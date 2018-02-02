 Украинец Хижняк признан лучшим боксером мира в 2017 году. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Украины.

Награждение Хижняка состоялось в рамках Всемирного боксерского форума в Сочи.

Напомним, по результатам выступлений в 2017 году Александр Хижняк получил все возможные золотые награды на ведущих боксерских стартах. Сначала Александр стал чемпионом Европы в возрастной группе до 22 лет, получил титул лучшего боксера на чемпионате Европы в Харькове и золото мирового первенства в Гамбурге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ломаченко признан лучшим боксером, бой Кличко-Джошуа – поединком года, - The Ring

Последний раз такую награду украинский боксер получал в 2011 году. Тогда лучшим боксером планеты стал Александр Усик.