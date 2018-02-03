 В Киеве случилась потасовка на акции в поддержку арестованных за поджог самостроя УПЦ МП архитекторов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, под стенами незаконно построенной церкви около фундамента Десятинного храма в столице, прошла акция в защиту арестованных за поджог постройки УПЦ МП архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка.

"Несмотря на отсутствие весомых убытков, поручительства депутатов и менее жесткую позицию прокуратуры на прошлой неделе судья Левицкая назначила 2 месяца ареста и более чем 2 млн.грн залога для каждого", - напомнили организаторы.

По их словам, основная цель акции - заявить, что архитекторы не преступники.

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Также под стенами церкви священнослужители УПЦ МП также провели молебен за сохренение самостроя.









Также во время акции произошло несколько мелких потасовок. Пострадал один из активистов "Братства".



















































