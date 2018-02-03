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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Двое экс-сотрудников МВД и инспектор Госпогранслужбы задержаны в Сумах за получение 42 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Сумах на взятке трех участников преступной группировки из числа действующего и двух бывших правоохранителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое экс-сотрудников МВД и инспектор Госпогранслужбы требовали от местного жителя более 40 тыс. гривен за содействие в уклонении от уголовной ответственности за возможную причастность к совершению преступления. Сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленниками первой и второй частей взятки в размере 15 тыс. гривен.

Правоохранители задержали пограничника на одной из улиц областного центра при получении 27 тыс. гривен - третьей части неправомерной выгоды.

Двое экс-сотрудников МВД и инспектор Госпогранслужбы задержаны в Сумах за получение 42 тыс. грн взятки, - СБУ 01

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Двое экс-сотрудников МВД и инспектор Госпогранслужбы задержаны в Сумах за получение 42 тыс. грн взятки, - СБУ 02Двое экс-сотрудников МВД и инспектор Госпогранслужбы задержаны в Сумах за получение 42 тыс. грн взятки, - СБУ 03

В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины двум злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении третьему участнику группировки.

Смотрите: Чиновник РГА и председатель сельсовета задержаны на Буковине при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Продолжается досудебное расследование, в частности по установлению других должностных лиц, причастных к противоправным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/p3048403
 
 
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В країні робиться в рази більше ніж при інших владах. Це не можна не бачити/
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Хватает, конечно. Думаю, не меньше. С другой стороны, тогда и огласки такой не было.
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Ти так жартуєш))) Подивись на Ютубі відео про Санька ЗП як він отримує довідку у сервісному центрі МВС, або про одеський термінал, який створили для спрощення таможнього оформлення. От і вся правда про реформи авакова та покращення парашенка.
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Тебе Петя Мельник привет передает Двох колишніх співробітників МВД та інспектора Держприкордонслужби затримано в Сумах за одержання 42 тис. грн хабара, - СБУ - Цензор.НЕТ 6028. Суд решил - чистый он и невиноватый. Ничего ректор национального университета налоговой службы не крал, а со страны с браслетом убегал, так то от испугу
Двох колишніх співробітників МВД та інспектора Держприкордонслужби затримано в Сумах за одержання 42 тис. грн хабара, - СБУ - Цензор.НЕТ 1341
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Он порядочный человек, поэтому - по прейскуранту
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Та коли ж у нас вже хоч одного хапугу посадять з конфіскацією?
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Що ж це робиться екс-працівники МВС беруть хабарі за поліцаїв, яке неподобство конкуренти, чи їх під час отримання хабара звільнили?
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Называется "уволили задним числом". В МВД это обычная практика
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Нифига не хотят меняется,только расстрел исправит
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Та ладно, не врите!! Шкуряк сказал шо коррупция подолана.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое экс-сотрудников МВД и инспектор Госпогранслужбы задержаны в Сумах за получение 42 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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