 Украинский дуэт Нестерова-Даренский занял третье место на турнире по фигурному катанию в Польше. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания Украины.

Фигуристы, которые стали выступать вместе всего два месяца назад, на нынешних соревнованиях превзошли все свои рекорды. Общая сумма набранных ими баллов составила 117.31, а за выполнение произвольной программы они получили 76.57 балла. Технику элементов судьи оценили в 38.51, а компоненты программы - в 39.06 баллов. Причем техническая оценка, полученная украинцами, была самой высокой среди всех участников, включая победителей.

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Кроме того, что фигуристы поднялись на подиум, они выполнили еще одну задачу - набрали сумму баллов, необходимую для участия в чемпионате мира по фигурному катанию, который состоится в марте в Болгарии.