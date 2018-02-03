 В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, под стенами незаконно построенной церкви около фундамента Десятинного храма в столице, прошла акция в защиту арестованных за поджог постройки УПЦ МП архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка.
"Несмотря на отсутствие весомых убытков, поручительства депутатов и менее жесткую позицию прокуратуры на прошлой неделе судья Левицкая назначила 2 месяца ареста и более чем 2 млн.грн залога для каждого", - напомнили организаторы.
По их словам, основная цель акции - заявить, что архитекторы не преступники.
А в чем состав преступления?
ежели она незаконная, то ее там как бы и нет.
то есть пацанов посадили за то что они подожгли "ничего"!
...в Бундесе за такое штрафная статья -- весьма дорогая, причём...
они не разводили огонь, они просто прикуривали на площади где по документах никакого строения нету
УБИЙЦЫ.
Государство хочет наказать своих граждан за попытку исправить нарушение своего же ЗАКОНА филиалом иностранной коммерческой организации!?
Зашибись! Феерический маразм!!!
Если государство (конкретные уполномоченные морды) не может принудить к соблюдению ЗАКОНОВ и устранить первопричину бардака, а настойчиво борется со следствием, то именно это и есть его цель.
власть очередной раз показала на чьей она стороне.
Украины или Мордора.
и почему мы так живем и почему США и ЕС не могут предоставить ту помощь которую бы могли в войне с Мордором.
кремлядского подонка педриллы гундяева масдай !!!!
Хлопці та дівчата, Патріоти, національна дружина, допоможіть очистити українську землю та храми від навали москальського сатанату! Ні одного нового будівництва для москальський попів! З'ясовуйте, хто, яка сволота надав їм дозволи на нове будівництво, бити цю сволоту по рукам та по варгам! Нове будівництво тільки для українських церков! МОСКАЛЬСЬКИЙ САТАНАТ ГЕТЬ З УКРАЇНИ-РУСІ!
В твоей Параше финно-угорско-мордовский дух.
А название Русь вы украли у украинцев.
Скакать же будет вова пукин - на крепком американском перце.
"все то,что связанно с русским духом подлежит уничтожению" таки да, вот только не надо путать "руське" с "русским"-которое введено припадочным мужеложцем садистом Петром в первой четверти XVIII века
А к чему тогда потасовка между двумя этими гражданами? Я чего-то недопонял...
И все будет маца...
ЧТО СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА НА
ЗЕМЛЕ. И СОЖАЛЕЛ В СЕРДЦЕ СВОЕМ. /7/ И СКАЗАЛ БОГ: "СОТРУ ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРОГО Я СОТВОРИЛ, С ЛИЦА
ЗЕМЛИ, ОТ ЧЕЛОВЕКА ДО СКОТА, ДО ГАДОВ И ДО ПТИЦ НЕБЕСНЫХ; ИБО ЖАЛЕЮ
Я, ЧТО СОЗДАЛ ИХ". /8/ HOAX ЖЕ
ПОНРАВИЛСЯ БОГУ.
/9/ ВОТ РОДОСЛОВИЕ НОАХА: HOAX, МУЖ ПРАВЕДНЫЙ, БЫЛ НЕПОРОЧНЕЙШИМ В
ПОКОЛЕНИЯХ СВОИХ; ПРЕД
ВСЕСИЛЬНЫМ ХОДИЛ HOAX. /10/ И РОДИЛ HOAX ТРЕХ СЫНОВЕЙ: ШЕМА, ХАМА И
ЙЕФЕТА. /11/ И РАСТЛИЛАСЬ ЗЕМЛЯ
ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ, И НАПОЛНИЛАСЬ ЗЕМЛЯ ЗЛОДЕЯНИЕМ. /12/ И УВИДЕЛ
ВСЕСИЛЬНЫЙ ЗЕМЛЮ, ЧТО ВОТ: РАСТЛИЛАСЬ ОНА, ИБО ИЗВРАТИЛА ВСЯКАЯ ПЛОТЬ
ПУТЬ СВОЙ НА ЗЕМЛЕ. /13/ И СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ НОАХУ:
"КОНЕЦ ВСЯКОЙ ПЛОТИ НАСТАЛ ПРЕДО МНОЮ, ИБО ВСЯ ЗЕМЛЯ НАПОЛНИЛАСЬ
НАСИЛИЕМ ОТ НИХ, И ВОТ Я
ИСТРЕБЛЮ ИХ С ЗЕМЛЕЮ. /14/ СДЕЛАЙ СЕБЕ КОВЧЕГ ИЗ ДЕРЕВА ГОФЕР, С
КЛЕТЯМИ СДЕЛАЙ КОВЧЕГ, И ПОКРОЙ ЕГО
ВНУТРИ И СНАРУЖИ СМОЛОЮ. /15/ И ВОТ КАК СДЕЛАЕШЬ ЕГО: ТРИСТА ЛОКТЕЙ
ДЛИНА КОВЧЕГА, ПЯТЬДЕСЯТ ЛОКТЕЙ
ШИРИНА ЕГО И ТРИДЦАТЬ ЛОКТЕЙ ВЫСОТА ЕГО. /16/ СДЕЛАЙ ПРОСВЕТ К
КОВЧЕГУ, И В ЛОКОТЬ СВЕДИ ЕГО ВВЕРХУ: ДВЕРЬ КОВЧЕГА ПОМЕСТИ С БОКА ЕГО, С
НИЖНИМ, ВТОРЫМ И ТРЕТЬИМ ЯРУСАМИ СДЕЛАЙ ЕГО. /17/ А Я ВОТ НАВЕДУ
ПОТОП, ВОДУ НА ЗЕМЛЮ, ЧТОБЫ ИСТРЕБИТЬ ВСЯКУЮ ПЛОТЬ, В КОТОРОЙ ЕСТЬ ДУХ ЖИЗНИ, ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ; ВСЕ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ, ПОГИБНЕТ. /18/ НО С ТОБОЮ
ЗАКЛЮЧУ Я СОЮЗ, И ВОЙДЕШЬ В КОВЧЕГ ТЫ, И СЫНОВЬЯ ТВОИ, И ЖЕНА
ТВОЯ, И ЖЕНЫ СЫНОВЕЙ ТВОИХ С ТОБОЮ. /19/ А ОТ ВСЕГО ЖИВУЩЕГО, ОТ
ВСЯКОЙ ПЛОТИ, ПО ДВА ИЗ ВСЕХ
ВВЕДЕШЬ В КОВЧЕГ, ЧТОБЫ ОСТАЛИСЬ ОНИ В ЖИВЫХ ВМЕСТЕ С ТОБОЮ;
МУЖСКОГО ПОЛА И ЖЕНСКОГО ПУСТЬ
БУДУТ ОНИ. /20/ ИЗ ПТИЦ ПО РОДУ ИХ, И ИЗ СКОТА ПО РОДУ ЕГО, И ИЗ ВСЕХ
ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ПО ЗЕМЛЕ ПО РОДУ
ИХ, ПО ДВА ИЗ ВСЕХ ВОЙДУТ К ТЕБЕ, ЧТОБЫ ОСТАЛИСЬ ОНИ В ЖИВЫХ. /21/ ТЫ
ЖЕ ВОЗЬМИ СЕБЕ ВСЯКОЙ ПИЩИ, КАКОЮ ОНИ ПИТАЮТСЯ. И СОБЕРИ У СЕБЯ; И
БУДЕТ ТЕБЕ И ИМ ДЛЯ ЕДЫ". /22/ И СДЕЛАЛ HOAX ВСЕ, КАК ПОВЕЛЕЛ
ЕМУ ВСЕСИЛЬНЫЙ, ТАК И СДЕЛАЛ."
Если всё живое стёрто с лица земли, остались только те, которые были на ковчеге, то всё человечество пошло от Шема, Хама, Йефета и все должны быть хотя бы внешне одинаковы. Откуда появились разные расы и разные религии?
На данный момент на 4 год войны с Россией каждый монастырь РПЦ МП (сталина) в Украине это конкректное боевое отлично вооруженное подразделение в виде взводов, рот, дивизионов, полков РФ армии и разведки в Украине. А в по существу это армия РФ раскиданная по всей Украине и в случаеприказа из Москвы они мобилизуются в течении 1-2-х дней.
Наступит историческая справедливость. А вот сколько еще таких самостроев в Украине, это вопрос..