 "Невероятная победа", - Порошенко поздравил теннисистку Марту Костюк с титулом чемпионки ITF Womens Circuit. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил юную теннисистку Марту Костюк со вторым профессиональным титулом в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit, передает Цензор.НЕТ. Поздравление опубликовано на странице главы государства в Facebook.
"Невероятная победа! Поздравляем юную украинку Марту Костюк с получением второго профессионального титула в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit. Гордимся тобой, Марта!" - отмечается в сообщении.
мы как и весь сцуветский народ глубоко одобрям=с советский способ развития спорта от профессионального продажного спорта на Западе..
Поэтому я ни на минуту не сомневають в двух вещах:
1. Он пообещает Марте построить суперсовременный теннисный корт с бесплатным посещением до 18 лет.
2.Оплатит девочке из своего благотворительного фонда "Наипи ближнего" десятидневный отдых там, где сам героически боролся со стихией ....ну не может быть иначе после таких слов -"Невероятная победа! Поздравляем юную украинку Марту Костюк с получением второго профессионального титула в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit. Гордимся тобой, Марта!"
я предлагаю мировую -
сказал с трибуны президент,
и добродушно улыбнулся…
но нет…
Да и тут не просто - " забитый гол " . ! В таком юном возрасте выигрыш во взрослом турнире можно приравнять к тому если бы один футболист в одном матче забил пять - шесть мячей . !
Думаю без Барыги тут не обошлось - он вдохновлял, когда был на Мальдивах.
Относительно порохатого... Скоро этот ... будет пиариться уже на открытии нужника где-нибудь на трассе (например) Киев-Харьков.
как Вам крещатик скоро минніе поля расположат
Зайшов у коменти...
Тиць пиздиць. Пеця, зрада, порох, зрадливий пеця, зрада пецюганить порохнявим пецюном.
Та привітайте ж ви дитинку!
Просто порадійте за успіх блискучої юної спортсменки!
Марто, зірочко, з Перемогою тебе! СЛАВА УКРАЇНІ!