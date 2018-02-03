 "Невероятная победа", - Порошенко поздравил теннисистку Марту Костюк с титулом чемпионки ITF Womens Circuit. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил юную теннисистку Марту Костюк со вторым профессиональным титулом в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit, передает Цензор.НЕТ. Поздравление опубликовано на странице главы государства в Facebook.

"Невероятная победа! Поздравляем юную украинку Марту Костюк с получением второго профессионального титула в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit. Гордимся тобой, Марта!" - отмечается в сообщении.

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