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Все про:граница (2947) МВД (7441) пункт пропуска (353) блокирование (203)

 Акции по блокированию пунктов пропуска на украинско-польской границе завершились, - МВД. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 февраля, во Львовской и Волынской областях прошли протестные акции местных жителей возле 4 пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Жители приграничных районов перекрывали дороги вблизи пунктов пропуска "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец" на Львовщине и вблизи пункта пропуска "Ягодин" на Волыни. Граждане таким образом выражали недовольство по поводу введения налоговых ограничений на ввоз товаров из-за рубежа.

Блокировка движения транспортных средств на автодороге Киев-Ковель-Ягодин возле села Старовойтово на Волыни, а это около 1 км от пункта пропуска через границу "Ягодин", началось в 09:40. Участие в блокировании принимали 30 человек. 

Акции по блокированию пунктов пропуска на украинско-польской границе завершились, - МВД 01

Около 10:20 было перекрыто движение транспорта вблизи пункта пропуска "Шегини". 12 человек непрерывно переходили пешеходный переход на автодороге в селе Шегини Мостиского района Львовской области. Около 13-00 блокирование завершилось и движение автотранспорта было возобновлено.

Акции по блокированию пунктов пропуска на украинско-польской границе завершились, - МВД 02

В 11:03 в селе Рата Жовковского района Львовщины, что у пункта пропуска "Рава-Русская", движение транспорта перекрыли 40 человек. Акция завершилось в 15:00.

Возле пункта пропуска "Краковец" в селе Наконечное блокирование началось в 13:20 и завершилось около 14 часов.

Акции по блокированию пунктов пропуска на украинско-польской границе завершились, - МВД 01

"Патрульные полицейские Львовской и Волынской областей обеспечивали публичную безопасность. Правоохранители поддерживали диалог с протестующими, чтобы избежать конфликта между ними и людьми, которые хотят пересечь границу", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/p3048406
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
цікаво а наркокурєри тоже будуть проводити такі акції ?
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Вони їх спонсорують- корисних ідіотів вистачає.
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А хто вас с куком спонсує? Ти хоча б українську вивчив, трололо неграмотне, як ні як в міністерстві культури (мінстець) працюєш!
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В мигистерстве культуры? Ты хоть с реалиями ознакомься, тро-ло-ло савушкинске.

Министерство культуры, бля.
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Прикольно. На "Рава-Русской" хоть проплатили 4 часа походеньок, на "Шегини" 2+часа, а на "Краковце" 40 минут?
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А проплатил конечно же Хуйло? Или снова Курченко?
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Не знаю, кто, но жадню-у-у-чий, что пипец. 40 минут акции? Никто даже раздуплиться, что это какая-то акция, не успел.
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Эти акции как мертвому припарка. Пока не разгоним все эту барыжную гыдоту, Украина не состоится
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Бариги померзли ! Йдіть порошенку дорогу перекривайте !
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А надходження у бюджет ти забезпечиш? Та невже...
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияАкции по блокированию пунктов пропуска на украинско-польской границе завершились, - МВД. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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