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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Патрульная полиция начала работу в Ковеле. ФОТОрепортаж

3 февраля состоялось открытие отдела патрульной полиции в Ковеле (Волынская область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Ковель стал 34 городом Украины, где заработали патрульные полицейские. 

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Патрульных Ковеля возглавил 34-летний майор полиции Тарас Михалко, который работал старшим инспектором по особым поручениям УПП в Волынской области. В его подчинении будет находится 80 полицейских, набор в патрульую полиции Ковеля продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтаве задержан бизнесмен при попытке дать 120 тысяч взятки начальнику патрульной полиции области, - СБУ

Патрульная полиция начала работу в Ковеле 02
Патрульная полиция начала работу в Ковеле 03

Также смотрите: В 2018 году численность подразделения ТОР в составе Патрульной полиции вырастет в три раза - до 1800 человек, - МВД. ФОТО

Каждую смену на службу будут заступать в среднем 5-6 экипажей патрульной полиции. Главные их функции - предотвращение уличной преступности, слежение за безопасностью дорожного движения, реагирования на вызовы с линии 102.

Патрульная полиция начала работу в Ковеле 04

Читайте: "Для людей нет разницы, какое подразделение полиции к ним приехало на вызов", - Князев о "переводе" полиции охраны в патрульные

Источник: https://censor.net.ua/p3048430
 
 
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пару приусов, на счастье, уже успели разбить? Патрульная полиция начала работу в Ковеле - Цензор.НЕТ 8387
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Долгое время Ковель был одним из моих любимых городов. Объясню почему. Да просто я часто ездил поездом из Германии в Украину и обратно. Поезд стоял в Ковеле 30 минут - а это более чем достаточно. Покупалась порция вареников со сметаной, пиво, рыба, сладости. Всегда общался с людьми. Каждую поездку ждал Ковель и эти незабываемые полчаса. Жаль, что сейчас ж.д. сообщение между Украиной и Германии отменено. По официальной версии, из-за контрабанды сигарет, которую в жутких объёмах устроили проводники и их крыша. Ну, и кто в проиграше остались - конечно, пассажиры и те местные ковельчане, кто зарабатывал копеечку на них...
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Коллега, а копченные угри в Ковеле на базарчике справа по выходу с вокзала покупали?
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Не, угри не покупал. Покупал леща, плотву и судака.
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А еще в моем родном Ковеле, стоит возле речки Турья самый большой в мире памятник Т.Г. Шевченку.
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приграничный большой транспортный узел, работы у них будет много Патрульная полиция начала работу в Ковеле - Цензор.НЕТ 2150
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Ніколи там не була, хоч і не далеко від мене, але приємно читати таке про місто, яке зберегло свою самобутність і щирість людей.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПатрульная полиция начала работу в Ковеле. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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