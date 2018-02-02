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 На Николаевщине простились с погибшим на Донбассе воином Яном Пуцулаем. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 февраля, в селе Широколановка Николаевской области состоялось прощание с Яном Пуцулаем, 1994 года рождения, солдатом 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб 31 января в Донецкой области от пули снайпера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Преступности.НЕТ.

Ян Пуцулай на военной службе по контактом находился с 2016 года, с конца сентября 2017 проходил службу в семьдесят девятом бригаде. У него остались родители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 31 января под Авдеевкой погиб воин 79-й бригады Ян Пуцулай. ФОТО

На Николаевщине простились с погибшим на Донбассе воином Яном Пуцулаем 01
На Николаевщине простились с погибшим на Донбассе воином Яном Пуцулаем 02
На Николаевщине простились с погибшим на Донбассе воином Яном Пуцулаем 03

На Николаевщине простились с погибшим на Донбассе воином Яном Пуцулаем 04


На Николаевщине простились с погибшим на Донбассе воином Яном Пуцулаем 05
На Николаевщине простились с погибшим на Донбассе воином Яном Пуцулаем 06

Фото - Преступности НЕТ

 

Источник: https://censor.net.ua/p3048332
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Николаевщине простились с погибшим на Донбассе воином Яном Пуцулаем. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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