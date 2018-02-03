 Полторак провел встречу с директором Разведывательного управления Минобороны США Эшли. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак провел встречу с министром обороны США Мэттисом

Во время встречи стороны оговорили безопасность в стране и мире, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между разведывательными подразделениями двух стран.

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