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Все про:Львов (3111) смерть (4615) велосипедисты (83)

 Умер велосипедист, который ударился головой о неправильно установленный билборд во Львове. ФОТО

В пятницу, 2 февраля, в больнице на ул. Топольной умер 54-летний велосипедист Игорь Фесенко, который в конце декабря 2017 года получил травмы позвоночника в результате столкновения с неправильно установленным рекламным билбордом на ул. Княгини Ольги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ZAXID.NET сообщил друг погибшего Дмитрий Гнатюк.

По его словам, в результате ДТП Игорь Фесенко получил повреждения нескольких позвонков, однако постепенно шел на поправку и начинал двигаться. Однако, после проведенной операции он скончался. Его похоронят завтра. Известно, что у мужчины остались жена и дочь.

Отметим, что ДТП произошло вечером 29 декабря. Тогда велосипедист ударился головой о низко установленный билборд на ул. Княгини Ольги, 100. Поскольку он был в шлеме, голова осталась невредимой, однако в результате падения мужчина получил травмы позвоночника.

Умер велосипедист, который ударился головой о неправильно установленный билборд во Львове 01
Рекламный щит был установлен на такой высоте, что даже пешеходы могли получить травмы головы.

Через несколько дней после случая с Фесенко рекламный щит по требованию активистов отодвинули в сторону, а затем его и совсем убрали.

Умер велосипедист, который ударился головой о неправильно установленный билборд во Львове 02
По состоянию на 3 февраля с места ДТП билборд убрали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Хватит нас убивать": велосипедисты пикетировали КГГА с требованием развивать велоинфраструктуру в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3048410
 
 
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И? Отвечать кто-то будет за смерть человека? Или даже не откупятся?
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при барыжной власти никто не ответит.. и беспредельные стройки на каждом шагу..
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В европу идем.
Земля пухом
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візьми і зроби
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Теперь понятно почему Лолита заставил Майдан своими металлическими конструкциями. Умер велосипедист, который ударился головой о неправильно установленный билборд во Львове - Цензор.НЕТ 5886
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Если бы за подобные случаи садили бы в тюрьму, то таких случаев бы просто не было.
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да, кстати можно посадить продавца велосипеда, и производителя тоже можно.
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Совершенно верно. Деструктивные элементы в обществе есть даже в самых развитых странах, но там это пресекается, а не позволяет разрастаться как раковая опухоль. Человек - существо несовершенное, поэтому нужна дама с мечом и завязанными глазами.
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"Игорь Фесенко получил повреждения нескольких позвонков, однако постепенно шел на поправку и начинал двигаться. Однако, после проведенной операции он скончался." Получается, что его угробили львовские экскулапы?! Помер велосипедист, який вдарився головою об неправильно встановлений білборд у Львові - Цензор.НЕТ 354
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Это называется, лучше вообще из дома не выходить: потому что, не убили одни, эстафету перехватят и добьют другие.
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медицинская реформа в действии...операцию делали парамедики
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так я не понял, его билборд убил или...врачи?????
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Я так понимаю, что и врача и установщика бигборда - к ответственности. Оба угробили человека.
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если завтра велосипедист врежется в Ратушу и через пару месяцев двинет кони, будем убирать ратушу и садить Садового. сорри за каламбур.
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Это сейчас соевые предложат Садового расстрелять...
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Непонятно как вообще он умереть от операции на позвоночнике, похоже врачи криворукие попались.
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Умереть можно хоть от липосакции. Скажем, с наркозом "что-то пошло не так" - и всё, адьё.
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Да, это к сожалению так. У меня один знакомый пошел зубы полечить. Подробностей не знаю, (был ли это местный или общий)- но умер в кресле у зубника от наркоза....
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плять!! мне сказали по секрету у частников (стоматологи) наркоз щас с адреналином какой то там, другого вроде на завозят, вобщем многие жалуются на тошноту или сердце стучит, короче травят без контроля "пересичного " нашего((( это серьезно не шутки((
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а позвоночник самый основной ствол организма, через него все импульсы... ну и наркоз бывает вредным + халатность анастезиологов - в некотрых регионах она притча во языцех Помер велосипедист, який вдарився головою об неправильно встановлений білборд у Львові - Цензор.НЕТ 7721
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При дороге должны стоять только дооожные знаки!
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это в пдд давно есть!! прсто нет контроля, архитектурно-МАФная мафия жрет в три горла, разрешения на право -налево штампуют!
не помню дословно, но как то так " запрещается утсанавливать в доль дорги обьекты закрывающи езнаки или которые могут быть приняты за дор.знаки!!"
вобщем, вся эта куета отвлекает, запретить нужно и привести в соостветсвии с ПДД в том числе!
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В Мариуполе так дорожный знак разместили. Тока пониже, как раз фэйсом можно было отменно приложиться! Почти напротив прокуратуры, метрах в 35-40. Недолго провисел. Один чудик успел соприкоснуться. Ну и- приподняли таки.
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у нас увы часто на переходе знак на уровне головы - имхо, опасность большая - пока разглядеть , нет ли машин, нужно стать, пригнуться или выглянуть из за знака - а многие так пробегут, не правильно это все((
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Виновных трое...
Хозяин биллборда...
Ответственный по разрешительной системе...
И эскулапы, которые делали операцию...
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Монтажники покалечили, врачи добили...всё в лучших традициях Украины! Если порохосрань мечтает оставить всё как есть, тогда возникает дилема, или вы или Украина!
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Ехал на велике-не увидел бигборд.Сам и виноват.Смотреть надо куда едешь.Невнимательность привела к несчастному случаю
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если кто не в курсе, по всему Львову проложили велодорожки.
а там идет строительство. так что дядьке мог и кирпич на тупую бошку упасть. и опять ищем виноватых.
смотреть надо, куда едешь.
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сие НЕотменяет вину горе-работящих , устанавливавших борд
сказа но же с нарушением!!
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к тебе присоединилась еще группа пострадавших.

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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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друзи, поддержите дело петициями и репостами!! нужна общественная шумиха, что б не отмазался никто!!! нада довести дело до конца - показать власть, что б за малейшее нарушение с МАФами и бордами трахать по всем направлениям - только там дойдет!!
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Не будет тут никаких виноватых. Скажут, что ему по гороскопу так было сказано..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУмер велосипедист, который ударился головой о неправильно установленный билборд во Львове. ФОТО
 
 
 
 
 
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