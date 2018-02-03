 Двое экс-сотрудников МВД и инспектор Госпогранслужбы задержаны в Сумах за получение 42 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое экс-сотрудников МВД и инспектор Госпогранслужбы требовали от местного жителя более 40 тыс. гривен за содействие в уклонении от уголовной ответственности за возможную причастность к совершению преступления. Сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленниками первой и второй частей взятки в размере 15 тыс. гривен.

Правоохранители задержали пограничника на одной из улиц областного центра при получении 27 тыс. гривен - третьей части неправомерной выгоды.

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В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины двум злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении третьему участнику группировки.

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Продолжается досудебное расследование, в частности по установлению других должностных лиц, причастных к противоправным действиям.