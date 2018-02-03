 14-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире в Польше. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Федерация фигурного катания Украины.

В соревнованиях одиночниц-юниорок она показала общий результат 144.35 баллов. При этом украинка больше чем на 20 баллов обошла свою ближайшую соперницу - француженку Леа Серна, которой проигрывала после короткой программы 0,79 балла.





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Как отмечается, в нынешнем сезоне Анастасия Архипова заняла второе место на международных соревнованиях Tallinn Trophy, а также победила в чемпионате Украины среди взрослых и в чемпионате Украины среди юниоров в женском одиночном катании. Сезон 2017/2018 стал для нее дебютным на юниорском уровне.

Турнир Mentor Torun Cup удачно начала также и украинская танцевальная пара Мария Голубцова/Кирилл Белобров. Они поднялись на вторую ступеньку пьедестала почета после завершения соревнований танцевальных дуэтов в категории "юниоры". Успешное выступление учеников Марии Тумановской-Чайки как в короткой, так и в произвольной программах обеспечило им высокие судейские оценки - общая сумма баллов составляет 129.97.

Также вторыми были Голубцова/Белобров в произвольной программе: фигуристы получили 74.27 балла, причем, оценка за компоненты - 38.20 стала для этой пары самой высокой в ​​сезоне.













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