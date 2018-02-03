 Умер велосипедист, который ударился головой о неправильно установленный билборд во Львове. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ZAXID.NET сообщил друг погибшего Дмитрий Гнатюк.

По его словам, в результате ДТП Игорь Фесенко получил повреждения нескольких позвонков, однако постепенно шел на поправку и начинал двигаться. Однако, после проведенной операции он скончался. Его похоронят завтра. Известно, что у мужчины остались жена и дочь.

Отметим, что ДТП произошло вечером 29 декабря. Тогда велосипедист ударился головой о низко установленный билборд на ул. Княгини Ольги, 100. Поскольку он был в шлеме, голова осталась невредимой, однако в результате падения мужчина получил травмы позвоночника.



Рекламный щит был установлен на такой высоте, что даже пешеходы могли получить травмы головы.

Через несколько дней после случая с Фесенко рекламный щит по требованию активистов отодвинули в сторону, а затем его и совсем убрали.



По состоянию на 3 февраля с места ДТП билборд убрали.

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