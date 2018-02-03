 Патрульная полиция начала работу в Ковеле. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Ковель стал 34 городом Украины, где заработали патрульные полицейские.
Патрульных Ковеля возглавил 34-летний майор полиции Тарас Михалко, который работал старшим инспектором по особым поручениям УПП в Волынской области. В его подчинении будет находится 80 полицейских, набор в патрульую полиции Ковеля продолжается.
Каждую смену на службу будут заступать в среднем 5-6 экипажей патрульной полиции. Главные их функции - предотвращение уличной преступности, слежение за безопасностью дорожного движения, реагирования на вызовы с линии 102.