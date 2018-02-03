 Неизвестные не дают Нацагентству по возвращению активов принять в управление три этажа в комплексе GULLIVER. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацагентства.

Постановлением Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 по уголовному делу №757/53395/17-к Национальному агентству переданы 31, 32 и 33 этажи торгово-офисного комплекса "GULLIVER", по адресу: г.. Киев, площадь Спортивная 1А для осуществление мероприятий по управлению", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент неизвестные лица, нарушая Постановление суда и требования Закона, оказывают сопротивление представителям Нацагентства и передаче офисных помещений ему в управление.

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"Невыполнение законных требований должностных лиц Национального агентства по устранению нарушений законодательства в сфере управления активами является административным правонарушением в соответствии со статьей 188-48 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Умышленное неисполнение приговора, решения, определения, постановления суда, вступивших в законную силу, или препятствование их исполнению являются преступлением согласно статье 382 Уголовного кодекса Украины", - напоминают в нацагентстве.

Подчеркивается, что на сегодня судебное решение в отношении активов является действующим. Никаких других судебных решений, запрещающих Национальному агентству осуществление мероприятий по управлению активами, не существовало и не существует.

"Таким образом, указанное Постановление является обязательным к выполнению в соответствии со статьей 129-1 Конституции Украины. Национальное агентство уверено в возможности построения конструктивного диалога с собственниками активов по управлению ими в будущем", - говорится в сообщении.

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