 Два балкона обрушились в жилом доме в центре Одессы, - ГСЧС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).
На место прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения, которые установили, что рухнул балкон третьего этажа, результате чего произошла угроза обрушения балкона на втором этаже.
Место происшествия было ограждено кипировочной лентой. Спасатели проводят работы по демонтажу остатков балкона на 2-м этаже для устранения угрозы жителям. К проведению работ привлечены работники жилищно-коммунального хозяйства, газовой службы и электросети. Погибших и пострадавших нет".
Я так понял,что отключили электр. ток и газ на балконе??? И канализацию с водой?