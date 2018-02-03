 Неизвестные не дают Нацагентству по возвращению активов принять в управление три этажа в комплексе GULLIVER. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацагентства.
Постановлением Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 по уголовному делу №757/53395/17-к Национальному агентству переданы 31, 32 и 33 этажи торгово-офисного комплекса "GULLIVER", по адресу: г.. Киев, площадь Спортивная 1А для осуществление мероприятий по управлению", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на данный момент неизвестные лица, нарушая Постановление суда и требования Закона, оказывают сопротивление представителям Нацагентства и передаче офисных помещений ему в управление.
"Невыполнение законных требований должностных лиц Национального агентства по устранению нарушений законодательства в сфере управления активами является административным правонарушением в соответствии со статьей 188-48 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Умышленное неисполнение приговора, решения, определения, постановления суда, вступивших в законную силу, или препятствование их исполнению являются преступлением согласно статье 382 Уголовного кодекса Украины", - напоминают в нацагентстве.
Подчеркивается, что на сегодня судебное решение в отношении активов является действующим. Никаких других судебных решений, запрещающих Национальному агентству осуществление мероприятий по управлению активами, не существовало и не существует.
"Таким образом, указанное Постановление является обязательным к выполнению в соответствии со статьей 129-1 Конституции Украины. Национальное агентство уверено в возможности построения конструктивного диалога с собственниками активов по управлению ими в будущем", - говорится в сообщении.
Оказалось: титушек сменили "народные дружины" и "безпредельщиеки в балаклавах", причем оружия у них немеряно.
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Йопт! І де ж той хвальоний Корд який розрулює все як в голдівудських кіно,вчиться по американських стандартах вбивати терористів,жре хавчик НАТО і якому позаздрив би рембо,термінатор,хижак,бетмен і Чак-Норріс?
Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные остальные представители умственного труда. Уезжает цвет народа - интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся «бизнесмены», политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами базарные спекулянты, спортсмены и артисты.
"Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные представители умственного труда, уезжает цвет народа - интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся «бизнесмены», политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами базарные спекулянты, спортсмены и артисты."
"Трампушка, введи вайска?"
Управленцы державой хреновы.
13:13, сегодня
В субботу 3 февраля в офис медиахолдинга "Вести" на Спортивной площади, 1 в БЦ "Гулливер" в Киеве нагрянули силовики из Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает сайт издания.
Несмотря на то, что выходной день и издание не работает, силовики пытались взломать двери и проникнуть внутрь.
Представители агентства запросили доступ к коммуникациям. На что представители бизнес-центра "Гулливер" объяснили, что сегодня - выходной день и они не могут предоставить доступ по техническим причинам. Пообещали все сделать в понедельник.
В настоящий момент, АРМА рассматривает вариант вызвать полицию, чтобы ломать двери.
Силовики отказывались общаться с журналистами, лишь только в комментарии каналу Newsone представители АРМА пообещали не совершать "противоправных действий", но пригрозили обо всем доложить прокурору.
После неудачных попыток проникнуть в офис, силовики ушли.
"Представители АРМА решили оставить журналистов "Вестей" в покое, НО! Только до понедельника. В начале новой недели нам пообещали новый визит", - сообщили журналисты "Вестей".
Жаль что обошлось без стрельбы и жертв со стороны "неизвестных лиц".
Давно пора стереть с лица земли это кубло сепаратистов.
шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА пыталась его отжать - не получилось. С одной ШЛЮХИ переписали на другую .
Сейчас пытается войти в долю - тоже шЫшь
Напрашивается вопрос - какого члена шоколадное РЫГО-УБЛЮДИЩЕ поперся в президенты если, даже не может отжать "бизнес" у своего рыговского кореша
как то 2014 годом... весной... запахло...
Я и группа неизвестных выражаем по этому поводу сильную обеспокоенность хреновыми зрением и умственными способностями служащих госорганов.
Может это их утешит