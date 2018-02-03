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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:армия (6731) разведка (1802) США (13219) Полторак (902)

 Полторак провел встречу с директором Разведывательного управления Минобороны США Эшли. ФОТО

В рамках рабочего визита в США министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Главного управления разведки МОУ Василий Бурба в Пентагоне встретились с директором Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенантом Робертом Эшли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Полторак провел встречу с директором Разведывательного управления Минобороны США Эшли 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом

Во время встречи стороны оговорили безопасность в стране и мире, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между разведывательными подразделениями двух стран.

Полторак провел встречу с директором Разведывательного управления Минобороны США Эшли 02

Также читайте: Передача американского летального оружия Украине будет осуществлена своевременно, - Полторак по итогам встречи в Пентагоне

Источник: https://censor.net.ua/p3048413
 
 
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Генералы, конечно, недоедают в Америке. Какого не покажут - все сухощавые, жилистые, подтянутые.
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с языка снял...
хотел сказать видно где военный генерал, а где тыловая крыса
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Розум не корелюється з тим, якого розміру живіт. А у генералів головне- розум, а не м'язи.
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Ще один міф від кремляді Задорнова - "В Америке все тупые"
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Тому цей москаль і у пеклі- як і будь який інший.
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Бг-ггг... тока шо перепроверил В поисковике, а я и не знал шо дурик чертям дули крутит...ХЕХ...
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это так, но наверно у них пожестче с формальными нормативами, сдавать должны все без исключения.
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"В Америке все страдают ожирением, у них еда не натуральная". Це хто розповідав кацапам? Задорнов?
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там кажись геометрия тела для карьеры военной обязательна..
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А вот это,господа,очень серьезно!
И намного важнее,чем все остальное.
Предположу,что это и есть настоящая цель визита.
Сейчас у Путлера переполох начнется.
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Не удивлюсь, если Полторак ещё и моложе этого Эшли. Конечно, жрать нужно меньше , а то непосвященному непонятно сразу по этому фото, кто здесь из воюющей страны.
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Виски, виски надо пить, как этот генерал, тогда и талия появится.
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Щось не видно коментарів що Ейшлі піариться в камуфляжі.
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Так это человек военный. Что ты его с Кокориным сравниваешь, которому военный камуфляж что собаке пятая нога?
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Слева - Мадамский, справа - жентльменский.
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Украина довоенная.2006-2007гг /Московский политолог считает, что Черноморский флот можно убрать из Украины до 2012 года./Ющенко и Путин нашли общий язык?- Ющенко высказал уверенность, что двусторонние украинско-российские отношения становятся "более понятными, прогнозируемыми, более прозрачными и взаимовыгодными".В ходе встречи Путин и Ющенко обсудили вопросы пребывания Черноморского флота в Севастополе. /Тимошенко: Если бы я еще пару раз встретилась с Путиным, Украина получала бы газ бесплатно/ Удовенко: «Коммунистам и социалистам на посту главы МИДа нужен человек, отстаивающий интересы Москвы» ./Меньше половины украинцев поддерживают евроинтеграцию. Большинство против вступления в НАТО.
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мда, охь и пачка у Полторака. "А еще, я, в нее, ем".
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и где,это, Вы,претензию высмотрели, милейший? Это было, искренее восхищение, бравым и здоровым видом, заслуженного украинского полководца, господина Полторака! Полторак провів зустріч із директором Розвідувального управління Міноборони США Ешлі - Цензор.НЕТ 3610
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Полторашка на фоне подтянутого и натренированного(тем более это старик уже) американца это просто свинья какая-то.
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Яке враження скотоподібні дегенерати і явні московські посіпаки на зразок Полторака, Муженка і Грицака справляють на американців, про те краще навіть не думати. Навіть негра Обаму від них нудило, не кажучи про військову аристократію.

Lieutenant General Ashley has a Bachelor of Arts Degree in Political Science from Appalachian State University, a Master's Degree in Strategic Intelligence from the Defense Intelligence College and a Master's Degree in Strategic Studies from the United States Army War College...
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Посмотрите на нашего жирного гандурасовца, и на американца... А вобще я поражаюсь закалке нашего ублюдочного ворья...у Палтарака даже нет неловкого ощущения что он как голый там шастает под рентгеном в присутствии медиумов способных читать то что в голове у наших идиотов называется мыслями!
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Встреча министра обороны и начальника военной разведки Украины с шефом разведки Пентагона вызвала горячее обсуждение их комплекции. Это все, что мог родить цензоровский интеллект. А если бы не было фото, не о чем и поговорить. Айда смотреть фотки палаточного учебного лагеря!
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Ну встретились и встретились. Что тут еще можно обсуждать кроме жирного Полторака?
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Полторак провел встречу с директором Разведывательного управления Минобороны США Эшли. ФОТО

Директор Разведывательного управления Минобороны США сказал. Вы украинцы без ядерного оружия которое мы отобрали у вас обманом в Будапеште не составляете угрозы США КАК И ДРУГОМУ ЗАПАДНОМУ МИРУ так что смеритесь и выполняйте российские условия минских договорняков.
Вы не кто, и звать вас не как. ...................
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В Вашем изложении все выглядит не так уж плохо.
"смЕритесь" это от мериться с кем-то?
Ну и нЕкто это значительно лучше, чем нИкто.)
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Faina L...ты идиот? А ты хотел чтоб такое недоразумение как Кондитер держал палец на ядерной кнопке третьего в мире потенциала?

Фу блть дегенераты паршивые!!!!!!! Вы вначале дурачьё научитесь подтираться, потом голосовать за президентов, а не х знает за шо, а потом рассуждайте, быдло сраное!!!! Ублюдок подумай жопой как Украину разворовали, и нужна была власти эта головная боль с ракетами если выделяя деньги на медицину гоблины переживают чтоб себя не обделить!!
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Действительно, счастье что у Украины не сохранилось ЯО.
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Не знаю, как с Полтораком, а с этим генералом в бой идти не страшно, он точно не продаст.
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Министр иностранных дел ФРГ Габриэль резко раскритиковал ужесточение санкций против России /Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза"/Руководство ФРГ продались хуйлу с потрохами.
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Отчасти согласен, но при чём тут я. Только вот, за всё руководство - это Вы напрасно. А насчёт того, что сегодня как никогда и в глобальном масштабе процветает коррупция - это так.
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***
Полководец с шеею короткой
Должен быть в любые времена:
Чтобы грудь - почти от подбородка,
От затылка - сразу чтоб спина.
На короткой незаметной шее
Голове уютнее сидеть,-
И душить значительно труднее,
И арканом не за что задеть.
А они вытягивают шеи
И встают на кончики носков:
Чтобы видеть дальше и вернее -
Нужно посмотреть поверх голов.
Все, теперь ты - темная лошадка,
Даже если видел свет вдали -
Поза - неустойчива и шатка,
И открыта шея для петли.
И любая подлая ехидна
Сосчитает позвонки на ней, -
Дальше видно, но - недальновидно
Жить с открытой шеей меж людей. ...
Вот какую притчу о Востоке
Рассказал мне старый аксакал.
"Даже сказки здесь - и те жестоки!!",-
Думал я - и шею измерял.1973. В. Высоцкий
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолторак провел встречу с директором Разведывательного управления Минобороны США Эшли. ФОТО
 
 
 
 
 
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