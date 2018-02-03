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Все про:Киев (15294) конфискация (381) Нацагентство по возвращению активов (19)

 Неизвестные не дают Нацагентству по возвращению активов принять в управление три этажа в комплексе GULLIVER. ФОТО

В субботу, 3 февраля 2018 года, сотрудники Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, выполняя постановление Печерского суда, сделали очередную попытку принять в управление активы в одном из офисных центров столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацагентства.

Постановлением Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 по уголовному делу №757/53395/17-к Национальному агентству переданы 31, 32 и 33 этажи торгово-офисного комплекса "GULLIVER", по адресу: г.. Киев, площадь Спортивная 1А для осуществление мероприятий по управлению", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент неизвестные лица, нарушая Постановление суда и требования Закона, оказывают сопротивление представителям Нацагентства и передаче офисных помещений ему в управление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные взломали двери и угрожали расправой жителям квартир, переданных Генпрокуратурой Нацагентству по возврату активов ДОКУМЕНТ+ФОТО

"Невыполнение законных требований должностных лиц Национального агентства по устранению нарушений законодательства в сфере управления активами является административным правонарушением в соответствии со статьей 188-48 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Умышленное неисполнение приговора, решения, определения, постановления суда, вступивших в законную силу, или препятствование их исполнению являются преступлением согласно статье 382 Уголовного кодекса Украины", - напоминают в нацагентстве.

Подчеркивается, что на сегодня судебное решение в отношении активов является действующим. Никаких других судебных решений, запрещающих Национальному агентству осуществление мероприятий по управлению активами, не существовало и не существует.

"Таким образом, указанное Постановление является обязательным к выполнению в соответствии со статьей 129-1 Конституции Украины. Национальное агентство уверено в возможности построения конструктивного диалога с собственниками активов по управлению ими в будущем", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацагентство по возвращению активов за один день приняло в управление 11 элитных квартир и 15 машиномест

Неизвестные не дают Нацагентству по возвращению активов принять в управление три этажа в комплексе GULLIVER 01
Неизвестные не дают Нацагентству по возвращению активов принять в управление три этажа в комплексе GULLIVER 02
Неизвестные не дают Нацагентству по возвращению активов принять в управление три этажа в комплексе GULLIVER 03
Неизвестные не дают Нацагентству по возвращению активов принять в управление три этажа в комплексе GULLIVER 04
Неизвестные не дают Нацагентству по возвращению активов принять в управление три этажа в комплексе GULLIVER 05

Источник: https://censor.net.ua/p3048397
 
 
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"Постановлением Печерского районного суда" все ясно, дальше можно не продолжать
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В Украине нет власти, нет государства, нет правохранительных органов, как нет и самих права, закона, справедливости... При хряке их тоже не было, но мы знали: это - пройдет.
Оказалось: титушек сменили "народные дружины" и "безпредельщиеки в балаклавах", причем оружия у них немеряно.
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Вся эта "власть" - есть обслуживающий персонал, выбираемый народом на конкурсной основе. Когда условия конкурса начинает диктовать обслуживающий персонал, то вся структура ломается. И вам приходится соглашаться с навязанными сервисом условиями. Без выбора.
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Неизвестные не дают Нацагентству по возвращению активов принять в управление три этажа в комплексе GULLIVER

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Йопт! І де ж той хвальоний Корд який розрулює все як в голдівудських кіно,вчиться по американських стандартах вбивати терористів,жре хавчик НАТО і якому позаздрив би рембо,термінатор,хижак,бетмен і Чак-Норріс? Невідомі не дають Нацагентству з повернення активів прийняти в управління три поверхи в комплексі GULLIVER - Цензор.НЕТ 6009
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Кому надо Всем ВСЁ и ВСЕ Известно. (надо ли это знать кому то ещё? Неизвестные)
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и для чего нам нацгвардейский спецназ,если для МВДшного факт,что "лица неизвестные" является препятствием для выполнения служебного долга-ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРОЕСОВ?
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Полиции и Нацгвардии законом запрещено заниматься имущественными спорами.
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а вони не спорамі займалися б,а нєізвєснимі,які порушують закон!
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В носках по 1500 гривен космонавтов пусть подгонят
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Ужась,а где конкорд.Приказа нету))).Беркут -2.
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Носки 400-гривневые протерлись и теперь "бойцы" ну никак не могут выполнять свои обязанности.
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А застрелить пару неизвестных, не пробовали?
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застрелить пару неизвестных дверей и замков? они могут конечно, ума хватит
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Вони можуть студентів на майдані і пенсіонерок на мітингах мотлошити. Спецназ Авакова аднако...
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или зарубить топориком способом гризодобо?
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Проще всего, оправдывать собственную никчемность, такими же никчемными оправданиями.
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А Аваков не желает откомментировать ситуацию? Или он тоже в кратковременном отпуске на Мальдиво-Сейшелах?
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Похоже у нас неизвестные лица управляют страной.Получается: не отвечаю ни за что,я просто отвечаю,что я - ничто.
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Так и есть. Пан Инкогнито и его инкогниты
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Эти слова были сказаны в комитете Риксдага по миграции и демографической политике в 1932 году, Харсом Енсеном, политическим советником председателя Социал-демократической рабочей партии Швеции.
Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные остальные представители умственного труда. Уезжает цвет народа - интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся «бизнесмены», политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами базарные спекулянты, спортсмены и артисты.
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Давно было сказано в комитете Риксдага по миграции и демографической политике в 1932 году, Харсом Енсеном, политическим советником председателя Социал-демократической рабочей партии Швеции:
"Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные представители умственного труда, уезжает цвет народа - интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся «бизнесмены», политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами базарные спекулянты, спортсмены и артисты."

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В США эти "неизвестные лица" уже неподвижно лежали на полках холодильников моргов с бирочками на ногах... Представляю выражение лиц западных дипломатов, читающих новости нашей страны (знаю точно, что регулярно читают и Цензор тоже)
"Трампушка, введи вайска?"
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Саме у цих випадках потріжні "національні жони", бо поліція та влада бездіяльні коли це стосується їх бізнес інтересів.
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А дружинників покликати? ССО? Бо то можливо шпигунське кубло або терористи - хай встановлять осіб
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это редакция "вестей", она просто закрыта была на выходной, а барыге срочно отжать надо было бизнес, отакое вот
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ну да, это же не архитекторов арестовывать и сажать за поджог незаконной постройки МП!..
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Бляя, как задерживать патриотов, так у будочников есть и полицейский спецназ, прокуратура, СБУ, как задержать для установления личности неизвестных - нет.
Управленцы державой хреновы.
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а где дежурная команда в 500 стволов на вертолетах и БТРах？ну да, это же не Корбана арестовывать
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"Вести" заявляют, что силовики пытались захватить редакцию
13:13, сегодня

В субботу 3 февраля в офис медиахолдинга "Вести" на Спортивной площади, 1 в БЦ "Гулливер" в Киеве нагрянули силовики из Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает сайт издания.
Несмотря на то, что выходной день и издание не работает, силовики пытались взломать двери и проникнуть внутрь.
Представители агентства запросили доступ к коммуникациям. На что представители бизнес-центра "Гулливер" объяснили, что сегодня - выходной день и они не могут предоставить доступ по техническим причинам. Пообещали все сделать в понедельник.
В настоящий момент, АРМА рассматривает вариант вызвать полицию, чтобы ломать двери.
Силовики отказывались общаться с журналистами, лишь только в комментарии каналу Newsone представители АРМА пообещали не совершать "противоправных действий", но пригрозили обо всем доложить прокурору.
После неудачных попыток проникнуть в офис, силовики ушли.
"Представители АРМА решили оставить журналистов "Вестей" в покое, НО! Только до понедельника. В начале новой недели нам пообещали новый визит", - сообщили журналисты "Вестей".
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Давно пора! Как и страна.уа и еще десятка два рыговских сайтов-однодневок.
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Вести давно пора сжечь, с потрохами, а редакторов и владельцев пересажать с конфискацией
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да, потом разберутся и с другими СМИ, не переключайтесь, будет интересно
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опять неизвестные.. и Рюкзакович молчит
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Так это оказывается змеиное гнездо, газетенки мертвечука!
Жаль что обошлось без стрельбы и жертв со стороны "неизвестных лиц".
Давно пора стереть с лица земли это кубло сепаратистов.
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Луценко порешает с торговыми партнёрами до понедельника
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пока Коломойский в изгнании, закона не будет
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ТЦ Хуливер строился в часы правления Овоща и однозначно, что на государственные средства. После постройки, что бы на одном РЫГО-ЧЛЕНЕ не висело много недвига, "владелицей" сделали рыговскую ШЛЮХУ. В прошлом году каманда
шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА пыталась его отжать - не получилось. С одной ШЛЮХИ переписали на другую Невідомі не дають Нацагентству з повернення активів прийняти в управління три поверхи в комплексі GULLIVER - Цензор.НЕТ 3721.
Сейчас пытается войти в долю - тоже шЫшь Невідомі не дають Нацагентству з повернення активів прийняти в управління три поверхи в комплексі GULLIVER - Цензор.НЕТ 3721
Напрашивается вопрос - какого члена шоколадное РЫГО-УБЛЮДИЩЕ поперся в президенты если, даже не может отжать "бизнес" у своего рыговского кореша Невідомі не дають Нацагентству з повернення активів прийняти в управління три поверхи в комплексі GULLIVER - Цензор.НЕТ 3721
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Под неизвестными лицами скрывается частная антиукраинская армия Медведчука, так может и нужны в данном случае "Национальные дружины" чтобы выкинут из здания этих негодяев.
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Это офисы блядской газетёнки "Вести" что-ли?
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Ну до чого ж гидко читати таку інформацію. Зате наші керманичі зі всіх трибун та зомбоящиків звіздять,як у нас все добре...гниди,пляттт...
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Вот так вот,кому то неизвестные,взяли и помешали.И власть утерлась,сопли размазала и пошла жаловаться в инет?
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нет, чтобы идентифицировать неизвестных быков
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на самом деле эти дебилы просто приперлись в выходной день никого нет, все закрыто, утерлись и пошли себе, а потом придумали "неизвестных", которые им якобы мешали
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РЕйдэрские разборки между тварями ублюдками . Народу на это насрать .
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не нравиться мне слова - неизвестные не дают...
как то 2014 годом... весной... запахло...
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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И шо?
Я и группа неизвестных выражаем по этому поводу сильную обеспокоенность хреновыми зрением и умственными способностями служащих госорганов.
Может это их утешит
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Это ж вам не опасного преступника Саакашвили брать. 'Неизвестные люди'- они ж на то и неизвестные, что нет у них , наверное, никаких документов, их фотографии не получаются, они не отбрасывают тени и не отражаются в зеркале. И спросить их тоже об этом всем нельзя, так как это молчаливые неизвестные))
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНеизвестные не дают Нацагентству по возвращению активов принять в управление три этажа в комплексе GULLIVER. ФОТО
 
 
 
 
 
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