EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Киевские новости
  9772  84
Все про:Киев (15294) конфликт (656) религия (638)

 В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Также на территории Национального исторического музея Украины прошел молебен Московского патриархата в защиту самостроя.

Как передает Цензор.НЕТ, под стенами незаконно построенной церкви около фундамента Десятинного храма в столице, прошла акция в защиту арестованных за поджог постройки УПЦ МП архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка.

"Несмотря на отсутствие весомых убытков, поручительства депутатов и менее жесткую позицию прокуратуры на прошлой неделе судья Левицкая назначила 2 месяца ареста и более чем 2 млн.грн залога для каждого", - напомнили организаторы.

По их словам, основная цель акции - заявить, что архитекторы не преступники.

 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Андреевском спуске демонтируют киоски с сувенирами

В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 01
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 02
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 03
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 04

Также под стенами церкви священнослужители УПЦ МП также провели молебен за сохренение самостроя.

В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 05
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 06
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 07
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 08

Также во время акции произошло несколько мелких потасовок. Пострадал один из активистов "Братства".

В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 09

В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 10

 В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 11
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 12
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 13
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 14
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 15
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 16
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 17
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 18
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 19
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 20
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 21
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 22
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 23
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 24
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 25
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 26
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 27
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 28
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 29
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 30
В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов 31

Источник: https://censor.net.ua/p3048387
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тетки со стеклянными глазами на молебне были?
 показать весь комментарий
 
 
А куда же без них! Они ударная сила сатанистов из МП!
 показать весь комментарий
 
 
Диакон парашинского патриархата Педро Вальцман своих в обиду не даст!!!
 показать весь комментарий
 
 
Полностью поддерживаю! И вообще уже давно пора запретить УПЦ МП как антигосударственную, террористическую организацию и пособника агрессора. Нахер от сюда шли, уроды!
 показать весь комментарий
 
 
Так туда ему и дорога, чем скорее вылетит, тем лучше. РеХформатор может делать любой вид, но наш народ больше не обманешь, опытные уже.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
окстись окаянный, бог накажет
 показать весь комментарий
 
Немає ніякої упц мп! У Києві на Пейзажці відбулась акція на підтримку арештованих архітекторів, яких звинувачують у підпалі самобуду УПЦ МП - Цензор.НЕТ 957 Яка це може бути упц? В Україні православна церква одна-українська,а це примазанці,холуї московітські які несуть загрозу та розкол як духовний так і територіальний,та активно спияють цьому! Тут дехто каже-церква упц мп..Да немає в Україні церкви мп! Є українські церкви захоплені промосковськими попами! І треба не церкви палити ,а попів московських звідти вигнати! Щоб українська земля у них під рясами горіла,щоб утікали на московію в страхові і не озираючись! Отак треба чинити! А самовільні МАФ-и московських попів-то да..Треба нищити усіма наявними засобами.
 показать весь комментарий
 
 
Усем мардваням из гундяймардовскава пархата черти гарантируют скидку прямо в кател. У Києві сталася бійка на акції на підтримку архітекторів, зарештованих за підпал самобуду УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6606
 показать весь комментарий
 
 
За "поджог" потужни рэформаторы могут и смертную казнь ввести. Это же не убийца АТОшника же.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо на будівлю немає документів на землю, немає містобудівельних умов та обмежень , немає декларації про початок її будівництва - це самовільна забудова.. Якщо будівля має площу більше 30 м.кв. та має капітальні фундаменти - вона не може бути МАФ (малою архітектурною формою). Хлопці праві - всі незаконі забудови повинні бути знесені за рахунок самих забудовників.. Хлопці зробили те, що повинна була зробити влада міста..
 показать весь комментарий
 
 
Они - же не сепары или воры .Кто их отпустит.Банда Вальцмана-Луценка ???
 показать весь комментарий
 
 
Поджог НЕЗАКОННОЙ ПОСТРОЙКИ?

А в чем состав преступления?
 показать весь комментарий
 
 
таки да!
ежели она незаконная, то ее там как бы и нет.
то есть пацанов посадили за то что они подожгли "ничего"!
 показать весь комментарий
 
 
Тепер на черзі-підпал автівки "судді" яка виносила "рішення"! У Києві на Пейзажці відбулась акція на підтримку арештованих архітекторів, яких звинувачують у підпалі самобуду УПЦ МП - Цензор.НЕТ 7148
 показать весь комментарий
 
 
Разведение открытого огня в непредусмотренном для этого, или в общественном месте.
...в Бундесе за такое штрафная статья -- весьма дорогая, причём...
 показать весь комментарий
 
то есть и сигарету не можно прикурить на улице?
они не разводили огонь, они просто прикуривали на площади где по документах никакого строения нету
 показать весь комментарий
 
 
"Также под стенами церкви священнослужители УПЦ МП также провели молебен за сохренение самостроя" В Киеве на Пейзажке прошла акция в поддержку арестованных архитекторов, которых обвиняют в поджоге самостроя УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1365
 показать весь комментарий
 
 
а тех, кто незаконно построил не хотят осудить？ах да, забыл совсем. пэтя же дьякон сатанистского патриархата. Он своих не тронет.
 показать весь комментарий
 
 
Санитарки приехали)) Он уже и руки попам крутят.
 показать весь комментарий
 
 
И как всегда, вместо того что бы этим занималась шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА, которая в предвыборных обицянках клялась защищать интересы Украины, этим занимается народ и активисты!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зараз день.А Петя по ночам робе В Киеве на Пейзажке прошла акция в поддержку арестованных архитекторов, которых обвиняют в поджоге самостроя УПЦ МП - Цензор.НЕТ 4915
 показать весь комментарий
 
 
УПЦ МП это по сути филиал ФСБ, который чувствует себя в Украине очень вольготно.
 показать весь комментарий
 
 
чемодан, вокзал -- рососія - це всім, послідовникам скрепної мацковської церкви! В Киеве на Пейзажке прошла акция в поддержку арестованных архитекторов, которых обвиняют в поджоге самостроя УПЦ МП - Цензор.НЕТ 8201
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вторая фотка класс. Картинка у мужика улет😀
 показать весь комментарий
 
 
Конечно поджог - это не хорошо, но ту поповскую сволочь нужно оттуда выковырять!
 показать весь комментарий
 
 
У самостроя есть хозяин,есть спонсор,есть дававший команду чинить противоправные действия не по закону.Их надо привлекать,а не устраивать картинку для орд-тв.
 показать весь комментарий
 
 
Так бы и сделали, но в стране где работает закон и суды, а наши суды и система все прогнило насквозь и все продажное ! Как в таком случае добиться справедливого решения ??!!
 показать весь комментарий
 
 
Нахалстрой сатанистов крышуют вальцман и кличко левицкая жадная тупая шестерка СВОБОДУ героям архитекторам!!!
 показать весь комментарий
 
 
Самострой -его как бы и нет.Можно дёгтем покрасить,чтобы Сатану изнать!
 показать весь комментарий
 
 
Та нахер этих попов московитских, со всем их кодлом...
 показать весь комментарий
 
 
не вижу на акции "дружинников" рюкзаковича. там же непорядок, мацковских попов выносят. аушки, авакян, обкатай свою титушню.
 показать весь комментарий
 
 
Секта мацковскго пархата- ВОН ИЗ УКРАИНЫ!!!!
УБИЙЦЫ.
 показать весь комментарий
 
 
бездействие и слабовольность нашей власти толкает страну в религиозную войну... В прочим, все по сценарию Кремля.
 показать весь комментарий
 
 
Попы Московского Пархат по естеству своему мздоимцы и лизо_жопы. Наша власть при желании может найти инструменты, чтобы подчинить Онуфрия и его свору. Не надо крови, не надо запретов, которые только Кремлю на руку, а надо повыгонять оттуда офицеров ФСБ в рясах и внедрить своих агентов влияния. Это было бы мудро и эффективно, но для этого нужно много работать нужа политическая воля, а кому оно надо если в плане откатов ниша бесперспективная.
 показать весь комментарий
 
 
Уничтожили несуществующее по закону и должны быть наказаны???
Государство хочет наказать своих граждан за попытку исправить нарушение своего же ЗАКОНА филиалом иностранной коммерческой организации!?
Зашибись! Феерический маразм!!!
Если государство (конкретные уполномоченные морды) не может принудить к соблюдению ЗАКОНОВ и устранить первопричину бардака, а настойчиво борется со следствием, то именно это и есть его цель.
 показать весь комментарий
 
 
Пока некоторые судьи не будут болтаться на Майдане, толку в стране не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Многие судьи в Украине получили свои должности в результате спецоперации Кремля по возвращению Украины в имперское стойло. Контроль судебной системы страны - эффективный способ захвата контроля над экономикой и постепенного уничтожения суверенитета.
 показать весь комментарий
 
 
Кто кому брат и сват? Телеведущая Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука, и экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко стали кумовьями нардепа от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича.10 июня 2017 года, когда покрестили малышку Марию - доченьку Кати и Нестора Шуфрич. Святое таинство совершил Предстоятель УПЦ Московского пактриархата Блаженнейший Онуфрий. Крестными дочери Оксаны Марченко и ее мужа, Виктора Медведчука, Дарьи являются президент России Владимир Путин и супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева.
 показать весь комментарий
 
 
Арестовают архитекторов, которых обвиняют в поджоге самостроя УПЦ МП. УПЦ МП как антигосударственную, террористическую организацию и пособника агрессора. незаконно построенной церквиНесмотря на отсутствие весомых убытков, поручительства депутатов и протеста народа страны

власть очередной раз показала на чьей она стороне.
Украины или Мордора.
и почему мы так живем и почему США и ЕС не могут предоставить ту помощь которую бы могли в войне с Мордором.
 показать весь комментарий
 
 
поповские мрази и ублюдки московского пархата перхоть
кремлядского подонка педриллы гундяева масдай !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Схоже, що це Дмитру Резниченку носа роз'юшили.
 показать весь комментарий
 
Яка це велика несправедливість, що в самих кращих, в святих місцях України, в святих Лаврах, в Києво-Печерській, в Почаївській, в Святогорській сидить ворог, сидить сатанистська антиукраїнські сила, яка ганьба, що держава нічого не робить, щоб повернути ці святі місця українським церквам, не освічує народ. Кожен новий прихожан москальського сатанату-це втрачена для України людина, я не кажу за тих людей, часто погано освічених, де немає вибору та всі храми під москальскими сатаністами.
Хлопці та дівчата, Патріоти, національна дружина, допоможіть очистити українську землю та храми від навали москальського сатанату! Ні одного нового будівництва для москальський попів! З'ясовуйте, хто, яка сволота надав їм дозволи на нове будівництво, бити цю сволоту по рукам та по варгам! Нове будівництво тільки для українських церков! МОСКАЛЬСЬКИЙ САТАНАТ ГЕТЬ З УКРАЇНИ-РУСІ!
 показать весь комментарий
 
 
Да построй ты,хоть что-то свое, а потом рот разевай.Нет никакого московского патриархата! Есть Украинская Правлославная Цервовь!А остальное от лукавого.
 показать весь комментарий
 
Але що робить російська церква в Україні?!
 показать весь комментарий
 
 
Нужно было московских попов пинать берцами по берцовым.Не видно,но охуенно больно
 показать весь комментарий
 
 
Де була мас-ква-ква-ква та рассєя коли в Києві з'явились Десятинна церква? Яке відношення москальські попи-сатаністи, гундяєвці-кагебісти мають до Києва, до України-Русі, до Десятинної церкви? Яка сволота їм видає дозволи на будівництво на українській землі?
 показать весь комментарий
 
 
Как можно судить за поджог того,чего нет?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Десяти́нная це́рковь (церковь Успения Пресвятой Богородицы) в Киеве - первая каменная церковь Древнерусского государства, воздвигнутая Владимиром Святославичем на месте кончины русских первомучеников Феодора и его сына Иоанна. Согласно линии теперешней власти все то,что связанно с русским духом подлежит уничтожению.А на оставшемся фундаменте сккать и кричать: Кто не скачет, тот...."
 показать весь комментарий
 
Послушай, придурок!
В твоей Параше финно-угорско-мордовский дух.
А название Русь вы украли у украинцев.
Скакать же будет вова пукин - на крепком американском перце.
 показать весь комментарий
 
 
В 1240 году орды хана Батыя, взяв Киев, разрушили Десятинную церковь - последний оплот киевлян. В 1828 года освятили начало строительства новой церкви, которое доверили другому петербургскому архитектору Василию Стасову. Храм был построен в русско-византийском стиле и не повторял первоначальной архитектуры древней Десятинной церкви.
 показать весь комментарий
 
 
"Храм был построен в русско-византийском стиле и не повторял первоначальной архитектуры древней Десятинной церкви" - отже новодел, ніякої цінності - добре, що знесли.

"все то,что связанно с русским духом подлежит уничтожению" таки да, вот только не надо путать "руське" с "русским"-которое введено припадочным мужеложцем садистом Петром в первой четверти XVIII века
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да откуда же столько гадости: снести,уничтожить,спалить,изгнать? А кто строить будет? И когда? Места в Украине хватает. Вот только такие как вы уничтожаете Украину и довели ее население с 50 до 40 миллионов. Больше 10 миллионов сгнобили.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
 
такая жесткая позиция по отношению к людям, которые подожгли (не факт), какой-то церковный хлам и абсолютное потакание и освобождение от наказания убийцам журналистов(крысин), убийцам воинов АТО, всем, кто сотрудничал с оккупантами в 2014 году и пытались организовать раздел Украины... сранно и наводит на грустные мысли...не, нужны народные дружины, потому что пока закон защищает только преступников...
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. сектанты Московского сатаната вместе со своими жрецами молились за незаконную постройку? У Києві сталася бійка на акції на підтримку архітекторів, зарештованих за підпал самобуду УПЦ МП - Цензор.НЕТ 392
А к чему тогда потасовка между двумя этими гражданами? Я чего-то недопонял...
 показать весь комментарий
 
Пеця! Защити родимую парашинскую церковь от украинцев!
И все будет маца...
 показать весь комментарий
 
 
Власть так боится , что народ сам начнет наводить порядок в стране , что доходит до маразма ,за незначительный ущерб в котором больше политики , наказание дают больше чем за куда более серьезные преступления.
 показать весь комментарий
 
 
В Торе написано - "И РАСКАЯЛСЯ БОГ,
ЧТО СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА НА
ЗЕМЛЕ. И СОЖАЛЕЛ В СЕРДЦЕ СВОЕМ. /7/ И СКАЗАЛ БОГ: "СОТРУ ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРОГО Я СОТВОРИЛ, С ЛИЦА
ЗЕМЛИ, ОТ ЧЕЛОВЕКА ДО СКОТА, ДО ГАДОВ И ДО ПТИЦ НЕБЕСНЫХ; ИБО ЖАЛЕЮ
Я, ЧТО СОЗДАЛ ИХ". /8/ HOAX ЖЕ
ПОНРАВИЛСЯ БОГУ.
/9/ ВОТ РОДОСЛОВИЕ НОАХА: HOAX, МУЖ ПРАВЕДНЫЙ, БЫЛ НЕПОРОЧНЕЙШИМ В
ПОКОЛЕНИЯХ СВОИХ; ПРЕД
ВСЕСИЛЬНЫМ ХОДИЛ HOAX. /10/ И РОДИЛ HOAX ТРЕХ СЫНОВЕЙ: ШЕМА, ХАМА И
ЙЕФЕТА. /11/ И РАСТЛИЛАСЬ ЗЕМЛЯ
ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ, И НАПОЛНИЛАСЬ ЗЕМЛЯ ЗЛОДЕЯНИЕМ. /12/ И УВИДЕЛ
ВСЕСИЛЬНЫЙ ЗЕМЛЮ, ЧТО ВОТ: РАСТЛИЛАСЬ ОНА, ИБО ИЗВРАТИЛА ВСЯКАЯ ПЛОТЬ
ПУТЬ СВОЙ НА ЗЕМЛЕ. /13/ И СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ НОАХУ:
"КОНЕЦ ВСЯКОЙ ПЛОТИ НАСТАЛ ПРЕДО МНОЮ, ИБО ВСЯ ЗЕМЛЯ НАПОЛНИЛАСЬ
НАСИЛИЕМ ОТ НИХ, И ВОТ Я
ИСТРЕБЛЮ ИХ С ЗЕМЛЕЮ. /14/ СДЕЛАЙ СЕБЕ КОВЧЕГ ИЗ ДЕРЕВА ГОФЕР, С
КЛЕТЯМИ СДЕЛАЙ КОВЧЕГ, И ПОКРОЙ ЕГО
ВНУТРИ И СНАРУЖИ СМОЛОЮ. /15/ И ВОТ КАК СДЕЛАЕШЬ ЕГО: ТРИСТА ЛОКТЕЙ
ДЛИНА КОВЧЕГА, ПЯТЬДЕСЯТ ЛОКТЕЙ
ШИРИНА ЕГО И ТРИДЦАТЬ ЛОКТЕЙ ВЫСОТА ЕГО. /16/ СДЕЛАЙ ПРОСВЕТ К
КОВЧЕГУ, И В ЛОКОТЬ СВЕДИ ЕГО ВВЕРХУ: ДВЕРЬ КОВЧЕГА ПОМЕСТИ С БОКА ЕГО, С
НИЖНИМ, ВТОРЫМ И ТРЕТЬИМ ЯРУСАМИ СДЕЛАЙ ЕГО. /17/ А Я ВОТ НАВЕДУ
ПОТОП, ВОДУ НА ЗЕМЛЮ, ЧТОБЫ ИСТРЕБИТЬ ВСЯКУЮ ПЛОТЬ, В КОТОРОЙ ЕСТЬ ДУХ ЖИЗНИ, ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ; ВСЕ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ, ПОГИБНЕТ. /18/ НО С ТОБОЮ
ЗАКЛЮЧУ Я СОЮЗ, И ВОЙДЕШЬ В КОВЧЕГ ТЫ, И СЫНОВЬЯ ТВОИ, И ЖЕНА
ТВОЯ, И ЖЕНЫ СЫНОВЕЙ ТВОИХ С ТОБОЮ. /19/ А ОТ ВСЕГО ЖИВУЩЕГО, ОТ
ВСЯКОЙ ПЛОТИ, ПО ДВА ИЗ ВСЕХ
ВВЕДЕШЬ В КОВЧЕГ, ЧТОБЫ ОСТАЛИСЬ ОНИ В ЖИВЫХ ВМЕСТЕ С ТОБОЮ;
МУЖСКОГО ПОЛА И ЖЕНСКОГО ПУСТЬ
БУДУТ ОНИ. /20/ ИЗ ПТИЦ ПО РОДУ ИХ, И ИЗ СКОТА ПО РОДУ ЕГО, И ИЗ ВСЕХ
ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ПО ЗЕМЛЕ ПО РОДУ
ИХ, ПО ДВА ИЗ ВСЕХ ВОЙДУТ К ТЕБЕ, ЧТОБЫ ОСТАЛИСЬ ОНИ В ЖИВЫХ. /21/ ТЫ
ЖЕ ВОЗЬМИ СЕБЕ ВСЯКОЙ ПИЩИ, КАКОЮ ОНИ ПИТАЮТСЯ. И СОБЕРИ У СЕБЯ; И
БУДЕТ ТЕБЕ И ИМ ДЛЯ ЕДЫ". /22/ И СДЕЛАЛ HOAX ВСЕ, КАК ПОВЕЛЕЛ
ЕМУ ВСЕСИЛЬНЫЙ, ТАК И СДЕЛАЛ."
Если всё живое стёрто с лица земли, остались только те, которые были на ковчеге, то всё человечество пошло от Шема, Хама, Йефета и все должны быть хотя бы внешне одинаковы. Откуда появились разные расы и разные религии?
 показать весь комментарий
 
Панове, послухайте, що розповідає Герой України генерал-майор Збройних сил України, офіцер Головного командного центру Генерального штабу України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Гордійчук І.В. Це не окремий епізод, це ФСБшна система, створена ще в часи СРСР, тоді КДБ, (про це є безліч матеріалів) https://www.youtube.com/watch?v=21drAZSdfOg
 показать весь комментарий
 
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
 
Умные люди в Украине еще 4 года назад в феврале знали и кричали об этом, что кацапская кегебня в Украине держит на самый крайний случай свой самый сильный гибридный, и не только гибридный, фронт "русского мира" в Украине в виде своей церкви сталинского патриархата, созданного сталиным и берией 4 сентябля 1943 года.

На данный момент на 4 год войны с Россией каждый монастырь РПЦ МП (сталина) в Украине это конкректное боевое отлично вооруженное подразделение в виде взводов, рот, дивизионов, полков РФ армии и разведки в Украине. А в по существу это армия РФ раскиданная по всей Украине и в случаеприказа из Москвы они мобилизуются в течении 1-2-х дней.
 показать весь комментарий
 
надо чтобы профи сожгли эточеготамнет дотла, и все нормализуется. Готов скинуться.
Наступит историческая справедливость. А вот сколько еще таких самостроев в Украине, это вопрос..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх