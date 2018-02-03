 14-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире в Польше. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Федерация фигурного катания Украины.
В соревнованиях одиночниц-юниорок она показала общий результат 144.35 баллов. При этом украинка больше чем на 20 баллов обошла свою ближайшую соперницу - француженку Леа Серна, которой проигрывала после короткой программы 0,79 балла.
Как отмечается, в нынешнем сезоне Анастасия Архипова заняла второе место на международных соревнованиях Tallinn Trophy, а также победила в чемпионате Украины среди взрослых и в чемпионате Украины среди юниоров в женском одиночном катании. Сезон 2017/2018 стал для нее дебютным на юниорском уровне.
Турнир Mentor Torun Cup удачно начала также и украинская танцевальная пара Мария Голубцова/Кирилл Белобров. Они поднялись на вторую ступеньку пьедестала почета после завершения соревнований танцевальных дуэтов в категории "юниоры". Успешное выступление учеников Марии Тумановской-Чайки как в короткой, так и в произвольной программах обеспечило им высокие судейские оценки - общая сумма баллов составляет 129.97.
Также вторыми были Голубцова/Белобров в произвольной программе: фигуристы получили 74.27 балла, причем, оценка за компоненты - 38.20 стала для этой пары самой высокой в сезоне.
Залез на страницу , посвященную победе нашей молодой фигуристке и начинаешь гадить. Вот чем ты лучше Пэти?
Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей 60-тысячника ITF в Берни (Австраля). В финальном матче турнира, который продлился чуть больше часа, 15-летняя киевлянка в двух сетах обыграла швейцарку Викторию Голубич - 6:4, 6:3.
Ключевой момент первого сета произошел при счете 2:2, когда Марта сделала два брейка подряд. Во второй партии Костюк с первых минут вышла вперед и пыталась в сухую раздавить оппонентку, но лидируя 2:0 проиграла три гейма подряд.
Проигрывая 3:2 киевская спортсменка смогла взять себя в руки и больше не отдала ни одного гейма Голубич, добыв победу в сете - 6:3. https://www.obozrevatel.com/sport/tennis/15-letnyaya-ukrainskaya-tennisistka-vyiigrala-turnir-v-avstralii.htm
не то что те... дарования (от слова подарено-вкрадено), селебрети, (папины сыны и дочки)
Костюк, Свитолина, теперь Архипова...
Замечательно! И символично: девушки - это цвет и красота Нации.
Значит, у нас яркое будущее!
Поздравления Настеньке!