 Патрульная полиция начала работу в Ковеле. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Ковель стал 34 городом Украины, где заработали патрульные полицейские.

Патрульных Ковеля возглавил 34-летний майор полиции Тарас Михалко, который работал старшим инспектором по особым поручениям УПП в Волынской области. В его подчинении будет находится 80 полицейских, набор в патрульую полиции Ковеля продолжается.

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Каждую смену на службу будут заступать в среднем 5-6 экипажей патрульной полиции. Главные их функции - предотвращение уличной преступности, слежение за безопасностью дорожного движения, реагирования на вызовы с линии 102.

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