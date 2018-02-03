EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Спорт, Фоторепортаж
  4156  29
Все про:победа (289) спорт (1497) фигурное катание (10)

 14-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире в Польше. ФОТО

14-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире Mentor Torun Cup, который проходит в польском городе Торунь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Федерация фигурного катания Украины.

В соревнованиях одиночниц-юниорок она показала общий результат 144.35 баллов. При этом украинка больше чем на 20 баллов обошла свою ближайшую соперницу - француженку Леа Серна, которой проигрывала после короткой программы 0,79 балла.

14-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире в Польше 01
14-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире в Польше 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-летняя украинка Костюк победила на теннисном турнире в Австралии

Как отмечается, в нынешнем сезоне Анастасия Архипова заняла второе место на международных соревнованиях Tallinn Trophy, а также победила в чемпионате Украины среди взрослых и в чемпионате Украины среди юниоров в женском одиночном катании. Сезон 2017/2018 стал для нее дебютным на юниорском уровне.

Турнир Mentor Torun Cup удачно начала также и украинская танцевальная пара Мария Голубцова/Кирилл Белобров. Они поднялись на вторую ступеньку пьедестала почета после завершения соревнований танцевальных дуэтов в категории "юниоры". Успешное выступление учеников Марии Тумановской-Чайки как в короткой, так и в произвольной программах обеспечило им высокие судейские оценки - общая сумма баллов составляет 129.97.

Также вторыми были Голубцова/Белобров в произвольной программе: фигуристы получили 74.27 балла, причем, оценка за компоненты - 38.20 стала для этой пары самой высокой в ​​сезоне. 

14-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире в Польше 03
14-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире в Польше 04
14-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире в Польше 05
14-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире в Польше 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец Хижняк признан лучшим боксером мира в 2017 году. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3048383
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Почему до сих пор нет поздравлений на странице Офшорника? От прєдізєнта скрывают новости 14-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире в Польше - Цензор.НЕТ 5158
 показать весь комментарий
 
 
Він не винен! Все стається мимоволі... То "ольгінський" умовний рефлекс викликає діарею.
 показать весь комментарий
 
 
Он не Брежнев и не любит как тот фигурное катание. А вот теннис - это интересно, особенно когда побеждают молодые.
 показать весь комментарий
 
он молчит, зато твой понос не задержался...
 показать весь комментарий
 
 
А почему ты не поздравил эту девочку с победой? Ты же первый отметился.
Залез на страницу , посвященную победе нашей молодой фигуристке и начинаешь гадить. Вот чем ты лучше Пэти?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
с русской фамилиией, как то феее
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бросьте! Выйдет замуж за якогось гройсмана - будет с украинской
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы Украинские спортсмены =всегда побеждают , на зло ботам , троллям , кацапетам , корупционерам , ублюдочнымм олигархам , врагам Украины .
 показать весь комментарий
 
 
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк выиграла взрослый турнир в Австралии

Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей 60-тысячника ITF в Берни (Австраля). В финальном матче турнира, который продлился чуть больше часа, 15-летняя киевлянка в двух сетах обыграла швейцарку Викторию Голубич - 6:4, 6:3.

Ключевой момент первого сета произошел при счете 2:2, когда Марта сделала два брейка подряд. Во второй партии Костюк с первых минут вышла вперед и пыталась в сухую раздавить оппонентку, но лидируя 2:0 проиграла три гейма подряд.

Проигрывая 3:2 киевская спортсменка смогла взять себя в руки и больше не отдала ни одного гейма Голубич, добыв победу в сете - 6:3. https://www.obozrevatel.com/sport/tennis/15-letnyaya-ukrainskaya-tennisistka-vyiigrala-turnir-v-avstralii.htm
 показать весь комментарий
 
 
Зараз президент і прем'єр підтягнуться. Як же без їх привітань???
 показать весь комментарий
 
 
вот это юные таланты...
не то что те... дарования (от слова подарено-вкрадено), селебрети, (папины сыны и дочки)
 показать весь комментарий
 
 
Я вже привык такi новини вiд Пети взнавати.Якось непривычно,ще вiд когось 14-річна українська фігуристка Анастасія Архіпова здобула перемогу на міжнародному турнірі в Польщі - Цензор.НЕТ 8070
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, а еще еще взглянуть на биллборды, то он и школы ремонтирует и дороги. Везде успевает. А, главное, за свои деньги.
 показать весь комментарий
 
я женился на 20-ти летней и она выглядела моложе,,, я-педофил????
 показать весь комментарий
 
 
Вітаю Анастасію, вітаю всю нашу країну з чудовою перемогою нашої юної принцеси - фігуристки !!!
 показать весь комментарий
 
 
Alexandr Skrynnyk, всем девочкам , которые выступают на льду или сцене делают достаточно яркий макияж, чтобы их лица было видно. Иначе при том ярком свете, который используется на соревнованиях, вы будете видеть только бледное пятно.
 показать весь комментарий
 
 
Хмммм. 14 років? Швидко розвиваються спортсменки. Вітання переможниці!!!
 показать весь комментарий
 
Дівчата взагалі розвиваються - мамо не сумуй... Часто буває, що дівці 13 років, а виглядає на 16-18 (що в деяких ситуаціях небезпечно...)
 показать весь комментарий
 
може ці дівчатка Марта і Анастасія та інші й витягнуть Україну з болота. Нне перший раз в історії жіноцтво рятує Україну.
 показать весь комментарий
 
 
Вот и фигурное катание начинает возрождаться, благодаря молодым энтузиастам, талантливой спортивной молодёжи и неравнодушным спонсорам. Дерзайте, ребята! Пусть вам сопутствует удача. НОВЫХ ЯРКИХ ПОБЕД!!!
 показать весь комментарий
 
 
Архипова,Голубцова,Белобров,Загитова,Сотская,Липницкая... талантливый народ однако.
 показать весь комментарий
 
 
Девчонки-украиночки радуют и радуют!
Костюк, Свитолина, теперь Архипова...
Замечательно! И символично: девушки - это цвет и красота Нации.
Значит, у нас яркое будущее!
Поздравления Настеньке! 14-річна українська фігуристка Анастасія Архіпова здобула перемогу на міжнародному турнірі в Польщі - Цензор.НЕТ 177


 показать весь комментарий
 
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоСпорт14-летняя украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире в Польше. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх