дело Беларусь! Вот бацька ведёт прямиком в Европу!
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прямиков в РФ ага.
и каждый день истерики в рашко СМИ о кровавом Потрошенке.

Безвиз, ассоциация, сотрудничество с НАТО, стандарты НАТО, реформа ВСУ -

прямо в РФ!!!!!

идиоты вышиватные, господи дай вам мозгов курицам тупым
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Михо спасибо за то что троляки лолиты и хуйла поют хором.Не отвлекайтесь)))
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дебил, посмотри рашко СМИ и ответь на простой один вопрос мне - почему ВСЕ михомайданы отвещаются в рашкоСМИ? Почему рашкополитики на своих токшоу прямо заявляютч то лучше Саак чем ПОрох и хорошо если у него получится устроить переворот?
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Все воюєте? Не остогидло?
А от мені- остогидло.
Розуму вам, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Тысяч 50-70 реально вышли, скоро будут фото квадрокоптеров

"Марш за майбутнє": у Києві прихильники Саакашвілі та "Руху нових сил" вимагають відставки Порошенка - Цензор.НЕТ 9108
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"Марш за майбутнє": у Києві прихильники Саакашвілі та "Руху нових сил" вимагають відставки Порошенка - Цензор.НЕТ 3460 500-700 тысяч, никак не меньше! А может и 5-7 миллионов!
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Вдумайтесь ! Депутаты с полномочиями на год ! - Это же реальный способ проявить себя.А не тянуть лямку в болото.Что более разумнее может предложить ,кто ?
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ты идиотина , а почему нальзя проявить себя за 4 года?
почему во всех других странах за 4 года как-то справвляются а михонутые дегенераты срут в твою тупую тыкву что выборы каждый год с тоннами популизма и соответствующим качеством работы - это и есть благо для страны?
где в мире такое было, дебил?
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а при чем тут Михуил, ты идиот , речь идет сейчас о парламенте.
ИЛи Михуил парламент тоже за тебя выберет?

короче я понял - вы просто секта упоротых верунов в Михуила. НА любой его высер у вас один ответ- михуил может, он супермен, он прилетит, взмахнет волшебной палочкой и все станет зашибись.
Тогда вам нужно требовать его короновать, потому что рейтинг михуйла у нас - 1-2 процента от силы и новый парламент будет еще хуже чем нынешний - там будут пускай и не явно, но тебе предствители олигархов, жопоблока, садового самонемаща, квартирных евролохов, рабиновичей, беспартийных "хозяйственников" времен овощша а-ля Допа и Гепа.

И если ты правда веришь что украинцы выберут всю это блядву на год и они вдруг по мановению руки грузина станут реформатрами А НЕ ЗАЙМУТСЯ ПОПУЛИЗМОМ ЧТОБЫ УСПЕТЬ ЗА ГОД ЗАРАБОТАТЬ РЕЙТИНГ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВЫБОРОВ КАК ДЕЛАЕТ КАЖДЫЙ ПАРЛАМЕНТ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ ЗА ГОД ДОКАЖДЫХ ВЫБОРОВ , то твоя наивность граничит с клиничесим идиотизмом.!
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Ошибка: не канала а кагала.
Цензор ввел функцию -корректировки неудобных
им выражений.
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Ошибка: не канала а кагала.
Цензор ввел функцию -корректировки неудобных
им выражений.
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Зашибись! Не гражданин Украины (а точнее апатрид), требует отставки Президента и Верховного Главнокомандующего Украины 🤔🤔🤔🤔 я ничего не перепутал?!
Предположим ситуацию, я приезжаю в Грузию и начинаю требовать отставки Президента и правительства Грузии.. и как скоро бы меня выслали из страны со справкой дебила, а тут кокаиновый хачапурик по крышам бегает и митинги собирает, и у него есть поклонники. Люди! Очнитесь от этого дурного сна с Мишкой Сраакашвили в главной роли.
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Саакашвили остается гражданином Украины до тех пор, пока суд конечной инстанции не подтвердит законность указа Порошенко. И он там не один, там десятки тысяч украинцев.
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ты херовво видимо понимашеь законодательство. НИ один суд не отменял того факта что кокаиновому упоротышу аннулировали украинсоке гражданство. А значит это ему надо доказывать в суде факт незаконности этого решения а никак не наоборот
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та никто там и не спит "Марш за майбутнє": у Києві прихильники Саакашвілі та "Руху нових сил" вимагають відставки Порошенка - Цензор.НЕТ 8931.они прекрасно знают,за что и почему выступают...хуйлу помогают изо всех сил.
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Действительно. Пока украинский народ не отстранит от власти барыг-олигархов, нормальной жизни в ней не будит.
Такая богатая страна, а живем как в пустыне. Все национальные богатства разграбили эти барыги с ОПГ "Олигарх".
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Этот шабаш настолько обнаглел что диву даёшься сколько наглости...пусть его экстралируют в Грузию бо это не кончиться гадство..и дело не в Порошенко..а этих шабашаи наигранных и проплаченных так обнаглел я диву даюсь и не стыдно..ппц кто он такой..два года помыкался тут за чужой счёт..прорвал границу...и я украинец..это смешно...
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Читаю порохошавок. Интересно, они рвут задницу за сколько? Средний класс и отдыхать ездят на Сейшелы?
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езжу за границу 2 раза в год за свои заработанные как и Порох. Что еще вскукарекнешь, идиот зубожилый ?
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требования их все те, что и были на Майдане. значит Майдан продолжается. Слава Украине!
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Это ты из мАЦквы за Украину переживаешь ?
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Что порошенко, что грузин. Це здобутки майдана. Еще долго это терпеть, жаль Украину. Видно такая судьба, никогда не было независимости настоящей за всю историю. И не будет видимо. Так и будут разводить народ, как сейчас...
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Только дураки не видят разницу между признанным в мире президентом-реформатором с опытом за плечами и неуважаемым в мире барыгой, сосущем кровь и деньги из собственного народа.
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Кого они хотят втюхнуть Украине вместо Президента Порошенко ???
Жюльку ? Садового ? Коломойского ? Медведчука ? Путлера ?
Кто знает -расскажите.
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Не виляй ! НАЗОВИ ФАМИЛИЮ того, за кого устроен этот цирк !
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Хитрожопый и его Кагал должны ответить за свои подлости.
Никаких отставок - только суд!
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Українець, який боїться Майдану - це не українець. Це чмо і підфуйловник
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"Марш за майбутнє": у Києві прихильники Саакашвілі та "Руху нових сил" вимагають відставки Порошенка - Цензор.НЕТ 1091 А можно в виде списка увидеть...в чем конкретно заключается ложь..воровство и предательство.....

Реальные факты...а не плод воображения вашего воспаленного мозга..??
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"Марш за майбутнє": у Києві прихильники Саакашвілі та "Руху нових сил" вимагають відставки Порошенка - Цензор.НЕТ 6156 Я же просил факты..а не плод воображения вашего воспаленного мозга.....а вы судя по всему в силу своего скудоумия не поняли этого....
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скажите уже идиотам что ходить под вебкамерами и петь про миллиардный марш это плохая идея.
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сладки бабки курвченко?
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У меня настоящий флаг и я здесь со времен Майдана, в отличие от вас - однодневных фальшивок и использованных пипифаксов.
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Вы все врети. Там триллионы. И вобще вебкамеры придумали бариги чтоб оболгать михуеля
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Вдумайтесь депутаты на год !!

За кило гречки на два дня надо выбирать иначе народ с голоду помрет.
И питание желательно сбалансировать.
За банку тушонки на 4 дня и т.д.
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Еще нет, пока выволокли на сцену маразматика Хмару.
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зрадоботы, вот за кого вы дерете свои задницы
"Марш за майбутнє": у Києві прихильники Саакашвілі та "Руху нових сил" вимагають відставки Порошенка - Цензор.НЕТ 5115
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Зрадоботы, зачем спамите правду про своего вождя?
Мне не трудно это вставить снова.
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Ето ниправда. Ето все бариги. Михуль святой
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Что тебе не нравится в этом, якутский колхозник?
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"Марш за майбутнє": у Києві прихильники Саакашвілі та "Руху нових сил" вимагають відставки Порошенка - Цензор.НЕТ 8125 Что сегодня штурмувать будут?
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По закону жанра...первой должны взять почту..потом телеграф.... "Марш за майбутнє": у Києві прихильники Саакашвілі та "Руху нових сил" вимагають відставки Порошенка - Цензор.НЕТ 7325
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Рошен воьмут и наконец-то отъедятся от пуза.
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Не важлива сама хода, не важливо як і де люди йдуть, не важливо місце призначення, навіть не важливий контингент балаболів на сцені!!
Важливо зібратись на якійсь площі в центрі Києві, і так само у всіх містах України одночасно, пороголосувати за негайну відставку жирному шпигуну Лоліті, підрахувати голоси і викласти у мережу разом з фото-відіо файлами.
Коли одночасно по Україні за відставку шпигуну будуть голосувати мільони, він піде у відставку і будуть призначені дострокові президентські, де оберем нормального патріота лідером
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Гордон, -вы... "Марш за майбутнє": у Києві прихильники Саакашвілі та "Руху нових сил" вимагають відставки Порошенка - Цензор.НЕТ 5571 а вы еще скажите, шо терпеть...киевляне...ДОКОЛЕ...ХЕХ...
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Гордон - українофоб. А я вашої кацапської не розумію, пане Олександре
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Судя по виду марширующих, пришли за 100 грн
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ищешь друзяк со своей или похожей болячкой?так тебе не на цензор-а на михоантимайдан "Марш за майбутнє": у Києві прихильники Саакашвілі та "Руху нових сил" вимагають відставки Порошенка - Цензор.НЕТ 123.там все такие.
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Все конечно хорошо , митинг против барыг , одно только смущает , почему так много флагоносцев с перевернутыми в флагами Украины , кто эти люди которые не знают как флаг правильно повесить ?
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так это главная фишка духа старых рыл...перевернуть все в стране.
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"300 спартанцев-депутатов"

Мишико, тебе пора лечится от наркозависимости. Какие спартанцы, приди в себя, Миша, тебя же как гуманитария в университетах учили, ты же слышал такое имя, как Александр Македонский, так спаранцев македонцы то разгромили:
"Разгром под Мегалополем привёл к уничтожению могущества Спарты. Спартанцы были вынуждены отправить к Александру посольство с просьбой о прощении, которое Александр им и предоставил за исключением зачинщиков восстания. Ахейцы и этолийцы, поддержавшие восстание, должны были заплатить мегалопольцам 120 талантов для возмещения убытков.
(Википедия)

Кому Украину сдавать собираешься, Миша? У кого прощения просить? Кому дань выплачивать?
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Украинцы, завершить дело Майдана, за которое погибла Небесная сотня - это вопрос чести и совести каждого порядочного человека! Гоните воров из власти, не может среди 40 миллионов не быть умных, честных и порядочных людей, способных служить стране, а не своему карману.
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А почему вы так уважаете украинский суд , который еще не вынес решение по гражданству Саакашвилли, и так не уважаете грузинский суд , который вынес решение по превышению полномочий ?
Не любите реформированные суды ?
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С чего вы решили, что по украинскому гражданству Саакашвили окончательное решение будет выносить украинский суд? Совершенно понятно, что в Украине, как и в Грузии судов нет. Решения будет выносить Страсбург.
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так иди в сбой бульбашский суд...там тебя справедливо оттутюжат,даже пикнуть не посмеешь "Марш за майбутнє": у Києві прихильники Саакашвілі та "Руху нових сил" вимагають відставки Порошенка - Цензор.НЕТ 4635
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самый обсуждаемый момент на цензоре. это уже что то говорит...
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Есть такая русская поговорка: Доктор ссыт - больному легче.
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в 2004 году организованно двигались автобусы на Киев со всей Украины. Кто-то же это спонсировал? И кто сейчас за свой счет поедет на свой страх и риск? Народ вконец обнищал, неисчерпаемы лишь злость и ненависть.
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С чего вы решили, что по украинскому гражданству Саакашвили окончательное решение будет выносить украинский суд? Совершенно понятно, что в Украине, как и в Грузии судов нет. Решения будет выносить Страсбург.

Может и Грузии нет ?
Нет Саакашвилли и нет Грузии.
Нет путина нет россии.
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Марш без лезгинки - марш. (жду, когда модератор забанит).
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о..))) знову натовп корисних ідіотів прийшов вимагати "пакращєння" )).
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Или так: марш с лезгинкой, марш (модеры, ау!).
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Марш за будущее": В Киеве сторонники Саакашвили и "Руха новых сил" требуют отставки Порошенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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