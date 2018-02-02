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Все про:бокс (491) Сочи (147) спорт (1496) Хижняк (1)

 Украинец Хижняк признан лучшим боксером мира в 2017 году. ФОТО

Международная боксерская Ассоциация признала украинца Александра Хижняка лучшим боксером мира независимо от весовых категорий в 2017 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Украины.

Награждение Хижняка состоялось в рамках Всемирного боксерского форума в Сочи.

Украинец Хижняк признан лучшим боксером мира в 2017 году 01

Напомним, по результатам выступлений в 2017 году Александр Хижняк получил все возможные золотые награды на ведущих боксерских стартах. Сначала Александр стал чемпионом Европы в возрастной группе до 22 лет, получил титул лучшего боксера на чемпионате Европы в Харькове и золото мирового первенства в Гамбурге.

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Последний раз такую награду украинский боксер получал в 2011 году. Тогда лучшим боксером планеты стал Александр Усик.

Источник: https://censor.net.ua/p3048301
 
 
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а шо он в сочи на территории агрессора шастал ?
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Ты сегодня в Италии ? Как там погодка , не дует Украинец Хижняк признан лучшим боксером мира в 2017 году - Цензор.НЕТ 5085
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так он украинец или гражданин Украины?
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С боксерами нам везет. Одни презики - презервативы...
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Кацапская федерация логотип у лугандонов спионерила? Уж очень похожа эта курица на лугандонскую. И цвета тоже похожи
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинец Хижняк признан лучшим боксером мира в 2017 году. ФОТО
 
 
 
 
 
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