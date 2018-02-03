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 Политика Украины, Спорт
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Все про:теннис (83) Костюк_Марта (1)

 "Невероятная победа", - Порошенко поздравил теннисистку Марту Костюк с титулом чемпионки ITF Womens Circuit. ФОТО

Глава государства поздравил спортсменку и отметил, что Украина гордится теннисисткой

Президент Украины Петр Порошенко поздравил юную теннисистку Марту Костюк со вторым профессиональным титулом в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit, передает Цензор.НЕТ. Поздравление опубликовано на странице главы государства в Facebook.

"Невероятная победа! Поздравляем юную украинку Марту Костюк с получением второго профессионального титула в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit. Гордимся тобой, Марта!" - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-летняя украинка Костюк победила на теннисном турнире в Австралии

Невероятная победа, - Порошенко поздравил теннисистку Марту Костюк с титулом чемпионки ITF Womens Circuit 01

Источник: https://censor.net.ua/p3048379
 
 
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Спортивным обозревателем у него лучше получается.
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Девочки наши молодцы!!! А президенту, хвастаясь чужими победами, не помешало бы узнать где тренируются наши теннисистки? И министру спорта это тоже не помешало бы. Как и ответить на вопрос - а что именно эти вечно примазывающиеся сделали для развития этого вида спорта в Украине.
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Парашенко, а про "пабеды" на донбассе почему молчишь? Нэма пабед? путин не разрешает пабеждать?
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Ти ж втекло у Хранцію, ось і нема пабєд.
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Украинские солдаты отвоевали еще одно село Катериновка на Луганщине,Крыс кремля выгнали НА....
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Еще одно? А зачем парашенка приказал Луганск сдать и выпустить банду гиркина из Донецка?
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затем что как говорят что свой соевый заводик ближе к телу.
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А тому що тебе гандона лишньохромосомного забули запитати "Неймовірна перемога", - Порошенко привітав тенісистку Марту Костюк із титулом чемпіонки ITF Womens Circuit - Цензор.НЕТ 4672
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КацаКрысины хде пля НовоОтсоссия от Харькова до Одессы и Приднестровья,хде планы Плешивого делись? в НовоСирию перебрались?
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она никуда не делась она вся перешла под крышу шыкаладного цеха
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Когда то знаменитый Пифагор произнес своим ученикам речь незамысловатую : сам баран,видал баранов,но таких БАРАНОВ не видал... "Неймовірна перемога", - Порошенко привітав тенісистку Марту Костюк із титулом чемпіонки ITF Womens Circuit - Цензор.НЕТ 5269
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В Киеве 300 грн. в час поиграть в теннис стоит. Вот барыги какие цены гнут.
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Аби коштувало 30 копійок, турнір виграв би ти, я навіть не сумніваюся.
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Главное что Путлер обещал поБеду на Сочинской ОЛЕНЬпияде и он ее сделал.правда ее обосрал предатель Родченков,но то таке... "Неймовірна перемога", - Порошенко привітав тенісистку Марту Костюк із титулом чемпіонки ITF Womens Circuit - Цензор.НЕТ 6391Мильдоний жив и это главное..
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А почему Порошенко не хвастается игрой украинских шахматисток на чемпионате по шахматам в СА? Всё таки пять участниц от Украины защищают её спортивную честь.
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Костюк мала вiдповiсти,що також пишается, досягненнями сына Президента у Радi "Неймовірна перемога", - Порошенко привітав тенісистку Марту Костюк із титулом чемпіонки ITF Womens Circuit - Цензор.НЕТ 1297
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Когда Динамо Киев в 1975 году выиграло Кубок Кубков и Суперкубок,был доклад товаристчу Брежневу.
мы как и весь сцуветский народ глубоко одобрям=с советский способ развития спорта от профессионального продажного спорта на Западе.. "Неймовірна перемога", - Порошенко привітав тенісистку Марту Костюк із титулом чемпіонки ITF Womens Circuit - Цензор.НЕТ 181
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Вітаємо! Зичемо! Гордимося! Слава Україні! Слава Марті!
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Кремлеботские дебильі зомбированьі - от одного упоминания Президент Украиньі - у єтого дерьма начинаются завьівания и бурное излияния яда. Завидуют скотьі потому, что Украинский Президент в разьі умнее, хитрее, честнее и порядочнее ихнего завклуба.
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одна плитка "лолитка" из сои за такое тебе платится?
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А якби не привітав, говорили б що сякий- такий навіть не привітав.
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Ну шо вы все триндите на припиздента, он же меценат№1,волонтёр№1, награждён орденом "Лолита-мать Тереза" за участие в Панамском конфликте...физически здоров неимоверно, вот я например 7!!! дней на Одесском пляже зимой не выдержу, а он на Мальдивах смог...закалял душу и тело, чистил чакры и прочие анусы.
Поэтому я ни на минуту не сомневають в двух вещах:
1. Он пообещает Марте построить суперсовременный теннисный корт с бесплатным посещением до 18 лет.

2.Оплатит девочке из своего благотворительного фонда "Наипи ближнего" десятидневный отдых там, где сам героически боролся со стихией ....ну не может быть иначе после таких слов -"Невероятная победа! Поздравляем юную украинку Марту Костюк с получением второго профессионального титула в ее карьере - чемпионки ITF Womens Circuit. Гордимся тобой, Марта!"
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барыге осталось еще год тащить срок. денежков уже вроде насобирал а потом такой же маневр как и янукович только в израиль. проблем с гражданством похоже не будет. а украинцы снова останутся с носом . и я сильно сомневаюсь что израиль выдаст вальцмана с "его" денежками.
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В очередной раз барыга примазался к победе украинцев
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"Барига" може примазатся лише до поразок, так? Точніше ви його примазуєте лише до поразок. Це ж відомо, коли премоги то це українці і народ, а коли дупа якась, чи "котли" чи в під"їзді у тебе насцяно то це Порошенко. Бидло логіка лишайних ховрахів-зрадоботів в усій красі. Якщо зарада то це - бариги, а якщо перемоги то це ми з народом..
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Назвати кацапів "русскими" може тільки кацап.
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***
я предлагаю мировую -
сказал с трибуны президент,
и добродушно улыбнулся…
но нет…
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молодец конечно.. но это - рядовой турнир, которых сотня в год.. если гидрант начнет поздравлять футболистов за каждый забитый гол, когда же отдыхать на Мальдивах?
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Рядовой турнир но не рядовое событие . В мире , теннисисток , когда либо в 15 лет выигрывавших подобные взрослые турниры , можно сосчитать на пальцах . ! Костюк это самородок , уникум ,, весь мир до сих пор гудит о ней , под впечатлением её игры на чемпионате Австралии . ! "Неймовірна перемога", - Порошенко привітав тенісистку Марту Костюк із титулом чемпіонки ITF Womens Circuit - Цензор.НЕТ 2703 .
Да и тут не просто - " забитый гол " . ! В таком юном возрасте выигрыш во взрослом турнире можно приравнять к тому если бы один футболист в одном матче забил пять - шесть мячей . !
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Идет "в ногу" с ШиКАЛадом, ускоренными темпами реформирующим страну.
Думаю без Барыги тут не обошлось - он вдохновлял, когда был на Мальдивах.
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Марте аплодирую стоя.
Относительно порохатого... Скоро этот ... будет пиариться уже на открытии нужника где-нибудь на трассе (например) Киев-Харьков.
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А есть что нибудь в Украине, где Педро еще не отметился?
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И еще, почему он не выражает соболезнования родным, мужья и сыновья которых, чуть ли не ежедневно гибнут на войне с рашкой??
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степан фантмасенко...если Сраиль не захочет выдавать этих обрезков, нужно подписать с Палестиной меморандум о взаимопонимании, и провести совместные военные учения с Хезбаллой
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Проверка западньіми службами установила, что 60% в коментах в виде дерьма на ихних - западньіх сайтах изрьігают кремлеботьі. Но сейчас єтих дерьмовьіх скотов штатьі отлавливают по всему миру очень активно и щедро награждают.не помогает и протест Рф. Думаю на Украинских сайтах єтой мрази не меньше и коментьі ихние вьіше половьіх органов не поднимаются. В общем если в коменте Петя, липецк, шеколяд - значит что на сайте гадит кремлебот дегенерат.
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А тем временем маразм ПАП крепчает от страха
как Вам крещатик скоро минніе поля расположат

"Неймовірна перемога", - Порошенко привітав тенісистку Марту Костюк із титулом чемпіонки ITF Womens Circuit - Цензор.НЕТ 688

"Неймовірна перемога", - Порошенко привітав тенісистку Марту Костюк із титулом чемпіонки ITF Womens Circuit - Цензор.НЕТ 7043
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боже, этот порошенко лезет во все дыры, лишь бы его фамилия не пропадала со страниц интернета
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Радісна новина - блискуча перемога нашої української дівчинки "Неймовірна перемога", - Порошенко привітав тенісистку Марту Костюк із титулом чемпіонки ITF Womens Circuit - Цензор.НЕТ 2803
Зайшов у коменти...
Тиць пиздиць. Пеця, зрада, порох, зрадливий пеця, зрада пецюганить порохнявим пецюном.

Та привітайте ж ви дитинку!
Просто порадійте за успіх блискучої юної спортсменки!
Марто, зірочко, з Перемогою тебе! СЛАВА УКРАЇНІ!


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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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чем ближе выборы тем чаше, как назойливая муха, это тело будет примазываться ко всем значимым событиям и любым успехам простых украинцев!
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Невероятная победа", - Порошенко поздравил теннисистку Марту Костюк с титулом чемпионки ITF Womens Circuit. ФОТО
 
 
 
 
 
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