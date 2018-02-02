 На Николаевщине простились с погибшим на Донбассе воином Яном Пуцулаем. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Преступности.НЕТ.

Ян Пуцулай на военной службе по контактом находился с 2016 года, с конца сентября 2017 проходил службу в семьдесят девятом бригаде. У него остались родители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 31 января под Авдеевкой погиб воин 79-й бригады Ян Пуцулай. ФОТО













Фото - Преступности НЕТ