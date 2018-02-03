 Полторак провел встречу с директором Разведывательного управления Минобороны США Эшли. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Во время встречи стороны оговорили безопасность в стране и мире, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между разведывательными подразделениями двух стран.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Во время встречи стороны оговорили безопасность в стране и мире, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между разведывательными подразделениями двух стран.
хотел сказать видно где военный генерал, а где тыловая крыса
И намного важнее,чем все остальное.
Предположу,что это и есть настоящая цель визита.
Сейчас у Путлера переполох начнется.
Lieutenant General Ashley has a Bachelor of Arts Degree in Political Science from Appalachian State University, a Master's Degree in Strategic Intelligence from the Defense Intelligence College and a Master's Degree in Strategic Studies from the United States Army War College...
Директор Разведывательного управления Минобороны США сказал. Вы украинцы без ядерного оружия которое мы отобрали у вас обманом в Будапеште не составляете угрозы США КАК И ДРУГОМУ ЗАПАДНОМУ МИРУ так что смеритесь и выполняйте российские условия минских договорняков.
Вы не кто, и звать вас не как. ...................
"смЕритесь" это от мериться с кем-то?
Ну и нЕкто это значительно лучше, чем нИкто.)
Фу блть дегенераты паршивые!!!!!!! Вы вначале дурачьё научитесь подтираться, потом голосовать за президентов, а не х знает за шо, а потом рассуждайте, быдло сраное!!!! Ублюдок подумай жопой как Украину разворовали, и нужна была власти эта головная боль с ракетами если выделяя деньги на медицину гоблины переживают чтоб себя не обделить!!
Полководец с шеею короткой
Должен быть в любые времена:
Чтобы грудь - почти от подбородка,
От затылка - сразу чтоб спина.
На короткой незаметной шее
Голове уютнее сидеть,-
И душить значительно труднее,
И арканом не за что задеть.
А они вытягивают шеи
И встают на кончики носков:
Чтобы видеть дальше и вернее -
Нужно посмотреть поверх голов.
Все, теперь ты - темная лошадка,
Даже если видел свет вдали -
Поза - неустойчива и шатка,
И открыта шея для петли.
И любая подлая ехидна
Сосчитает позвонки на ней, -
Дальше видно, но - недальновидно
Жить с открытой шеей меж людей. ...
Вот какую притчу о Востоке
Рассказал мне старый аксакал.
"Даже сказки здесь - и те жестоки!!",-
Думал я - и шею измерял.1973. В. Высоцкий