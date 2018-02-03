 Акции по блокированию пунктов пропуска на украинско-польской границе завершились, - МВД. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Жители приграничных районов перекрывали дороги вблизи пунктов пропуска "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец" на Львовщине и вблизи пункта пропуска "Ягодин" на Волыни. Граждане таким образом выражали недовольство по поводу введения налоговых ограничений на ввоз товаров из-за рубежа.

Блокировка движения транспортных средств на автодороге Киев-Ковель-Ягодин возле села Старовойтово на Волыни, а это около 1 км от пункта пропуска через границу "Ягодин", началось в 09:40. Участие в блокировании принимали 30 человек.

Около 10:20 было перекрыто движение транспорта вблизи пункта пропуска "Шегини". 12 человек непрерывно переходили пешеходный переход на автодороге в селе Шегини Мостиского района Львовской области. Около 13-00 блокирование завершилось и движение автотранспорта было возобновлено.

В 11:03 в селе Рата Жовковского района Львовщины, что у пункта пропуска "Рава-Русская", движение транспорта перекрыли 40 человек. Акция завершилось в 15:00.

Возле пункта пропуска "Краковец" в селе Наконечное блокирование началось в 13:20 и завершилось около 14 часов.

"Патрульные полицейские Львовской и Волынской областей обеспечивали публичную безопасность. Правоохранители поддерживали диалог с протестующими, чтобы избежать конфликта между ними и людьми, которые хотят пересечь границу", - говорится в сообщении.