 Два балкона обрушились в жилом доме в центре Одессы, - ГСЧС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

На место прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения, которые установили, что рухнул балкон третьего этажа, результате чего произошла угроза обрушения балкона на втором этаже.

Также смотрите: Часть фасада 100-летнего жилого дома обрушилась в центре Одессы. ФОТОрепортаж

Место происшествия было ограждено кипировочной лентой. Спасатели проводят работы по демонтажу остатков балкона на 2-м этаже для устранения угрозы жителям. К проведению работ привлечены работники жилищно-коммунального хозяйства, газовой службы и электросети. Погибших и пострадавших нет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В историческом здании Одессы обвалился потолок. ФОТОрепортаж

Также читайте: Один ребенок погиб, еще один травмирован в результате обрушения крыши нежилого здания в Одесской области, - ГСЧС

Также смотрите: Российских владельцев обрушившейся в Одессе гостиницы оштрафовали на 1,751 млн грн. ВИДЕО