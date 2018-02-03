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 Украинский дуэт Нестерова-Даренский занял третье место на турнире по фигурному катанию в Польше. ФОТО

Украинский юниорский дуэт Анастасия Нестерова - Артем Даренский занял третье место на турнире по фигурному катанию Mentor Torun Cup, который завершился в польском городе Торунь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания Украины.

Украинский дуэт Нестерова-Даренский занял третье место на турнире по фигурному катанию в Польше 01

Фигуристы, которые стали выступать вместе всего два месяца назад, на нынешних соревнованиях превзошли все свои рекорды. Общая сумма набранных ими баллов составила 117.31, а за выполнение произвольной программы они получили 76.57 балла. Технику элементов судьи оценили в 38.51, а компоненты программы - в 39.06 баллов. Причем техническая оценка, полученная украинцами, была самой высокой среди всех участников, включая победителей.

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Кроме того, что фигуристы поднялись на подиум, они выполнили еще одну задачу - набрали сумму баллов, необходимую для участия в чемпионате мира по фигурному катанию, который состоится в марте в Болгарии.

Источник: https://censor.net.ua/p3048417
 
 
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У них попереду ще буде багато Олімпіад, нехай нарощують майстерність.
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Молодцы, ребята, стремитесь к высшей ступеньке пьедестала,- у вас получится!
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хоть кто-то в стране радует - спортсмены. Как говорится, не благодаря, а вопреки всему!
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Ети новости меня больше радуют чем победа наших тенесисток.....
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А должны радовать все победы всех украинских спортсменов.
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Настя чудо, как хороша. Видела ее на соревнованиях. Глаз не возможно отвести. Человек обладает огромным талантом. Просто создана для танца.
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Так держать! И только вперёд к высшим наградам!
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Ольга, так они оба ещё дети. Поэтому и выступают в юниорах. Партнер и должен быть старше партнерши. Ему же ее поднимать надо на вытянутых руках, подкрутку делать, выбросы, тодес. Он должен быть выше и сильнее партнерши.
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинский дуэт Нестерова-Даренский занял третье место на турнире по фигурному катанию в Польше. ФОТО
 
 
 
 
 
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