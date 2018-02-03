 Умер велосипедист, который ударился головой о неправильно установленный билборд во Львове. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ZAXID.NET сообщил друг погибшего Дмитрий Гнатюк.
По его словам, в результате ДТП Игорь Фесенко получил повреждения нескольких позвонков, однако постепенно шел на поправку и начинал двигаться. Однако, после проведенной операции он скончался. Его похоронят завтра. Известно, что у мужчины остались жена и дочь.
Отметим, что ДТП произошло вечером 29 декабря. Тогда велосипедист ударился головой о низко установленный билборд на ул. Княгини Ольги, 100. Поскольку он был в шлеме, голова осталась невредимой, однако в результате падения мужчина получил травмы позвоночника.
Рекламный щит был установлен на такой высоте, что даже пешеходы могли получить травмы головы.
Через несколько дней после случая с Фесенко рекламный щит по требованию активистов отодвинули в сторону, а затем его и совсем убрали.
Земля пухом
не помню дословно, но как то так " запрещается утсанавливать в доль дорги обьекты закрывающи езнаки или которые могут быть приняты за дор.знаки!!"
вобщем, вся эта куета отвлекает, запретить нужно и привести в соостветсвии с ПДД в том числе!
Хозяин биллборда...
Ответственный по разрешительной системе...
И эскулапы, которые делали операцию...
а там идет строительство. так что дядьке мог и кирпич на тупую бошку упасть. и опять ищем виноватых.
смотреть надо, куда едешь.
сказа но же с нарушением!!