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Все про:обрушение (101) Одесса (4770) ГСЧС (1269)

 Два балкона обрушились в жилом доме в центре Одессы, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня, 2 февраля, в Одессе по ул. Екатерининская во внутреннем дворе четырехэтажного жилого дома произошло обрушение двух балконов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

На место прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения, которые установили, что рухнул балкон третьего этажа, результате чего произошла угроза обрушения балкона на втором этаже.

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Место происшествия было ограждено кипировочной лентой. Спасатели проводят работы по демонтажу остатков балкона на 2-м этаже для устранения угрозы жителям. К проведению работ привлечены работники жилищно-коммунального хозяйства, газовой службы и электросети. Погибших и пострадавших нет".

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Два балкона обрушились в жилом доме в центре Одессы, - ГСЧС 01

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Два балкона обрушились в жилом доме в центре Одессы, - ГСЧС 02

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Два балкона обрушились в жилом доме в центре Одессы, - ГСЧС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3048341
 
 
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Та яка різниця... Саакашвілі в Одесі вже давно немає, а балкони падають Два балкона обрушились в жилом доме в центре Одессы, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9252
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шотварица, шотварица ? мер труха в бегах.. в городе аж балконы падают от таких потрясений. шотварица, шотварица ? Два балкона обрушились в жилом доме в центре Одессы, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7473
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Считаю что в климате Украины балконы вообще не нужны. Это какойто совковый пережиток. Нужно проектировать лоджии ( а не консольные балконы) . Лоджия - это удобно и безопасно
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Процесс естественной декомунизации продолжается...
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Ага, і будуть, будують, а потім: а чого впало?...
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Как такое могло случится в городе с лучшим мэром Украины???
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жваво про хер.ню написали, та й фото вклали не після початку руйнування, а після демонтажу...цензор - починай поважати читачів. Невже ми такі, шо "хаваєм" картинки та літери? Починайте просто освітлювати подію, я не про цей довбаний балкон, кому не зрозуміло!
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Судячи з усього тому балкону "сто лет в обед".
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Как раз на сороковины Одессы без трухана,совпадение
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Одесса, - старушка мама.... давайте её уважать, и в меру понимания , ей помогать.
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К проведению работ привлечены работники жилищно-коммунального хозяйства, газовой службы и электросети.Источник: https://censor.net.ua/p3048341

Я так понял,что отключили электр. ток и газ на балконе??? И канализацию с водой? Два балкона обрушились в жилом доме в центре Одессы, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5110
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДва балкона обрушились в жилом доме в центре Одессы, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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